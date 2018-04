STUDENTI MEDICINE U OSIJEKU: ‘Kujundžić štiti monopol svojih studenata, a nas tjera van iz Hrvatske’

Medač tvrdi kako Ministarstvo zdravstva i ministar Kujundžić uporno odgađaju donošenje novih zakona i pravilnika, koji bi regulirali ovu djelatnost, poput Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o djelatnostima u zdravstvu i to zato što ministar štiti interese nekolicine pojedinaca i svojih studenata, radi očuvanja njihovog monopolističkog položaja u zdravstvenom sustavu, na štetu nekoliko stotina magistara MLD-a, koji će “biti prisiljeni napustiti Hrvatsku”.

Predstavnici Inicijative “Studentske diplome jednako vrijede” istaknuli su u srijedu u Osijeku kako diplome Medicinskih fakulteta u Hrvatskoj ne vrijede jednako upozoravajući na slučaj studenata medicinsko-laboratorijske dijagnostike osječkoga Medicinskog fakulteta, u kojemu, kako su rekli, vide i sukob interesa ministra zdravstva Milana Kujundžića koji, drže, dijelu mladih poručuje da budućnost trebaju tražiti izvan Hrvatske.

Zatvaranje laboratorija zbog nedostatka kadra

Na konferenciji za novinare na osječkom Autobusnom kolodovoru voditeljica inicijative Petra Medač kazala je kako je ministar Kujundžić izvanredni profesor na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, smjeru medicinske biokemije, a da se njegovi studenti i magistri medicinske biokemije protive priznavanju diploma i ozakonjenju magistara medicinsko laboratorijske dijagnostike (MLD) s osječkog Medicinskog fakulteta, jer bi tako izgubili svoj monopolski položaj na tržištu rada u laboratorijskoj djelatnosti. Ističe kako danas svjedočimo da se, zbog navodnog nedostatka visokoobrazovanog laboratorijskog kadra, diljem Hrvatske zatvaraju laboratoriji, poput onih u Pločama, Murskom Središću, Prelogu, Čabru, Vrbovskom, Makarskoj, što izravno najviše pogađa pacijente, iako je očito da obrazovanog kadra ne nedostaje.

‘Ministar štiti interese pojedinaca i svojih studenata’

Medač tvrdi kako Ministarstvo zdravstva i ministar Kujundžić uporno odgađaju donošenje novih zakona i pravilnika, koji bi regulirali ovu djelatnost, poput Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o djelatnostima u zdravstvu i to zato što ministar štiti interese nekolicine pojedinaca i svojih studenata, radi očuvanja njihovog monopolističkog položaja u zdravstvenom sustavu, na štetu nekoliko stotina magistara MLD-a, koji će “biti prisiljeni napustiti Hrvatsku”. Napominje kako na preddiplomskom i diplomskom studiju MLD-a u Osijeku ima oko 200 studenata, da od Ministarstva zdravstva do sada nisu dobili službeno objašnjenje zbog čega se njihove diplome još ne priznaju te da su za ostvarivanje svojih prava spremni prosvjedovati i u Zagrebu, ako to bude potrebno.



Magistrima iz Osijeka šalje se poruka da nisu potrebni Hrvatskoj

Voditelj Inicijative i osječki gradski vijećnik stranke “Biraj bolje” Kristijan Šimičić ocijenio je apsurdnim da Hrvatska ne priznaje diplome medicinsko-laboratorijskih tehničara, ako su stečene u Hrvatskoj, dok priznaje iste takve diplome, ako su stečene u drugim državama EU. Drži kako se magistrima MLD-a iz Osijeka tako šalje poruka da nisu potrebni Hrvatskoj i da trebaju ići u inozemstvo, jer ministar Kujundžić “svjesno favorizira svoje studente s fakulteta na kojemu predaje”, iako oni žele ostati živjeti i raditi u Hrvatskoj. Na upit hoće li ministra Kujundžića prijaviti Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa Šimičić je odgovorio potvrdno, kazavši kako je ovo početak gdje javnosti treba pokazati što se događa.