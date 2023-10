Na Akademiju dramske umjetnosti (ADU) vratio se profesor Ozren Prohić koji je dvije godine bio na suspenziji nakon što je prijavljen za spolno zlostavljanje. No, DORH nikada nije digao optužnicu. Kako javlja 24 sata, studente je ta vijest šokirala, kao i riječi dekana fakulteta Davora Švaića koji tvrdi da primjedbi nije bilo. Studenti, kako su kazali, za sve imaju dokaze.

Postoji i snimka iz 2018. godine s probe koja je održana u ponoć, a kojoj je nazočilo 12 ljudi. Traje oko pola sata, a njooj se čuje kako Prohić viče i vrijeđa studenticu, kao i njezin rad.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Recite mi što je ovo? Ja sam škandaliziran, ja ću protestirati probu jer je ovo kako vi mene zaje*avate škandalozno! Pa da ne možeš maknuti ovaj ku*ac dva metra, da nisi maknula ovaj ku*ac dva metra. Je*o ti bog mater", samo su neke od izjava zbog kojih je studentica prijavila Prohića.

Studenti su za 24 sata otkrili da planiraju prosvjed, a Studentski zbor fakulteta se od toga ogradio. Poručili su da oni nisu organizatori. "Odlučili smo se na prosvjed u 13 sati ispred glavne zgrade ADU zbog povratka profesora Prohića na radno mjesto", kazali su ogorčeni studenti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Rekao sam dekanu da znam da će ga vratiti taj dan kad ta ista studentica diplomira'

Već u rujnu, na Akademskom vijeću profesor je odlukom dekana vraćen na posao i rad sa studentima, a o razlozima zašto je vraćen studenti nisu upućeni.

Cijelo Povjerenstvo za provođenje postupka unutarnje istrage o utemeljenosti prijava spolnog uznemiravanja zbog dekanove odluke o vraćanju profesora podnijelo je ostavku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Oni se štite kao čopor i studenti su uvijek kolateralna žrtva u tim borbama. Mi se s Prohićem naganjamo desetljećima", objasnio je bivši student Rok Pečečnik. Iako dekan tvrdi drugačije, bivši studenti otkrio je da su prijave stizale. A profesor koji je 2021. godine bio udaljen s nastave i dalje je primao plaću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam tad, kada ga je studentica prijavila, dekanu rekao da znam da će ga vratiti taj dan kad ta ista studentica diplomira. On je tad to negirao", ispričao je Rok.

Zanimljivo je i to da je koordinatorica Povjerenstva bila bivša dekanica protiv koje je također stigla prijava, istaknuo je bivši student. No, ta prijava se izgubila - kao i nekolicina njih, no svi dokazi postoje - u prepiskama u mailovima koje su uporno slali dekanatu i Povjerenstvu.

"Kad student kaže profesoru: 'Mrš!', onda je on izbačen, a kad profesor vrjijeđa i zlostavlja studente, onda nikome ništa", zaključio je Rok, a komentar dekanata Akademije još uvijek nema.

Tekst se nastavlja ispod oglasa