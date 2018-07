STUDENTI USTALI PROTIV NEPRAVDE: ‘Mi nek’ spavamo na travi, a u domovima ima mjesta za turiste, ultraše…’

‘Student na prvom mjestu da studentske institucije ne rade kao privatne firme na štetu onih zbog kojih postoje.’

Studenti u Splitu odlučili su ustati protiv nepravde i javno se pobuniti jer u studentskim domovima nema mjesta za njih, a sve zbog, kako kažu, nepotizma i namještaljki.

‘Lakše je zaspat na zraku noć prije ispita’

Tvrde da je uprava Studentskog centra u Splitu požurila studente iz domova izbaciti van do 15.7., no ističu da oni i dalje negdje moraju učiti i raditi, a nemaju svi obiteljske apartmane u kojima to mogu. Dodaju da u studentskim domovima ima mjesta za turiste, ultraše, rođake i druge, no za studente nema. Uz svoju objavu na Facebooku su objavili i nekoliko fotografija na kojima se vidi student koji spava vani, na travi, uz natpise ‘Lakše je zaspat noć prije ispita na svježem zraku, brojeći zvijezde’, ‘Ovo nije ultraš, ovo je student’ i slično.

‘Upravi je priša izbacit nas, moraju na godišnji’

Objavu Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu prenosimo u cjelosti.

‘Čovik bi reka kako su pojmovi STUDENTSKI dom i STUDENTSKI centar jasni i razumljivi sami po sebi, ali znamo da teorija i praksa nisu uvijek usklađeni.

S obzirom na zadnje poteze uprave, najbolje bi bilo da u tim institucijama jednostavno izbace prefiks “studentski”. Nek se zovu samo DOM ili CENTAR jer dok ima mjesta za turiste, ultraše, rodijake, ove ili one, mjesta za studente – zamislite NEMA! Ajmo se onda više prestat lagat i nazovimostvari pravim imenom (ili izbacimo očito suvišni dio imena)…

Ma znamo mi da je njima teško razumit kako neki studenti MORAJU radit, učit i da to ne mogu obavljat po obiteljskim apartmanima, jer ih naprosto nemaju. Znamo i da je upravi priša izbacit studente na splitske ledine najkasnije do 15.7., jer moraju na godišnji, tribaju stić do svojih apartmana i dugog, toplog, ljeta…

Znamo mi i da je Svjetsko, euforija te da u trenutku kada miriše na titulu, nitko ne želi mirisat studente, al opet – učili su nas u školi da kao mladi moramo ustat protiv nepravde pa eto – ustajemo!

Drage kolegice i kolege, možda vas ne zanima problem onoga kolege iz zadnje klupe, koji često zijevne, ne pije kave često s vama, ne bi on to ali mora raditi da bi sjedio s vama u predavaonici, on mora ostat radit, ali ipak – to je naš kolega. Ajmo zato pomoć priki, STUDENT NA PRVOM MISTU da STUDENTSKE institucije ne rade kao privatne firme na štetu onih ZBOG KOJIH POSTOJE!

#studentnaprvommjestu #SZST #uniST #svizapriku’, napisali su studenti na Facebook stranici Studentskog zboga Sveučilišta u Splitu.