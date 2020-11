PRISTIŽU NOVE BROJKE PO ŽUPANIJAMA: Subota će biti ključna; U Arenu stižu prvi pacijenti; Cjepivo u Hrvatskoj i prije Nove godine

Jučer je zabilježeno 4009 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj porastao na ukupno 21.725, uz 51 preminulu osobu te 2171 pacijenta na bolničkom liječenju, od kojih su na respiratoru 252 osobe

Jučer je zabilježeno 4009 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a broj aktivnih slučajeva je ukupno 21.725

Preminula je 51 osoba, a ukupno je od početka epidemije zabilježeno 1552 umrlih od posljedica zaraze

2171 pacijent je na bolničkom liječenju, od kojih je na respiratoru njih 252

Nove mjere će biti na snazi od subote, a uključuju zatvaranje kafića, restorana, teretanama, smanjenje kapaciteta javnog prijevoza i broja ljudi na okupljanjima…

175 novozaraženih u Sisačko-moslavačkoj županiji

8:56 – “U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan je sto sedamdeset i pet novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o sedamdeset i sedam osoba s područja grada Siska, četrdeset osoba s područja grada Petrinje, devetnaest osoba s područja grada Gline, sedam osoba s područja općine Sunja, sedam osoba s područja grada Hrvatska Kostajnica, šest osoba s područja općine Dvor, pet osoba s područja grada Popovače, četiri osobe s područja grada Kutine, tri osobe s područja općine Lipovljani, tri osobe s područja općine Lekenik, dvije osobe s područja grada Novske, jednoj osobi s područja općine Gvozd i jednoj osobi s područja općine Martinska Ves”, javili su iz stožera.

Brazilski predsjednik se neće cijepiti protiv koronavirusa

8:55 – Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro rekao je u petak da se neće cijepiti protiv koronavirusa, što je najnovija u nizu izjavu kojima izražava sumnju u programe cijepljenja protiv tog opasnog virusa. U izjavi koju su prenijele društvene mreže, desničarski predsjednik dodao je da Kongres vjerojatno neće tražiti da cijepljenje za Brazilce bude obavezno. Brazil je drugi u svijetu po broju umrlih od covida-19, a Bolsonaro je mjesecima smanjivao ozbiljnost pandemije unatoč tome što je i sam bio zaražen virusom u srpnju, prenosi Reuters.

“Govorim vam, neću ga uzeti, to je moje pravo”, rekao je. Bolsonaro je također u emisiji izrazio sumnju u djelotvornost nošenja maski, polazeći od toga da je malo dokaza o učinkovitosti maski u zaustavljanju prijenosa virusa.

Predsjednik je opetovano rekao da se od Brazilaca neće tražiti da budu cijepljeni kad cjepivo bude široko dostupno. U listopadu je nastojeći biti duhovit na Twitteru objavio da će cjepivo biti potrebno samo za njegova psa.

Nizozemci spremni za skladištenje ‘smrznutog’ cjepiva

8:08 – U hladnjačama-skladištima robe amsterdamske zračne luke Schiphol, radnici zračne kompanije KLM pripremaju se za primitak cjepiva protiv covida-19 koje se mora čuvati na krajnje niskim temperaturama i takvo distribuirati diljem svijeta. Preko Schiphola, važnog prometnog središta za farmaceutske proizvode, već su distribuirana cjepiva protiv koronavirusa tijekom kliničkih ispitivanja, a nizozemska aviokompanija uvjerena je da će se preko te zračne luke uspješno obavljati teretni promet cjepiva kada iduće godine počne masovno cijepljenje.

“Kratko i slatko, mi smo spremni”, kaže izvršni direktor KLM-a Pieter Elbers te ističe da je “sada najvažnije da se cjepiva distribuiraju najbržim mogućim ritmom”, prenosi Reuters. Nijedno cjepivo protiv covida-19 još nisu odobrili američki i europski regulatori, no cjepivo koje je razvio Pfizer u suradnji s BioNTech najbliže je završetku procesa i procjenjuje se da će njegova brza proizvodnja i distribucija početi u prosincu.

