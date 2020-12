DOKLE ĆE SUCU IVANU TURUDIĆU TRAJATI MANDAT? Dok se ne izabere predsjednik Visokog kaznenog suda

Turudić će tako mandat koji mu je Bošnjaković dao da ustroji novi sud “produljiti” i kao prvi v. d. predsjednika sve do izbora za novoga predsjednika VKS-a, premda ga je Bošnjaković na tu dužnost imenovao do početka rada suda, dakle do prvoga dana 2021.

V. d. predsjednika Visokog kaznenog suda (VKS) bit će sudac Ivan Turudić kojemu će mandat trajati dok Državno sudbeno vijeće ne izabere predsjednika novoosnovanog suda, piše u utorak Jutarnji list.

Dosadašnji predsjednik zagrebačkoga Županijskog suda te osoba koju je bivši ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković imenovao službenikom za ustrojavanje novoga suda bit će i prvi vršitelj dužnosti predsjednika VKS-a, premda nikakvo rješenje o imenovanju v.d. predsjednika VKS-a neće biti doneseno, navodi dnevnik.

I ministar pravosuđa Ivan Malenica i predsjednik Vrhovnoga suda Đuro Sessa “zaključili” su, svatko za sebe, da je eventualno imenovanje vršitelja dužnosti novoga predsjednika VKS-a u nadležnosti onog drugog te v. d. na koncu neće biti ni imenovan.

Produljenje mandata

Turudić će tako mandat koji mu je Bošnjaković dao da ustroji novi sud “produljiti” i kao prvi v. d. predsjednika sve do izbora za novoga predsjednika VKS-a, premda ga je Bošnjaković na tu dužnost imenovao do početka rada suda, dakle do prvoga dana 2021.

Upravo u toj Bošnjakovićevoj odluci leži i izvor svih komplikacija. Naime, tom odlukom je Turudić u ožujku 2019. imenovan za osobu koja obavlja poslove sudske uprave pri osnivanju novoga VKS-a, ali, suprotno zakonu, do početka rada VKS-a.

Zakon o sudovima pak kaže da mandat toj osobi traje sve do izbora predsjednika novoga suda u osnivanju. Druga stvar koja je zakomplicirala situaciju je zahtjev za ocjenu ustavnosti VKS-a, o kojemu je gotovo godinu dana odlučivao Ustavni sud, zbog čega do sada nije proveden natječaj za izbor predsjednika VKS-a, donosi Jutarnji list.