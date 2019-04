STUDENT KOJI JE PREKINUO PREDAVANJE RATNOG ZLOČINCA: ‘Kad smo čuli što je rekao, morali smo krenuti u akciju’

Splićanin David Bilić prekinuo je s ostalim kolegama aktivistima predavanje osuđenog ratnog zločinca Daria Kordića u zagrebačkom studentskom domu

Predavanje osuđenog ratnog zločinca Daria Kordića u kino dvorani u studentskom domu Stjepan Radić, koje su organizirali don Damir Stojić i Studentski pastoral, prekinula je u utorak navečer skupina studenata i aktivista. Jedan od njih je 25-godišnji Splićanin David Bilić koji je u jednom trenutku s kolegama iz Radničke fronte i ostalim aktivistima prekinuo Kordića povicima “ratni zločinac”, piše Slobodna Dalmacija koja je s njim napravila intervju.

Naime, Kordić je govorio o tome kako je u haaškoj ćeliji upoznao Boga, bez da je spomenuo žrtve i izrazio kajanje za ubojstva djece, žena i staraca u Ahmićima, a don Stojić ga je čak usporedio sa Svetim Pavlom. Biliću i njegovim kolegama, lijevim aktivistima, to nikako nije sjelo pa su krenuli u akciju.

“Najgore je od svega što se jasno vidjelo da on nije Boga upoznao kroz pokajanje, nego je uvjeren da je Bog njega nagradio kroz njegovo mučeništvo. Tako sam ja shvatio to njegovo predavanje”, rekao je za Slobodnu Dalmaciju Bilić, jedan od organizatora upada lijevih aktivista na Kordićevu tribinu, student četvrte godine diplomskog studija psihologije u Zagrebu, vijećnik Radničke fronte u jednom mjestom odboru.

Spontana organizacija akcije

Kordiću zamjera što priča o Bogu, a istovremeno ne spominje ljude za čije je likvidacije on odgovoran, prema presudi Haaškog suda za ratne zločine. Kaže da je akcija organizirana “ad hoc”, da se nisu uspjeli okupiti u većem broju jer su za Kordićevo predavanje saznali dva dana prije.

Tvrdi da na predavanju nisu bili samo oni iz Radničke fronte, već da je bilo i “slobodnih strijelaca“. “Skupili smo se, osmislili okvirne ideje, napravili postere i sprejem na plahtama nacrtali poruke. Jedna od njih i ona ‘Dario Koljač’, koju smo izvjesili na balkonu jednog od paviljona studentskog doma”, ispričao je Bilić.

Dok je tijekom predavanja jedan dio Davidove skupine po domu lijepila plakate, ostali su, zajedno s Davidom, iz prikrajka slušali Kordićevo predavanje. Njih četvero odlučili su “spontano” ući unutra kada su čuli Kordića kako “priča s moralne vertikale o Bogu i životu” i prekinuti Kordićevo izlaganje povicima „ratni zločinac”. “Neka je njih bilo sto, morali smo Kordiću reći da je ratni zločinac. Netko mora reći da je neprihvatljivo da takav lik drži predavanja u sveučilišnom prostoru i to kao moralna vertikala”, smatra Bilić.

Žalosti ga što je bilo puno mladih

Uspjeli su razviti transparent s natpisom “Dario Kordić – ratni zločinac“, no onda je nekoliko njih koji podržavaju Kordića uzvratilo i krenulo na aktiviste. David priznaje da je pomislio da će ih početi tući, no do toga nije došlo zbog intervencije drugih. “Shvatili su valjda da nije oportuno da nas tamo prebiju javno, obzirom da su u dvorani bili prisutni i mediji. Čuli smo kako ih smiruju “momci, momci, čekajte, čekajte, stanite stanite” i oni su se povukli. Istrgali su nam taj transparent, naslušali smo se pokoje prijetnje i potom napustili dvoranu.”

Davida je rastužilo kada je u dvorani primjetio puno mladih ljudi, a iznenađen je i što je u organizaciju Kordićeve tribine bila uključena i Crkva. “Neki su tome prisustvovali jer je oportuno biti uz Crkvu i HDZ-a, to dobro dođe u životu, ali dio ih stvarno vjeruje u te priče. To me malo rastužilo.”