No to cjepivo mora se skladištiti na minus 70 stupnjeva Celzijevih, a njegov konkurent, proizvod koje je razvila tvrtka Moderna u boljoj je poziciji jer se mora čuvati na minus 20. Takvo skladištenje imperativ je sve dok cjepivo ne stigne na odrediše gdje može u nešto kraćem vremenskom razdoblju preživjeti u običnom hladnjaku.

Agencija Reuters u svojoj reportaži iz hladnjača-spremnika Schiphola navodi da je pratila kako teku pripreme za takozvane aktivne kontejnere za isporuku smrznutih farmaceutskih proizvoda prema zračnoj luci Toronto u Kanadi. Radnici pune suhim ledom aktivne kontejnere koji imaju i baterijski sustav hlađenja u slučaju nužde te niz senzora koji osiguravaju da proizvodi budu stalno na traženoj temperaturi, -20C. “Schiphol će, naravno, biti jedna od vodećih zračnih luka za distribuciju cjepiva”; kaže Marcel Kuijn, voditelj logistike za farmaceutiku avioprijevoznika Air France-KLM Cargo.

Pfizerovo cjepivo transportira se pri temperaturi od -80 stupnjeva Celzijevih u malenim hladnim kutijama s oko 5000 doza koje moraju biti u suhom ledu gotovo cijelo vrijeme do korištenja. Modernino cjepivo pogodnije je za veće “aktivne” kontejnere koji mogu primiti 30.000 doza. Cjepivo koje razvija AstraZeneca u suradnji sa Sveučilištem Oxford stabilno je pri normalnoj temperaturi hladnjaka od 2 do 8 stupnjeva Celzijevih pa je i prijevoz jednostavniji.

Schiphol je drugo najveće prometno središte za farmaceutske proizvode u Europi nakon Frankfurta pa se očekuje da će se iz njega primati pošiljke iz svijeta, odnosno slati cjepiva proizvedena u Europi. Neka druga cjepiva koja se razvijaju u Kini također su stabilna pri normalnim temperaturama hladnjaka te Kuijn priznaje da će samo malena količina cjepiva protiv covida morati biti smrznuta.

Air France-KLM trenutačno obavlja 537 letova na tjedan put nekih 100 odredišta u Aziji, na Bliskom istoku, Africi i Amerikama. Veliki su izgledi da taj francusko-nizozemski zračni prijevoznik postane vodeći prijevoznik cjepiva prema afričkim zemljama, s obzirom na svoju mrežu. Kargo skladište KLM-a u Schipholu ima četiri hladna skladišta za farmaceutske proizvode, a peto će biti spremno u siječnju.

Australska Victoria 28 dana bez novih slučajeva zaraze

8:06 – Druga najveća australska država Victoria, bivše žarište zaraze covidom-19, u petak je objavila da je prošlo 28 dana bez ijednog novozaraženog, što je mjerilo koje se često navodi kao uklanjanje virusa iz zajednice. Država nema ni jedan aktivan slučaj nakon što je zadnji oboljeli od covida-19 pušten ovaj tjedan iz bolnice, što je daleko od kolovoza kad je zemlja imala 700 slučajeva na dan i ukupno blizu 8000 slučajeva.

Širenje virusa zaustavljeno je tek nakon zatvaranja koje je trajalo dulje od 100 dana, zbog čega je oko pet milijuna stanovnika Melbournea, drugoga australskog najvećeg grada, moralo ostati kod kuće, prenosi Reuters. Zatvaranje je omogućilo pad zaraze, ali i usporilo australski gospodarski oporavak od prve recesije u tri desetljeća nakon što su u ožujku zatvoreni veliki dijelovi gospodarstva.

Australska južna otočna država Tasmanija u zadnje je vrijeme otvorila svoju granicu prema Victoriji, okupljajući obitelji koje su mjesecima bile razdvojene. Victoria je posljednja država koja je dobila pristup Tasmaniji, koja je svoje granice zatvorila u ožujku.

