SUČELJAVANJE KANDIDATA ZA GRADONAČELNIKA ZAGREBA: Filipović napao Klisovića: ‘Ne nabacujte se blatom na poštene HDZ-ovce’

Sučeljava se četvero kandidata za gradonačelnika na predstojećim lokalnim izborima u Gradu Zagrebu

Na sučeljavanju u organizaciji Sveučilišta VERN sudjeluje četvero kandidata za gradonačelnika Zagreba: Davor Filipović (HDZ), Joško Klisović (SDP), Tomislav Tomašević (Možemo!) te nezavisna kandidatkinja Vesna Škare-Ožbolt.

Kandidati su najprije predstavili sebe. Prvi je to učinio Filipović.

Predstavili sami sebe

“Promijenio sam četiri osnovne škole. Igrao sam košarku za reprezentaciju. Dobio sam stipendiju na američkom sveučilištu i tamo sam proveo 2 godine. Fakultet sam završio u Splitu, nakon toga sam studirao u Zagrebu. Radio sam kao investicijski analitičar, zatim kao profesor na fakultetu. Napisao sam i knjigu. Kasnije sam se uključio u politiku. Sve sam radio časno i pošteno. Želim grad u kojem će najbolji pobjeđivati”, rekao je HDZ-ov kandidat, prenosi Index.

Klisović je rekao da želi grad iz kojeg mladi neće odlaziti, moderan, uspješan i zdravstveno siguran.

“Želim svim mladima osigurati okvir za samorealizaciju, bez obzira koji su njihovi afiniteti. Želim uspostaviti obrazac uspješnosti koji se temelji na sposobnosti”, kazao je SDP-ov kandidat.

Škare-Ožbolt je podsjetila na svoju ulogu u mirnoj reintegraciji istočne Slavonije.

“Bila sam ministrica koja je napravila preokrete. Smjnjena sam jer sam se borila protiv korupcije. Nakon toga sam otišla u privatni sektor. Sve što se dogodilo nakon potresa motiviralo me da se uklljučim u kampanju. Imam daleko veće iskustvo od ostalih kolega”, rekla je.

Tomašević kaže da je mnogo vremena posvećivao problemima mladih.

“Zagreb treba mladima omogućiti prihvatljivo stanovanje i moderno i dostupno obrazovanje. Moji roditelji nisu završili fakultet pa sam zbog stipendija uspio završiti fakultet. Zagrebu treba više kulturnih sadržaja”, rekao je.

Kako da Zagreb bude dostupniji mladima?

Klisović bi objedinio fakultete, izgradio stanove za mlade te im subvencionirao režije. Škare-Ožbolt bi napravila kampuse i omogućila mladima da otvaraju svoje poslove te osigurala pomoć mladim obiteljima koji žele napraviti kuće. Tomašević bi mladima riješio stambeno pitanje, uključio ih u donošenje odluka i radio na modernizaciji obrazovanja. Filipović u tom smislu spominje izgradnju kampusa Borongaj, pretvaranje zapuštenih poslovnih prostora u mjesta gdje će mladi raditi te stambeno zbrinjavanje mladih.

Tomašević smatra da Kampus Borongaj mora biti otvorenog tipa i integriran u zajednicu.

“Tamo ćemo povući tramvaj. Vidim to kao istraživački centar. Subvencije APN-a su loše”, kazao je.

Filipović, pak, kaže kako će kampus na Borongaju izgledati kao američki kampusi, integriran u zajednicu.

“Svi pričaju o Borongaju, a ne znaju da su imovinsko-pravni odnosi riješeni i da je Sveučilište odgađalo izgradnju fakulteta”, dodala je Škare Ožbolt.

Zašto misle da su najbolji kandidati

Škare-Ožbolt smatra da ima veće iskustvo od protukandidata u vođenju sustava.

“Znam kako zaraditi plaću i kako je isplatiti radnicima. Nikad nisam koristila političke privilegije”, rekla je.

Tomašević je rekao da se već 15 godina bavi gradskim temama, da je 20 godina vodio višemilijunski projekt te s 21 godinu bio savjetnik u UN-u.

“Sve što sam u životu radio sam radio pošteno. U akademskoj zajednici sam postigao sve. Nisam opterećen ničim, želim ovaj grad dovesti na veću razinu. Kampanju mi financira HDZ. Prezirem lopovluk, želim transparentnost”, kazao je za sebe Filipović.

Klisović je sebe opisao kao mirnog i staloženog čovjeka koji “ne puca pod stresom”.

“Sve što sam radio doveo sam do kraja. Imama iskustva u realnom sektoru i civilnom društvu. Imam iskustvo i u državnim poslovima, bio sam i zamjenik ministra”, rekao je.

Zaiskrilo između Klisovića i Filipovića

Nakon što je Klisović spomenuo presudu HDZ-u kao stranci za korupciju, Filipović mu je oštro uzvratio.

“Ne nabacujete se blatom na poštene članove HDZ-a. Mogao bih i ja govoriti o SDP-u, ali neću”, kazao je

Na pitanje je li Zagreb u ozbiljnim problemima, FIlipović je odgovorio potvrdno.

“Mogli bi bankrotirati kao Detroit. Moraju se napraviti ogromne uštede”, kazao je. I Klisović je ustvrdio isto.

“Ogromni su problemi. Neslužbeno, u minusu smo 10 milijardi. Treba suzbiti korupciju, kontrolirati troškove, aktivirati imovinu, aplicirati za EU fondove…”, smatra SDP-ov kandidat.

Škare-Ožbolt smatra da treba napraviti gradsku riznicu i sva gradska zemljišta na kojima su napravljene kuće dati ljudima da upišu kuće te sve poslovne prostore staviti u funkciju.

