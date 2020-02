STVARA LI SE ‘LIJEVI MOST’? Koalicija lokalnih dužnosnika i jakih imena trebala bi se suprotstaviti HDZ-u, SDP-u i Škori

Neka od potencijalnih imena novog političkog bloka koji bi pokrivao sve od centra nalijevo su Ante Pranić, predsjednik Nezavisne liste mladih i gradonačelnik Vrgorca, gradonačelnik Knina Marko Jelić, šef HSLS-a i gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak, međimurski župan i bivši HNS-ovac Matija Posavec, svetonedeljski gradonačelnik i također bivši HNS-ovac Davor Nađi te predsjednica stranke Start Dalija Orešković

Prema najnovijim istraživanjima javnog mnijenja na sljedećim parlamentarnim izborima, prag od pet posto osvojenih glasova, potreban za ulazak u Hrvatski sabor osvojili bi samo SDP, HDZ i stranka Miroslava Škore. Takva polarizacija snaga izazvala je paniku na političkoj sceni. Male stranke bez koalicije nemaju nikakve šanse za ostvarivanje povoljnog izbornog rezultata, pa se traže potencijalne opcije za stvaranje novih političkih blokova.

Lokalni moćnici i Dalija Orešković

Jedna od ideja je i da se u novi savez okupe svi jaki nezavisni načelnici, gradonačelnici i župani te jaki pojedinci na političkoj sceni i u društvenom životu koji podržavaju centar i ljevicu. Večernji doznaje kako već traje potraga za 11 ljudi koji će biti nositelji izbornih jedinica, za koje se vjeruje da bi svojim imenom i rezutatima mogli privući birače.

Neka od potencijalnih imena su Ante Pranić, predsjednik Nezavisne liste mladih i gradonačelnik Vrgorca, gradonačelnik Knina Marko Jelić, šef HSLS-a i gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak, međimurski župan i bivši HNS-ovac Matija Posavec, svetonedeljski gradonačelnik i također bivši HNS-ovac Davor Nađi te predsjednica stranke Start Dalija Orešković koja kaže da je stvaranje jakog trećeg bloka pitanje “bitke za Hrvatsku”, jer je HDZ i SDP mogu “voditi samo u daljnju propast”.

Ne žele biti nalik Mostu

Iako ova priča podsjeća na nastajanje Mosta nezavisnih lista Bože Petrova, mnogi od spomenutih političara zaziru od usporedbi s njima. No, oni su kao lista nezavisnih kandidata iz lokalnih sredina na izborima 2015. uspjeli skupiti 19 mandata te odlučiti tko će moći sastaviti novu Vladu. No, ubrzo su se razvodnili, a programske smjernice im nisu ujednačene. Po imenima bi i novi savez, ako do njega dođe, mogao imati slične probleme.

Tvorac Mosta, politički analitičar Ivica Relković spominje se i kao jedan od ljudi iz sjene i u “lijevom Mostu”. On tvrdi kako je nelogično da se ništa ne događa na centru i ljevici te da “razni ljudi piju kave s raznim ljudima”. Ali o novom paktu, najradije ne bi govorio.

“Kao politički analitičar, simpatiziram da se nešto takvo dogodi na političkoj sceni. Takva opcija nedostaje, ali više od toga ne mogu kazati”, kratko je poručio Relković.

Kaos na ljevici

No, stanje na ljevici je kaotično, pa bi taj politički spektar na izborima mogao biti zastupljen u četiri ili pet lista. Uz novi savez u nastajanju, SDP će na izbore, skoro pa sigurno, s HSS-om i HSU-om. IDS, GLAS i Demokrati nastoje stvoriti novu Amsterdamsku koaliciju, kojoj bi se mogao pridružiti i bivši Mostov ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić. Oni žele pridobiti i Daliju Orešković, ali i stranku Pametno, koja je upravo zbog IDS-a izašla iz koalicije, tako da su mogući i novi blokovi na ljevici.