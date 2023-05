Prema podacima najnovijeg istraživanja, HDZ je i dalje vladajući u preferencijama građana. HDZ očito nema ozbiljnu konkurenciju, ostaju uvjerljivo prvi izbor s potporom od 25,9 posto građana (travanj 25,8 posto). Blago raste i SDP koji je na 16,2 posto potpore (travanj 15,6 posto), dok je MOŽEMO! i dalje na 9,2 posto (travanj 9,4 posto), javlja Danas.hr RTL-a.

U stopu ih prati MOST s rastom u odnosu na travanj te im sada potpora iznosi 8,8 posto (travanj 8,3 posto). Slijedi Domovinski pokret s potporom od 6,6 posto (travanj 6,7 posto) i čiji predsjednik otvoreno nudi suradnje drugim stankama i priča o uvjetima. Dvostruko manje ima Centar kojeg podržava 3,2 posto (travanj 3,4 posto).

Svi ostali su unutar statističke greške: Radnička fronta s potporom od 1,6 posto (travanj 1,8 posto) pa Fokus s potporom od 1,5 posto (travanj1,5 posto) te Hrvatski suverenisti kojeg podržava 1,4 posto (travanj 1,4 posto).

Još niže je HSS koji ima podršku od 1,3 posto (travanj 1,6 posto), Ključ Hrvatske s podrškom od 1,2 posto (travanj 0,8 posto), IDS kojeg podržava 1,1 posto (travanj 1,1 posto). Čak 16,9 posto građana, koji planiraju na izbore, za opciju se još nisu odlučili. A i to nešto govori. U travnju je bilo 16,7 posto neodlučnih.

Vodeći duo u državi ponovno se vratio starim navadama prepucavanja. Riječi ne biraju, a najviše građana i dalje bira predsjednika Zorana Milanovića kao najpozitivca i to njih 17,1 posto (travanj 16,8 posto). No premijer Andrej Plenković mu se posljednjih mjeseci približio - 16 posto vas poručuje da je on najpozitivniji političar (travanj 15,8 posto). Treći ostaje gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, ali s tek 5,4 posto (travanj 4,4 posto).

Slijede oporbeni političari: Ivan Penava kojeg kao najpozitivnijeg političara vidi 3,5 posto (travanj 3,5 posto). Za Sandru Benčić to misli 2,3 posto (travanj 2,3 posto), za Nikolu Grmoju njih 2,0 posto (travanj 1,3 posto), a za splitskog gradonačelnika Ivicu Puljka njih 1,9 posto (travanj 1,6 posto).

I ponovno je samo oporba u top deset, iako sa slabašnim rejtinzima. Da je najpozitivniji političar Peđa Grbin misli 1,8 posto (travanj 1,8 posto), da je to Božo Petrov misli 1,6 posto (travanj 2,0 posto), a da je to ipak Biljana Borzan misli 1,5 posto (travanj 1,1 posto). I poraz za sve političare: 'Nitko' ostaje najpozitivniji političar s 22,0 posto potpore (travanj 26,8 posto).

Poraz na ljestvici najnegativaca i u svibnju je doživio premijer Plenković. Iako je nešto popravio rejting uvjerljivo je prvi izbor na ovoj neprestižnoj ljestvici i to misli njih 26,9 posto (travanj 27,4 posto). Predsjednik Milanović drugi je izbor s 15,4 posto (travanj 16,3 posto). Značajan rast negativnog doživljaja doveo je ministra obrane Marija Banožića na treću poziciju jer ga kao najnegativnije političara vidi 3,5 posto (travanj 1,2 posto). Ministru obrane nedavno je odobren i državni APN kredit, što nije najbolje sjelo ni premijeru, a špekulira se da ga je u Vladi i zadržao samo zato što predsjednik Milanović javno zaziva njegovu smjenu.

Hrvoje Zekanović, kojeg preko mobitela savjetuje glasnogovornik HDZ-a, najnegativniji je političar za njih 3,2 posto (travanj 3,7 posto) pa Milorad Pupovac i to misli 2,9 posto (travanj2,6 posto). Slijedi Peđa Grbin kojeg za najnegativnijeg političara smatra njih 2,5 posto (travanj 1,5 posto), onda i predsjednik Sabora Gordan Jandroković koji je najnegativac za njih 2,0 posto (travanj 1,5 posto).

Tu je i bivša ministrica Gabrijela Žalac kojoj se sudi te nju najnegativnijom političarkom smatra 1,4 posto (travanj 1,2 posto), Tomislava Tomaševića njih 1,2 posto (travanj 1,2 posto) i Davora Filipovića njih 1,2 posto (travanj 0,2 posto). Da su negativni svi stav je 15,5 posto ispitanika (travanj 15,4 posto).

Evo i ocjena. Ponovno trojka Uredu Predsjednika, točnije – 2,84 (travanj 2,79). Dvojku su dali Vladi i Parlamentu, točnije Vladu s 2,36 (travanj 2,31), a Sabor s 2,22 (travanj 2,17). S tim da Milanović i dalje najbolje stoji među biračima SDP-a, stranke koju je vodio i oni mu daju ocjenu 3,69, (travanj 3,46), a najlošije među biračima HDZ-a kojima se retorikom često približava ili barem pokušava te ga oni ocjenjuju s 2,29 (travanj 2,16).

I u svibnju smo tražili optimizam među građanima ali rezultati su pokazali ovo – 69,2 posto smatra da idemo u pogrešnom smjeru. To jest nešto manje nego u travnju kada je pesimista bilo još više, no optimista i dalje ima manje od petine.

Istraživanje je za RTL provela Promocija plus od 2. do 4. svibnja, na uzorku od 1300 ispitanika uz standardnu grešku plus minus 2,7 posto i razinu pouzdanosti 95 posto.