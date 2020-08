STUDENTI SE VRAĆAJU U CVJETNO, GRAĐANI KOJI SU OSTALI BEZ DOMA OČAJNI: ‘Ovo je previše za naše živce’

Prema neslužbenim informacijama studentske sobe zamijenit će sobama u hostelu

Predstavnici ministarstva graditeljstva posjetili su tristotinjak ljudi koji i dalje žive u studentskom domu u Cvjetnom naselju, ali informacije gdje će ih iseliti prije nego što se u dom vrate studenti nisu im otkrili.

“Navodno bi u četvrtak trebali dobiti, kako su rekli neka rješenja, neko stambeno zbrinjavanje, sad hoće li to biti hostel ili financiranje nekakvog najma, ne znamo”, kazala je stanarka Džana Kahteran Hodžić za Dnevnik.hr.

Iz doma u Cvjetnom naselju će ih iseliti do petnaestog rujna, najavili su iz ministarstva.

Idu u hostel?

Prema neslužbenim informacijama studentske sobe zamijenit će sobama u hostelu. Nova adresa trebao bi im biti zagrebački hostel Arena koji ima 120 slobodnih soba s više od 230 kreveta. Svaka soba ima sanitarni čvor, imaju i sobu za rekreaciju te i dalje tri besplatna obroka dnevno. A oni kojima će djeca uskoro trebati u školske učionice nisu sretni hostelskim rješenjem.

“Jako jako dobro ću razmislit, ne znam, pokrenut ću se u nekakve obnove sama ako treba, jednostavno nakon pet mjeseci ovo je već dosta, jednostavno dosta”, kazala je Silvija.

Istog je mišljenja i njezina sustanarka Kata Vrebac koja bi bila najsretnija, kaže, kada bi se mogla vratiti kući, kao i Gabrijela Drndić koja samo želi znati točne informacije o tome kako će izgledati život njezine obitelji nakon nepogode koja im je uništila dom.

“Da nam se kaže bit ćete šest mjeseci, godinu dana u hostelu, a za to vrijeme će se riješit to to i to, ali opet bit u hostelu i očekivat svaki dan šta će bit dalje, šta će se riješit, mislim da je sad to već malo previše za naše živce”, zaključila je.