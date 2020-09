SUD BLOKIRAO IMOVINU DRAGANA KOVAČEVIĆA, ALI I NJEGOVE SUPRUGE. Blokiran i ‘klub’; Odvjetnik: ‘Riješit ćemo to’

Saborski Odbor za ununtarnju politiku i nacionalnu sigurnost sljedeći tjedan će raspravljati o aferi

Županijski sud u Zagrebu privremeno je blokirao imovinu bivšeg šefa Janafa, Dragana Kovačevića, ali i imovinu njegove supruge i tvrtke. Ukupno je blokirano osam nekretnina, većinom stanova na zagrebačkom području, pišu Vijesti.hr.

Saborski odbor za nacionalnu sigurnost o aferi će raspravljati sljedeći tjedan. O tome zašto cure informacije pitaju i ministra Božinovića, a on kaže kako policija i tužiteljstvo rade izvide.

Odvjetnik: Lako ćemo to riješiti

Odvjetnik Dragana Kovačevića čeka rješenje, no nije zabrinut. “Ako oni to temelje na razlici primanja i vrijednosti imovine i ako to iznosi četiri milijuna kuna, onda ćemo mi to lako riješiti, to nije nikakav problem dokazati porijeklo toga”, rekao je Ivo Farčić.

Blokiran je i ‘klub’ u Slovenskoj 9. Predsjednik Zoran Milanović danas se dosjetio kada je točno bio u klubu. “Sad sam se sjetio, neki uzak krug ljudi, dva dana poslije potresa”, rekao je Milanović. Rekao je da je premijer morao znati, a SOA sigurno nije znala. “Osim ako imaju gataru”, kazao je.

Saborski odbor sljedeći tjedan o aferi

Saborski Odbor za ununtarnju politiku i nacionalnu sigurnost sljedeći tjedan će raspravljati o aferi. “Da vidimo je li to samo curenje informacija, je li ta istraga naglo prekinuta i postoji li šansa da će promijeniti sudski epilog”, rekao je predsjednik Odbora Nikša Vukas.