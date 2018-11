OPET SE SUDI SLAVONCU ZBOG SPORNOG BEĆARCA: U sudnici se pojavila i povrijeđena policajka; ‘Vi ste svoje otpjevali’

Danas je počelo ponovno suđenje Branimiru Čolakoviću zbog pjevanja bećarca policijskog službenici Mariji Iličić na manifestaciji “Ljeto valpovačko” u lipnju 2015. godine

Tri godine nakon što je Branimir Čolaković iz Šaga oslobođen krivnje zbog pjevanja bećarca policijskoj službenici Mariji Iličić na manifestaciji “Ljeto valpovačko” u lipnju 2015. godine, dobio je poziv za ponovno suđenje koje je počelo danas. Čolaković je, tereti ga se, pjevao policajki koja je osiguravala povorku: “A joj mala, ti u plavoj bluzi, skini gaće pa mi se nag…”.

Kako piše Večernji list, Čolaković je oslobođen u studenom 2015. godine od optužbi da se ogriješio o ravnopravnost spolova i vrijeđao policijsku službenicu. Međutim, na presudu se žalila Policijska postaja Belišće, tako da je Visoki prekršajni sud proces vratio na početak. U slučaju da ga proglase krivim, mogao bi dobiti 30 dana zatvora.

SJEĆATE SE SLAVONCA KOJEM SU SUDILI ZBOG BEĆARCA? Nakon oslobađajuće presude, opet staje pred sud

MALA MOJA TI U PLAVOJ BLUZI… Valpovačkom bećaru policija prilijepila još jednu prijavu, prijeti mu i zatvor

Bećarac nije bio namijenjen policajki

Danas je na suđenju, koje je trajalo svega tri sata, 27-godišnji Čolaković ponovio da se nije njoj obratio, da ju uopće nije zamijetio i da nije imao namjeru vrijeđati.

“Nisam joj se uopće obraćao, nisam je ni zamijetio u masi niti sam imao namjeru ikoga vrijeđati. Unaprijed smo dogovorili što ćemo pjevati, u povorci su bile i članice KUD-a Bocanjevci u plavim bluzama, taj je bećarac bio namijenjen njima”, rekao Čolaković, naglasivši da toga dana nije nosio dioptrijske naočale “jer nisu dio narodne nošnje”.

Policajka tvrdi da je bećarac bio namijenjen baš njoj

S druge strane, policajka Iličić je rekla da se osjećala “uvrijeđeno i zaprepašteno” te da je sporni bećarac bio namijenjen baš njoj.

“Sigurna sam da je to bilo meni upućeno jer me prvo pogledao, a onda zapjevao. Upitala sam ga je: ‘Je l’ ti to meni?’, a onda je nastavio: ‘Što j’ u pjesmi to se pjevat smije, lud bi bio ‘ko bi zamjerio'”, rekla je policajka u svom prvom iskazu, pri kojemu je ostala.

Policajka također tvrdi da bećarac nije glasio “A joj, mala, ti u plavoj bluzi, priđi bliže pa mi se nag…”, nego “skini gaće pa mi se nag…”.

Sučeljavanje

S obzirom da su im se iskazi u bitnoj mjeri razlikovali, sutkinja Dunja Bertok pozvala je Čolakovića i Iličić na sučeljavanje. “Otpjevali ste taj bećarac sami, nitko vas iz skupine nije pratio”, ustrajala je policajka.

“Svi smo pjevali! Bili ste u KUD-u, znate li kako se bećarac pjeva? Ako hoćete, mogu Vam i sada zapjevati”, odgovorio joj je Čolaković.

“Vi ste svoje otpjevali”, kratko mu je odgovorila Iličić.

U prvom iskazu priznao je da je njoj otpjevao bećarac

Budući da je u svom prvom iskazu policiji Čolaković rekao da je primijetio policajku i baš njoj otpjevao bećarac, “samo u humoru, bez namjere da ikoga povrijedi”, a u obrani tvrdi da je nije uopće vidio, sutkinja je optuženog pitanja može li objasniti tu činjenicu.

“U postaji je to bilo tendenciozno, policajac koji me ispitivao ponavljao je: ‘Vi ste to napravili’. Bile su mi tada 24 godine, nisam nikada ranije dobio nikakvu kaznu, jedino sam pismeno upozoren što sam jednom vozio 10 kilometara brže. Srce mi je tuklo od straha. Rekao sam to pod prisilom. Nisam bio ni upoznat sa svojim pravima”, odgovorio je Čolaković.

Policajac negira prisilno izvlačenje priznanja

Policajac Siniša Turk, koji je tada ispitivao Čolakovića, zanijekao sve njegove tvrdnje o prisili.

“Da mogu pet puta nešto reći pa da to netko i učini, bavio bih se hipnozom, ne bih bio policajac”, rekao je Turk.

Članovi KUD-a Valpovo potvrdili su Čolakovićeve navode da su svi pjevali isti, sporni bećarac, nakon što ga je Čolaković otpočeo. Također, potvrdili su i da su folklorašice iz Bocanjevaca doista nosile plave bluze.

Poznanik negira tvrdnju policajke

Policajka je također tvrdila i da je za vrijeme povorke uz nju stajao poznanik Zoran Piškorjanac te da je “i on čuo da je Čolaković pjevao upravo njoj”.

“Zoran je na njegov bećarac kazao: ‘Vidjet ćeš ti u prometu'” – izjavila je.

Ipak, Piškoranac je negirao njezinu tvrdnju: “Zaista nemam komentara na to, razišli smo se prije tog bećarca”.

Presuda u ovom slučaju očekuje se u petak.