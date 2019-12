KOLINDA KAŽE DA SKANDALOZNU BRKIĆEVU PORUKU NIJE ČULA: Komentirala i Bandića: ‘Ne možete se nekog odreći jer ga je netko prijavio’

Kandidatkinja @KolindaGK upravo kod @Najtasa odgovara na pitanja o Milanu Bandiću:

'Ne možete se nekog odreći jer ga je netko prijavio.'

…

Zašto vam ne smetaju Bandićevi seksistički ispadi?

'Smeta me naravno da me smeta i to sam mu rekla.'#N1info pic.twitter.com/bzWzuhCYJC

— Ivan Skorin (@IvanSkorin) December 29, 2019