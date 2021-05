SUČELJAVANJE OSJEČKIH KANDIDATA ZA GRADONAČELNIKA: Kruhonja: ‘Cilj je grad u kojem nije važno imate li partijsku knjižicu’

Sučeljavanje kandidata za gradonačelnika Osijeka

Do lokalnih izbora preostalo je još pet dana, a šestero kandidata za gradonačelnika, odnosno gradonačelnicu Osijeka sučelilo se u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

Kandidati će govoriti o rješenjima problema grada na Dravi, svojim prioritetima te koliko su spremni na suradnju.

Sučelit će se Vladimir Ham (HNS – liberalni demokrati), Katarina Kruhonja (Možemo!), Goran Kušec (SDP), Berislav Mlinarević (Domovinski pokret, Most), Ivan Radić (HDZ, NL Ante Đapića, ANU, HSU, BUZ, HSLS, DHSS) i Vladimir Šišljagić (Snaga Slavonije i Baranje).

Iseljavanje mladih

Na početku su kandidati govorili o najvećem problemu istoka Hrvatske, iseljavanju mladih.

Vladimir Ham je rekao da je mladima prvenstveno potrebna transparentnost i otvorenost. “Način komuniciranja s gradskom Upravom često je dosadan i zatvoren, to je jedan od problema koji rezultira mnogim drugima. Poticanje gospodarstva i lakšeg ostvarenja njihovih ideja i želja za njihov daljnji život je osnovna stvar koja će zadržati mlade”, rekao je Ham.

Katarina Kruhonja rekla je da je cilj “Osijek kao grad po mjeri građana”. “Grad u kojem neće biti važno da imate partijsku knjižicu da bi se mogli zaposliti. Grad koji će surađivati s građanima, koji će imati dobro uređene vrtiće, škole i smještaj za starije. Takav grad će zadržati i privući ljude da se vrate”, rekla je.

“Problem depopulacije prouzročen je općom situacijom u zemlji koja ekonomski nije zadovoljavajuća. Uređenjem na način da se građani uključe više će potaknuti na ideje za razvitak grada i to smatram najboljom depopulacijskom mjerom”, rekao je Kušec.

Mlinarević je rekao da bi se složio s Kušecom te da “mladima treba posao za osnovu i temelj života”. “Treba im pomoći pri kupnji stanova, graditi vrtiće i sve što mladi trebaju”, poručio je .

“Trebamo rast gospodarstva i otvaranje radnih mjesta, privlačenje investitora… Trebamo izaći prema županijskom ili državnom proračunu i prema fondovima EU, smanjiti izdvajanja iz gradskog proračuna, po primjeru Dubrovnika izgraditi stanove za najmlađe”, rekao je Radić.

“Treba osigurati stipendijama i poticajima kvalitetno školovanje. Problem je gospodarstvo, bez njega nema nikakve šanse za mlade. Investicije uz sve potpore poduzetnicima koji otvaraju radna mjesta. Vrtića nema dovoljno, treba ih izgraditi”, poručio je Šišljagić.

Tvrtka Žito

“Založit ću se da se to zaustavi, da se vidi je li bilo pogodovanja i da se taj dio grada koji je centralni dio naše šetnice proglasi opet zelenom zonom i nađu rješenja kako to riješiti. Niz je pokazatelja da je bilo pogodovanja i to sigurno nije dobro. To bi zaustavilo protok koji sada imamo tamo”, rekla je Kruhonja.

Kušec je rekao da je razgovarao s građanima i saznao zanimljive stvari. “Pravi primjer kako to ne bih radio je bez prave i iskrene komunikacije s ljudima, bez obzira radi li se o velikoj tvrtki. Imamo tu inicijativu građana koju sam saslušao, oni imaju i sudske procese i to sada, kako se meni čini, stoji. Podržat ću građane, zaustaviti projekt dok ne vidimo što će reći struka”, rekao je.

“Đapić je tu zakomplicirao situaciju četiri dana prije kraja svog mandata i to je dočekalo novu vlast koja isto nije djelovala po ljudskim principima. Nisam za to. Mi tu vidimo projekt visokog raslinja, park, za sve građane Osijeka, produžetak šetnice”, istaknuo je Mlinarević.