42 novozaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

7:39 – “U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 338 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 292 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji, a 46 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 637 osoba, a ukupno je testirano 16850 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 155 uzoraka, od kojih je 42 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba”, priopćeno je.

Lauc nove mjer enazvao ‘iluzijom nečinjenja’

7:29 – Član Znanstvenog savjeta Vlade Gordan Lauc osvrnuo se u objavi na Facebooku na nove i strože epidemiološke mjere, ustvrdivši kako su one “iluzija nečinjenja”.

”Stroge mjere su iluzija činjenja. Dva jako opsežna istraživanja pokazala su da uvođenje formalnih strogih mjera ima vrlo limitirane učinke. Primjerice, lockdown umanjuje brzinu širenja epidemije za oko 10 posto. Ovakav parcijalni kao kod nas za još manje…”, napisao je između ostalog.

Nove mjere na snazi od subote

Jučer – Premijer Andrej Plenković predstavio je paket novih, strožih epidemioloških mjera koje na snagu stupaju u subotu, a trajat će sve do 21. prosinca.

Trump tvrdi da isporuka cjepiva počinje sljedeći tjedan

Jučer – Američki predsjednik Donald Trump najavio je u četvrtak da će isporuka cjepiva protiv koronavirusa započeti sljedeći tjedan, prenosi Reuters. U razgovoru s američkim trupama u inozemstvu putem video veze, vezano uz obilježavanje Dana zahvalnosti, Trump je rekao da će cjepivo u početku biti poslano osoblju u prvim redovima u borbi protiv pandemije, medicinskom osoblju i starijim građanima. Trump je svojevremeno obećao da će se do kraja godine proizvesti 100 milijuna doza cjepiva za Covid-19 i dovoljno da se do travnja 2021. cijepi 330 milijuna Amerikanaca.

Prvi pacijenti od subote u zagrebačkoj Areni

Jučer – Voditelj liječničkog tima Arene Zagreb Davor Vagić rekao je u četvrtak kako će prvi pacijenti u stacionar zagrebačke Arene doći u subotu, a pripremili su 100 kreveta. Vagić je za Dnevnik HRT-a rekao kako su zajedno s Hrvatskom vojskom i Civilnom zaštitom pripremili Arenu prije tri tjedna, a sada su, sukladno epidemiološkoj situaciji i povećanju broja zaraženih i pacijenata u bolnicama, odlučili da Arena ide u aktivaciju, “najvjerojatnije u subotu”.

“Prvih dana to će najvjerojatnije biti 30 do 40 pacijenata, s tim da smo zasada priredili 100 kreveta s mogućnošću proširenja na 270 kreveta”, rekao je i dodao kako su ljudski potencijali planirani za 100 kreveta.

U stacionar zagrebačke Arene, gdje su priredili 100 kreveta, bit će premješteni pacijenti iz Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i Kliničke bolnice Dubrava. Na pitanje hoće li biti dovoljno kapaciteta, odgovorio je kako se nada da hoće.

Cjepivo do kraja godine sigurno u Hrvatskoj

Jučer – Kako sada stvari stoje, veoma je izgledno da će prve doze Pfizerova i BioNTechova cjepiva protiv koronavirusa stići do kraja prosinca do građana Europe i SAD-a. Proteklog tjedna ovi proizvođači cjepiva su predali zahtjev Američkoj agenciji za hranu i lijekove (FDA) te se registracija očekuje oko 10. prosinca. Prva cijepljenja mogla bi početi već dan kasnije.

Koji dan kasnije mogla bi završiti registracija Europske agencije za lijekove (EMA) kada je u pitanju EU. Informacije upućuju na to da bi već 20. prosinca sve države EU-a mogle dobiti prve, iznimno skromne količine cjepiva, ovisno o brojku stanovnika. Od 20.000 do maksimalno 50.000 Pfizerova cjepiva treba stići u Hrvatsku do Nove godine.