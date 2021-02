STUDENTICA IZ ZAGREBAČKOG DOMA DOŽIVJELA ŠOK: ‘Vidno nafiksani narkoman mi je oteo laptop, a policajci su mi prigovarali zašto učim u to ovo doba’

Studentica iz Zagreba navela je da joj treba pomoć jer joj je narkoman ukrao laptop te je istaknula problem sigurnosti u popularnoj ‘Savi’

Jedna studentica arhitekture iz studentskog doma Stjepan Radić u Zagrebu ostala bez svog laptopa sa svim materijalima za fakultet za vrijeme učenja u jednoj od učionica u domu. O krađi koju je doživjela izvijestila je u Facebook grupi za traženje studentskog posla “Tražim/nudim studentski posao”.

Navela je da treba pomoć te da joj je narkoman ukrao laptop te je istaknula problem sigurnosti u popularnoj “Savi” Isto tako, studentica kaže da su ju policajci pitali zašto u to doba uči sama. Objavu studentice prenosimo u cijelosti:

“Pozdrav, znam da nije tema grupe, ali kao studentica arhitekture koja inače bdije dan i noć nad laptopom, a pogotovo sad u ispitnim rokovima, i kojoj je cijeli portfolio na laptopu, želim učiniti sve što mogu da ga probam vratiti. Živim u studentskom domu Stjepan Radić i u noći s petka na subotu, oko četrdeset minuta iza ponoći, otišla sam iz učionice u domu na pauzu. Inače ako idem negdje na duže vremena, odnesem laptop u sobu, ali ovaj put sam ga ostavila u učionici jer bih se vratila za 5 min i jer je u učionici ostala jedna moja prijateljica koja ga je čuvala.

STRAŠNO: Mladi Zagrepčanin osvanuo u evidenciji nestalih, a majka u šoku: ‘On je doma! Policija širi lažne vijesti bez provjere!’

Nepoznati čovjek ušao u učionicu i odnio studentičin laptop

Vidno nafiksani narkoman visine cca 180 cm, starosti između 25 i 30 godina, s tamnoplavom jaknom, sivom kapom i nekim kvazi skriptama u rukama ušao je u učionicu, izjavio mojoj prijateljici, koja je jedina bila u učionici, kako je nama ovdje u domu baš fino i krenuo je nešto pipkati oko mojih stvari govoreći kako on ovo nikad ne bi mogao, kako smo mi kao nešto pametni bla bla…

Prijateljici je odmah bila sumnjičava pa ga je pogledavala i kada je to shvatio, nasrnuo je fizički na nju s pitanjem ‘što se ti mene imaš bojati? Je l’ se bojiš da ću ti nešto napraviti?’, na što se ona uplašila i izašla van iz učionice po pomoć, što je narkoman iskoristio, uzeo mi laptop i pobjegao iz doma.

‘Policajci su mi prigovarali što sam u učionici tako kasno’

Frustrira me činjenica sto sam ostala bez laptopa u domu koji je pod upravom države, što su mi policajci na moju prijavu i izjavu rekli kako se to moralo nekome dogoditi i što umjesto da su napravilo sve što mogu, oni su mi prigovarali da što ja imam raditi u učionici u ovo doba noći (???) i je l’ ja tako i kod kuće sjednem na stol kao sada kad sam s njima pričala i što oni vjerojatno ništa neće poduzeti. Možda najviše od svega me šokirala spoznaja da vise neću moći mirne duše sjediti u učionici jer očito ti u bilo kojem trenutku može doci neki psihopat ili narkoman, fizički nasrnuti na tebe i ukrasti ti sto ga je volja.

Ako se to uspjelo dogoditi u najvećom studentskom domu u Hrvatskoj i to u petak navečer kada je u domu najveća koncentracija ljudi, onda je sve moguće. A da ne spominjem apsurd sto ja kao korisnica doma ne mogu ući u kompleks doma iza 10 sati navečer bez da zaštitaru predočim iksicu i ključeve od sobe, a u istom svemiru je vidno nafiksan muškarac ušao u dom, zaprijetio studentici i pobjegao s laptopom ispod ruke. Toliko o sigurnosti.

Ako itko želi pomoći, molim vas javljajte mi u inboks ako na internetu ili u zalagaonicama vidite ovaj model laptopa, imao je i ovakvih naljepnica na sebi sto bi moglo pomoći pri identifikaciji laptopa ako ih u međuvremenu nije skinuo”, napisala je studentica i uz objavu priložila fotografiju modela laptopa i naljepnice koje je imao na sebi.