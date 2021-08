Dolaskom nove akademske godine studenti koji nisu ostvarili mogućnost smještaja u studentskom domu muku muče s pronalaskom slobodnog stana po prihvatljivoj cijeni. Taj je pak problem posebno istaknut na Jadranu gdje turisti kod iznajmljivača imaju prednost u odnosu na studente, piše Dnevnik.hr.

Da nije uspio dobiti mjesto u studentskom domu previše ne zabrinjava studenta Luku Trdinu koji je iz Petrinje te studira u Zagrebu, Kako govori, apsolvent je te radi od doma pa mu to "nema nikakve veze". "Moram pričekat par mjeseci, ali nije mi problem, bit ću doma", istaknuo je student iz Petrinje.

Stan za studente u Zagrebu nemoguća misija

Ipak, da ne radi od doma, Luka bi morao tražiti stan ta najam, a u Zagrebu je to za mnoge studente ravno dobitku na lutriji.

"Uvijek su za to postojale nekakve sitnije opcije, nekakva soba u nekoj kući, pa dijelite kuhinjicu i WC i takve stvari koje su financijski primamljivije opcije svakako", rekao je Petar iz Buzeta.

Činjenica je i to da zagrebačko tržište nekretnina već godinama ne ide na ruku studentima, a posebno otkako je i Zagrebom zavladao turizam. "Problem je još veći otkad je Zagreb iskusio turistički boom i apartmanizaciju mnogih manjih stanova u širem centru i tramvaj zoni", rekla je Lana Mihaljinac Knežević, Strukovna skupina poslovanja nekretninama komore Zagreb pri HGK.

Najisplativiji Osijek

U Zagrebu se tako primjerice, najam dvosobnog stana u prosjeku plaća između 400 i 600 eura, a cijene su slične i u Splitu. Rijeka ima nešto niži prosjek od zagrebačkog, tamo cijene najma iznose od 300 do 400 eura, a najisplativiji je trenutno Osijek, gdje prosječni najam iznosi između 200 i 300 eura.

Navedene računice svjesni su i agencijama. Jasminka Biliškov iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK Split dodala je kako se događalo da ljudi studentima daju otkaze ugovora o najmu prvog svibnja ili prvog lipnja, a sve zato kako bi mogli primiti turiste.

"U posljednje vrijeme i same agencije oglašavaju stan do tog i tog roka, da li je to prvi svibnja ili prvi lipnja i sada više nema tih nesporazuma", dodala je Biliškov.