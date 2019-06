SUD DONIO OSUĐUJUĆU PRESUDU PROTIV ŽIVOG ZIDA: Problem su stranačke financije

Presuda se tiče lošeg vođenja stranačkih financija

Osim što se u Živom zidu odvija raspad stranke i promjene, dogodila se i jedna presuda. Spomenute promjene u stranci odnose se na odlazak Branimir Bunjaca iz Sabora pa će na njegovo mjesto sjesti netko drugi jer je mandat aktivirala Vladimira Palfi. No, ne zna se tko će doći na njeno mjesto jer ona tvrdi da ne želi u Sabor.

Danas je Prekršajni sud u Zagrebu donio osuđujuću presudu protiv te stranke i to zbog više prekršaja, potvrđeno je iz državnog odvjetništva za Dnevnik Nove TV. Presuda se tiče lošeg vođenja stranačkih financija. Prekršajno su osuđeni za razdoblje od 2014. do 2016. točnije od predsjedničkih do parlamentarnih izbora.

BUNJAC OTKRIO SVOJU SUDBINU: ‘Palfi je aktivirala svoj mandat. Na dan 18. lipnja prestajem biti saborski zastupnik’

GOTOVO JE, ŽIVI ZID SE RASPAO: Bunjac objavio da izlazi iz stranke! ‘Nestao je posljednji tračak svjetla’

Presuda se odnosi na vrijeme kada je ‘cvala ljubav’ među članovima Živog zida

Živi zid je ostao s dva nova zastupnika na Markovu trgu jer na mjesto Ivana Vilibora Sinčića koji će postati dio Europskog parlamenta te se sada nalazi u Bruxellesu, doći Damjan Vucelić. Drugi zastupnik je onaj koji će koristiti Palfin mandat. Osim novih zastupnika, sada imaju i presudu.

“Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu 13. lipnja 2018. Prekršajnom sudu u Zagrebu podnijelo je optužni prijedlog zbog počinjenja više prekršaja iz Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, a prekršaji su počinjeni u razdoblju od 2014. do 2016. Prema evidencijama ovog državnog odvjetništva Prekršajni sud u Zagrebu je (…) donio osuđujuću presudu”, priopćilo je Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu.

I to dok su se u Živom zidu svi voljeli – za predsjedničke izbore 2015 i parlamentarne 2016. Tri godine poslije, kada se više ne vole – o presudi su, tvrde, doznali od novinara Dnevnika Nove TV.

VLADIMIRA PALFI ODGOVORILA NA TEŠKE OPTUŽBE: ‘Ispada da je moj najveći teret i grijeh to što sam žena Ivana Sinčića’