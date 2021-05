MILETIĆ NE ZNA KOME BI SMETALO CITIRANJE SVETOG PISMA: Voditeljica ga pitala o usporedbi bivših vjernika s psima koji jedu bljuvotinu

Sučeljavanje najistaknutijih kandidata za gradonačelnika Rijeke

Tko osvaja Rijeku na lokalnim izborima koji se održavaju u nedjelju? RTL je organizirao sučeljavanje pet najistaknutijih gradonačelničkih kandidata koji će iznijeti svoje programe, stavove i ideje za grad Rijeku, koju od samostalnosti vodi SDP.

Aktualni, također SDP-ov gradonačelnik, Vojko Obersnel povlači se s te funkcije nakon 21 godinu.

Za poziciju gradonačelnika Rijeke natječe se 11 kandidata, a na RTL-u se sučeljavaju kandidat SDP-a Marko Filipović, kandidat PGS-a i Laburista Nikola Ivaniš, kandidat MOST-a Marin Miletić, kandidat HDZ-a Josip Ostrogović i kandidat liste birača Davor Štimac.

Slijedi li Obersnel nakon Obersnela?

SDP-ov Filipović je rekao da ne bi rekao da slijedi Obersnel nakon Obersnela. “Ne. Ja sam Marko Filipović. Ja nudim novi ritam grada, na fokusu na razvoj gospodarstva, naše zajednice. Prije svega tu mislim na kulturu i sport. Naš program nastao je u suradnji s Riječankama i Riječanima. Glavna razlika u o odnosu na Obersnela je drugačiji pristup”, rekao je.

“Nemam razloga da razmišljam o tome da nastavim na način kako je to radio Obersnel. Ja sam predstavnik jedne male stranke koja postoji 31 godinu i koja je puno participirala i koja ima ogromno iskustvo. To je netko tako protumačio, ali je činjenica da sam se kandidirao da u periodu nakon što je netko snažno ostavio neke stvari, odlučio sam da ponudim svoj, PGS-ovski regionalni pristup upravljanja”, rekao je Ivaniš.

Miletić je rekao da za razliku od Obersnela, on donosi novu energiju, poštenje i slobodu struke. “Ne pripadam nikakvim interesnim skupinama, iza mene ne stoji nitko osim mojih sugrađana. Najviše sam skupio donacija. Radostan sam jer predstavljam onu političku opciju koja Rijeci napokon donosi promjenu. Obersnel je 20 godina biran na tu dužnost, nisu ga birali Marsovci nego građani Rijeke”, rekao je.

Ostrogović je upitan zbog čega smatra da bi bio bolji izbor od svih ostalih kandidata. “Nikada SDP nije imao najbolji postotak. Broj vijećnika HDZ-a i SDP-a je bio 7:7. SDP je uz sebe imao puno stranaka, HDZ je većinu puta izlazio sam, kao i sad. Vrijeme je za promjenu. Trendovi su takvi da HDZ raste, a SDP pada. Aktualni gradonačelnik, po mom i mišljenju 85, 90 posto građana je bio neuspješan. Desit će se promjena”, rekao je.

Štimac je jedini kandidat koji nije učlanjen u stranku i nema, barem formalno, potporu političke stranke. “Radi se o nezavisnoj inicijativi. Pokrenuli smo je prije četiri mjeseca i kao što vidite, stojimo odlično. Građani nam pristupaju iz dana u dan, žele biti uz nekoga tko je nezavisan. Vrlo je zanimljiv način na koji me protukandidati kritiziraju. Mi smo u sredini, centru, ali komuniciramo sa svim građanima i osluškujemo što građani žele. Građana žele glasati za stvari koji ih najviše mučile: gospodarstvo, komunalni probleme…”, rekao je Štimac.

Miletić o svojim izjavama kao vjeroučitelj

Miletić je bio vjeroučitelj, a sada je isključivo saborski zastupnik te je upitan koja je razlika između njega kao vjeroučitelja s jedne strane i političara s druge. Također, poznato je da se Miletić ograđivao od pojedinih izjava koje je davao, kako je rekao, dok je bio vjeroučitelj.

“Ne, krivo ste interpretirali. Ja sam se ograđivao od montiranih videa i produkcije koja stoji iza te priče i svih tih ljudi koji su u tome sudjelovali. Na koncu, ne znam kome bi i smetalo citiranje Svetog pisma u Hrvatskoj, a ja sam citirao Bibliju. Možemo o tome razgovarati kasnije, zato mislim da je jako važno da ljudi budu svjesni tko stoji ispred njih, što im ta osoba donosi i koji svjetonazor, ne slažem se s ljudima kad kažu: “Ništa nije važno, bitna je samo moć, novac, ulaganja”.

To su gluposti jer je bitno da građani znaju tko je taj koji dolazi ispred njih i jesu li njegove ruke čiste ili on možda igra neke igre, ne znam. Kome on pripada, kojoj političkoj opciji, kojoj struji, a onda Rijeka, kao jedan otvoreni i tolerantan grad, onda građani izabiru koga oni žele na čelnom mjestu grada. Ja sam uvjeren da je došlo vrijeme promjena i da će Riječani izabrati i praktičnog kršćanina na čelno mjesto Rijeke.

Miletić je bivše vjernike usporedio s psima koji idu po svoju bljuvotinu. “To je druga Petrova poslanica, to je druga glava Biblije gdje apostol Petar…”, rekao je. “Citirao sam Bibliju. “Vi mi možda želite reći”, upitao je voditeljicu, “da je u hrvatskom društvu zabranjeno citirati Bibliju?”, na što mu je voditeljica odgovorila da protumači taj svoj citat nakon kojeg je rekao da je to izjavio kao vjeroučitelj, a da je sada političar.

