U Karlovcu, u blizini Koranskog mosta, gdje je na današnji dan 1991. ubijeno 13 neprijateljskih vojnika, otkriven je mural s likom Mihajla Hrastova osuđenog za ratni zločin. Nekoliko stotina pripadnika iz jedinica specijalne policije iz cijele Hrvatske te Karlovčana s odobravanjem su pozdravili otvaranje murala na kojem je govorio Mišo Hrastov.

Na ovom sam muralu sasvim slučajno ja, mogao je biti i netko drugi od mojih suboraca, sudbina je bila takva da sam ja.. i, eto, sada gledam u svoju braću po oružju i mlade i BBB koji su mural oslikali i smatram da je to spomen na sve hrvatske branitelje, rekao je Hrastov.

'Hrastov je napravio veliku stvar'

Predsjednik Udruge specijalne policije Grom Karlovac Josip Slačanin rekao je da se na današnji dan treba prisjetiti slavnih dana ponosa i slave i tog 21. rujna 1991. "kada se ovdje nije branio samo Karlovac, nego i cijela Hrvatska".

"Mišo Hrastov je s našim dečkima specijalcima napravio veliku stvar, odgovorno to kažem jer da nije bilo tog čina možda ni nas sada ovdje ne bi bilo", ustvrdio je Slačanin.

Za činjenicu da je Hrastov osuđen na hrvatskim sudovima za ratni zločin rekao je da je "Mišo odradio svoje mrcvarenje" i sada treba gledati u budućnost. "Mi nismo počeli ovaj rat, mi smo se obranili, mi smo pobjednici", rekao je.

Palili baklje i skandirali na Koranskom mostu

Nakon toga, svi su se uputili na Koranski most, udaljen 300-tinjak metara, i ondje zapalili baklje i skandirali Miši Hrastovu te su se potom razišli. O prijedlogu udruge Specijalne jedinice policije "Grom" da se Koranski most preimenuje u ime njihove postrojbe treba odlučiti karlovačko Gradsko vijeće koje večeras još uvijek zasjeda i nije došlo do te točke dnevnog reda.

Na zidu podvožnjaka brze ceste, sada stoji lik Mihajla Hrastova. Uz amblem Gromova, tu je naslikana i automatska puška Ultimax kakvom je Hrastov pobio zarobljenike na na Koranskom mostu.

"Pa čovjek je oslobodio Karlovac. Ma ne za većinu, nego za sve, 100 posto on je heroj", kazao je za RTL Karlovčanin Stjepan Kovačić.

"Pa ne znam baš da je heroj. Nije lako govoriti o tome, to je teško pitanje", kaže pak Marija Crnolatac.

'To je suprotno svakom kršćanskom i moralnom osjećaju'

Gradonačelnik Damir Mandić poštuje presudu, ali kaže kako razumije osjećaj i emociju većine koji se sjećaju tog vremena. Na osjećaje se poziva i Milorad Pupovac.

"To je suprotno svakom kršćanskom, to je suprotno svakom moralnom i svakom zakonskom osjećaju", kazao je.

A na pitanje je li nekome u HDZ-u ili Vladi rekao svoje zamjerke, Pupovac je odgovorio da jošp nije bio u prilici.

Inicijativa mladih za ljudska prava pozvala je institucije Grada Karlovaca da Koranski most umjesto po Specijalnoj jedinici policije Grom, čiji je pripadnik bio Mihajlo Hrastov, nazovu po mirovnoj aktivistkinji Jelki Glumičić.

Inače, presudom je Hrastovu određeno i da obiteljima žrtava ubijenih zarobljenika mora isplatiti milijunske odštete, zbog čega je već tri godine pod ovrhom. A to je predsjednik Milanović u srpnju ove godine nazvao mrcvarenjem.

'Pravomoćno je osuđen, odslužio je za to'

Glasanje o preimenovanju Koranskog mosta u Most gromova komentirao je i nekadašnji pripadnik Grmova i Hrastovljev suborac, a danas gradski vijećnik Domovinskog pokreta u Karlovcu, Alenko Ribić.

"Ja želim razdvojiti priču - 21. rujna prije 30 godina i 24. točci odnosno zahtjevu za preimenovanje u Most Gromova. Ovo je čista slučajnost, nisu znali članovi Gromova kad će biti sjednica. Taj datum nema veze s tim", kazao je Ribić za RTL Danas upitan je li slučajno što Gradsko vijeće raspravlja o tome upravo na 30. godišnjicu masakra.

"On (Hrastov) je nepravomoćno oslobođen na Županijskom sudu, ali Vrhovni sud nije uvažio izjave svjedoka o krajnjoj nuždi. Pravomoćno je osuđen za to, odslužio je, ne treba ga se razvlačiti po medijima", kazao je Ribić za RTL.