‘Filipoviću, iz koje ste bajke vi izašli?’

Tomašević također kaže kako je “stanje loše”.

“Upozoravali smo na to još za vrijeme proračuna iz 2019. godine, ali HDZ je tada spasio Bandića. Treba uvesti jasne javne nabave, to je ušteda po 300 mil. kuna za grad i za Holding”, kazao je kandidat platforme Možemo!.

Nakon što je Filipović rekao da je digao ruku za proračun, ali imao i svoje prijedloge kako nešto popraviti, Škare-Ožbolt ga je upitala iz koje bajke je došao.

“Bili ste dva mandata s Bandićem. Stanje grada je i zbog vas”, rekla je Filipoviću na što joj je on odgovorio da pokaže tko joj financira kampanju.

‘Klisović je oktroirani kandidat SDP-a’

I Klisović je ustvrdio da je HDZ pomagao Bandiću, a “Filipović za to dizao ruke” na što mu je ovaj odgovorio da je on “oktroirani kandidat SDP-a”.

Na pitanje kako pomoći najsiromašnijim građanima, Klisović je kazao da će umirovljenicima povećati socijalnu pomoć i pojačati zdravstvene usluge, a mladim obiteljima osigurati pomoć djeci i hranu u školi. Škare-Ožbolt to namjerava riješiti karticom s 500 kuna koji se moraju namjenski potrošiti, dok Tomašević smatra da “ljudi najbolje znaju na što žele potrošiti novac”.

“Strategija borbe protiv siromaštva koju imamo je dobra. Treba pomoći u plaćanju režija, svi trebaju imati vodu čak i ako je ne mogu platit”, dodao je Tomašević.

Filipović kaže kako je umirovljenicima podignuta granica za dodatak s 1500 na 1800 kuna te da to planira raditi i dalje.

Što sa Zagrebačkim Holdingom?

Škare-Ožbolt smatra da Zagrebačkom Holdingu treba rekonstruiranje te da ondje treba odvesti mlade na dobre pozicije.

Tomašević: smatra da rad Holdinga treba demokratizirati, uprave birati putem javnog natječaja. a u nadzorni odbor uključiti opoziciju i stručnjake.

Filipović bi ondje uveo sustav ocjenjivanja zaposlenika pa dio plaće vezivao uz dobivenu ocjenu. Klisović zagovara reorganizaciju Holdinga i rad bez pogodovanja, a “ljude tražiti na javnim natječajima”.

‘Zagreb neće obnoviti ‘sendvič’ metoda’

Kada je na red došlo pitanje o obnovi od posljedica potresa, Tomašević je kazao da će osnovati centar čiji će zaposlenici izlaziti na teren i skupljati dokumentaciju za građane. Filipović je rekao da Zagreb “neće obnoviti sendvič-metoda, nego sredstva EU-a koje je osigurao premijer Plenković”.

“Grad treba osigurati 20 posto sredstava. Preuzet ću plaćanje kamata za najteže pogođene”, rekao je HDZ-ov kandidat.

Klisović smatra Vladu odgovornom što obnova nije počela te da zakon o obnovi treba mijenjati.

“Puno je skuplje obnavljati ako živite u kulturnom dobru, njima treba više novaca. Treba uvesti i razrede u odnosu na primanja”, kazao je SDP-ovac.

Škare-Ožbolt kaže da je sve što je čula “čista teorije”.

“Građanima trebaju sredstva za obnoviti cijelu kuću. One koji žive u zgradama nitko ni ne spominje. Želim osnovati Zavod za obnovu”, dodala je.

Svi spominju potrebu gradnje Jarunskog mosta

Tomašević kaže kako planira obnovu od potresa napraviti kao zelenu obnovu, proširiti tramvajske mreže, solarizirati krovove javnih zgrada i povećati zelene površine. Filipović zagovara energetsku obnova zgrada i održivo gospodarenje otpadom. Klisović je za digitalizaciju i kružnu ekonomiju uz pomoć EU fondova.

“Grad kroz fondove treba sufinancirati zelene tehnologije. Javni prijevoz ćemo prebaciti na obnovljive izvore”, rekao je Klisović.

Škare-Ožbolt bi, kaže, započela produženje “zelene potkove” u središtu grada te stavila pruge pod zemlju, a zelene površine na mjesto sadašnjih pruga.

Kada je promet u pitanju, Filipović ističe potrebu gradnje Jarunskog mosta i bolje povezanosti sa Sesvetama. I Klisović kaže da su važni Jarunski most te nove i obnovljene pruge. Za Škare-Ožbolt prometni prioriteti su Jarunski most, produženje Branimirove i izgradnja garaža. Tomašević smatra da treba odvojiti tramvajske koridore i proširiti mrežu.

‘Žičara je preplaćena, to je čisti kriminal’

Da je nova Sljemenska žičara preplaćena i da je to “čisti kriminal” kazao je Klisović, dodavši da je za to odgovoran i Filipović. I Škare-Ožbolt kaže da je takav projekt žičare sramotan. Za stadion u Maksimiru rekla je da ga trena srušiti, ali da novi stadion treba graditi GNK Dinamo, a Grad dati zemljište za to. Tomašević smatra da netko treba odgovarati za preplaćenu žičaru i da stadion ne bi trebalo financirati iz proračuna.

“Ne ljutim se na Klisovića i Škare-Ožbolt zbog nabacivanja blatom na mene. Gradonačelnik je odgovoran za projekte. Projekt žičare se više neće događati, uvest ću nadzor”, kazao je Filipović dodajući da se stadion treba graditi u partnerstvu Dinama, HNS-a i Grada.