“Ne, nisam ja to rekao. Ja sam rekao da sam snimao video koja su katehizacija, evangelizacija za klince i u sklopu toga sam im tumačio Bibliju. To katolički teolozi rade. Kao što sam im tumačio kuran, zajedništvo sa Židovima i tako dalje. Mislim da je krucijalno ovdje da mi imamo velikih problema u našem gradu s korupcijom, sa nepotizmom, sa poduzetništvom koje ne postoji. Grad Rijeka ulaže 0,2 posto svog proračuna u poduzetništvo. Jedan grad Osijek pet puta više ulaže u poduzetništvo, a ja bih volio da i o tome razgovaramo što ja donosim Rijeci”, rekao je.

Autobusni kolodvor u Rijeci

Jedna od tema sučeljavanja bio je i autobusni kolodvor u Rijeci. Filipović je upitan kako je moguće da SDP nije građanima osigurao normalan autobusni kolodvor, na što je on odgovorio da su s državom radili zamjenu zemljišta, te mu je Miletić dobacio: “To ste radili jer niste mogli dizati kredite, zar ne?”.

Filipović je nastavio: “Mi razgovaramo s Vladom, za razliku od Mosta koji je ulazio u Vladu pa iz nje izlazio. Autobusni kolodvor je značajan projekt za Rijeku. Dvije krize su pogodile Rijeku i Hrvatsku – 2009 i sada. Tražimo izlaz u pronalasku investitora”, rekao je.

Ivaniš smatra da Grad Rijeka nije izgubio kreditnu sposobnost. “Moram kazati da smatram da je prevelik projekt koji je napravljen. Bio je toliko velik da nije bilo zainteresiranih investitora. Mi ćemo u prvoj fazi napraviti samo autobusni kolodvor”, istaknuo je Ivaniš.

Miletić je rekao da ne može netko obećavati nešto 20 godina, pa na kraju od toga ništa. “Mi sada sanjamo o megalomanskim projektima usred krize. Rijeci treba malen, jasan autobusni kolodvor”.

Ostrogović je naglasio da kolodvor aktualna vlast neće napraviti nikada. “Prošle godine u šestom mjesecu je ministar Butković rekao da su sredstva osigurana, nitko mu se nije javio. Mi imamo sada mogućnost preko EU fondova izvući novac”, rekao je te dodao da će ga on napraviti u prvom mandatu.

Štimac je pak rekao da je kolodvor “jedan nenatkriveni prostor. Treba se naravno napraviti natkrivena autobusna stanica gdje će biti par dućana, sanitarni čvorovi, pristup taksi vozilima”, rekao je te dodao da se to može napraviti u tri godine.

Moguće koalicije

Upitani o mogućim kombinacijama i koalicijama, Filipović je rekao da će razgovarati sa svim partnerima s kojima su i do sada obnašali vlast u Rijeci – prvenstveno stranke od centra na lijevo. “Uvjeren sam da ćemo 16. svibnja imati većinu u Gradskom vijeću, a nakon drugog kruga ću ja biti gradonačelnik”, rekao je.

Ivaniš je rekao da “PGS koalira oduvijek sa strankama centra i ljevice”. “Potpuno je jasno da je to ono o čemu treba razmišljati onaj tko postane gradonačelnik. Trebat će puno mudrosti da se skupi 16 ili 17 vijećnika i obnaša vlast. To, ja vidim, da politički neiskusniji podcjenjuju i misle da se može upravljati s četiri mandata. Ne može”, zaključio je.

Miletić se složio s Ivanišem. “Mislim da će trebati velike mudrosti, organizacijske sposobnosti… Zahvalan sam dragom Bogu što zadnjih 20 godina radim s ljudima. Siguran sam da ću uspjeti napraviti jednu konkretnu priču u Gradskom vijeću gdje ćemo surađivati na dobrim projektima, da nam mladi ne odlaze iz grada, da riješimo priču demografije i da poduzetnici dođu. Ucjenjivati se neću dati od nikoga. Čuli ste sada g. Ivaniša, mudrog i razboritog čovjeka. Ja vjerujem da će Riječani dobro odabrati kvalitetne vijećnike. Zajedno ćemo raditi na dobrobiti grada”, rekao je.

Ostrogović je pak rekao da će HDZ imati najveći broj vijećnika. “Bit ćemo lokomotiva novog razvoja Rijeke. Surađivat ćemo sa svima koji će stati iza našeg programa. Nećemo kao Most surađivati sa SDP-om”, poručio je, na što mu je Miletić rekao da je “možda dobio naputak, sutra premijer dolazi u Rijeku”.

“SDP je vodio grad Rijeku 30 godina i nije… Svi drugi su mogući koji žele boljitak Rijeke i da stanu iza HDZ-a”, zaključio je Ostrogović.

Štimac je rekao da će razgovarati sa svima. “Prvi puta smo u politici, probat ćemo predočiti svima, onima koji uđu u Gradsko vijeće, naše programe i tražit ćemo podršku za naše programe. Vjerujemo da je svima kojima je u interesu da Rijeka ide naprijed, da će nas podržati. Razgovarat ćemo sa svima, otvoreni smo prema svima. Svi koji će biti izabrani su produkt volje građana”, zaključio je Štimac.