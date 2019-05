STVORILO SE 1687 VETERANA ČETVRT STOLJEĆA NAKON RATA: Ministar ne vidi što je sporno; ‘Imamo financije, zakon, ne razumijem…’

Ministar kaže kako je ova Vlada temeljito i sustavo pristupila priči rata i branitelja

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved komentirao je novih 1687 zahtjeva za status hrvatskog branitelja kazavši da to ne znači odmah zahtjev za mirovine te ustvrdio da je resorno ministarstvo takve projekcije imalo prije dvije godine kao i osigurana financijska sredstva pa zahtjevi neće ugroziti proračun. “Govorite li možda o statusu hrvatskog branitelja? Status hrvatskog branitelja ne znači automatski i mirovina”, rekao je Medved u petak nakon sjednice Vlade.

Nije konkretno odgovorio na pitanje ima li on problema s tim što će Hrvatska 24 godine poslije rata dobiti nove braniteljske statuse. “Je li normalno da netko tko je bio branitelj, u zakonu nema mogućnost ostvariti status branitelja, da im je netko ograničio vrijeme za ostvarivanje statusa, ali to ne znači ostvarivanje mirovine”, ponovio je. Pojasnio je da su branitelji i ranije zatražiti svoj status, no ‘netko je zakonom propisao da se to više ne može ostvariti’.

“Ova Vlada je sustavno i temeljito pristupila priči Domovinskog rata, hrvatskih branitelja i omogućila podnošenje zahtjeva za ostvarivanje statusa branitelja. Jednako tako je omogućila ratnim vojnim invalidima sigurnost i garanciju svojih prava”, dodao je Medved. Upitan hoće li status prijavljenih branitelja rezultirati mirovinama po posebnim propisima, Medved je rekao da sve već prikazuje projekcija napravljena prije dvije godine na analizi stvarnoga stanja u Ministarstvu branitelja.

HRVATSKA SE PONOVILA S 1687 NOVIH BRANITELJA: Kada se obrade svi zahtjevi moglo bi ih biti još i daleko više

Mirovine i braniteljski status

“Imamo za to i financijsku potporu, zakonske korake koji podupiru ovo što se dešava kroz brojke i ne razumijem uslijed čega dolazi do nekakvih revolucionarnih najava”, kazao je. Rekao je da je polovica od 1600 branitelja imala status, no zbog ranijih odluka svi oni koji su nečasno otpušteni, izgubili su status.

Nečasno otpušteni, ističe Medved, ne znači da su procesuirani. “Odnosno, administrativno su provedeni kao nečasno otpušteni djelatnici iz policije ili oružanih snaga i ova Vlada je vratila mogućnost kroz odgovarajući postupak ostvarivanja statusa. Ti su ljudi podnijeli zahtjev za raskid djelatne vojne službe, a njihovi su personalni djelatnici to knjižili kao neopravdani izostanak na pet dana pa su izgubili status, stoga smo im nakon 20 godina vratili mogućnost da ostvare svoj status”, pojasnio je.

Prijavu ostalih branitelja ocijenio je očekivanom pa je ustvrdio kakao to ne ugrožava proračun. “(…) Izrazito odgovorno smo projicirali priču, osmislili projekt, novi i jedinstveni Zakon o hrvatskim braniteljima, pa uključujući i Hrvatsko vijeće obrane (HVO). Sve je u skladu s projekcijama”, kaže Medved. Inzistirao je da se ‘mirovine po posebnim propisima’ ne nazivaju ‘povlaštene mirovine’. “Mi imamo oko 55.000 mirovina koje su po zakonu o hrvatskim braniteljima, od toga je oko 14.000 članova obitelji branitelja”, rekao je. Pozvao je da se vodi računa o tome da je dio tih ljudi ranjeno u ratu te nije bio u mogućnosti imati velik broj godina radnoga staža.