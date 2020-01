STRUKA ZALJULJALA BANDIĆEV MANHATTAN: Arhitekti dobili dopis – Štromarovo ministarstvo počinje ‘nadzor’ nad izmjenama GUP-a

Na adresu profesora Arhitektonskog fakulteta, koji su protestirali zbog načina provođenja izmjena GUP-a u Zagrebu, 7. siječnja ove godine stigao je znakovit dopis iz Ministarstva graditeljstva

Još sredinom kolovoza prošle godine pisali smo o akciji dvoje stručnjaka, dr. Marine Pavković, i prof. dr. sc. Nenada Lipovca s Arhitektonskog fakulteta, koji su na adrese dvaju ministarstava, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, poslali ozbiljno argumentirane dokumente kojima su nastojali spriječiti donošenje Izmjena i dopuna GUP-a u Zagrebu koje su značile uvod u Bandićev projekt Manhattan, ali i mnogo šire zabrinjavajuće prekrajanje urbanističke slike grada

STRUČNJACI RUŠE BANDIĆEVE IZMJENE GUPA: Sve je protuzakonito, puno nelogičnosti; ‘Ovo je civilizacijski rat za uspostavu reda’

Valja naglasiti da je prof. Lipovac redovni profesor na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu i odgovorni voditelj izrade za više od 200 prostorno-planskih dokumenata, od kojih više od 60 prostornih planova uređenja općina i gradova, da su mu, dakle, izrade GUP-ova, generalnih urbanističkih planova, pojednostavljeno rečeno – u malom prstu, a dr. Pavković, stručnjakinja za strateško planiranje i prostorni branding, od prvog dana najave projekta Manhattan, studiozno prati cijeli slučaj i ustrajno upozorava da bi taj projekt, ali i drugi mogući zahvati na temelju izmjena GUP-a – značili urbanističku propast grada. Posebno su upozorili da su amandmanima koje su u travnju 2019. naknadno ubacili Ured gradonačelnika i gradske službe u Izvješće s prve javne rasprave o izmjenama GUP-a iz listopada 2017. – bitno izmijenjena načela i programski ciljevi iz Odluke o Izmjenama i dopunama GUP-a Grada Zagreba iz 2015. i 2016. godine.

S obzirom na to da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo Mišljenje 2018. i Očitovanje 2019. da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Pavković i Lipovac su upozorili Ministarstvo da pri izdavanju Očitavanja iz 2019. nije uzelo u obzir amandmane koje su naknadno ubacili Ured gradonačelnika i gradske službe u travnju 2019. To su potkrijepili i dokazima. No, Ministarstvo zaštite okoliša je lakonski odbacilo sve primjedbe. Dva puta su im pisali i dva puta je stigao odgovor u kojem su se ignorirali ubačeni amandmani.

“A ti amandmani unose drastične promjene. Primjerice, u Urbanističkom planu uređenja Novi Novi Zagreb tretira se više od milijun četvornih metara!”, upozorava Marina Pavković. Ministarstvo ministra Tomislava Ćorića – koji danas izgovara da on ima “svoje mišljenje o Milanu Bandiću“, dvoje stručnjaka tada je naprosto uputilo da se zajedno sa svim sumnjama obrate Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

UPOZORENJE ARHITEKTICE: Novi Bandićev projekt je najveća opasnost za Zagreb ikad, sve je počelo isto kao i u Beogradu. Zastrašujuće

Višemjesečno dopisivanje konačno urodilo plodom

U listopadu 2019. ponovno se obraćaju, ovaj put po treći put, Ministarstvu graditeljstva, no oni ne odgovaraju nego – u studenome izdaju suglasnost za Izmjene i dopune GUP-a.

Valja podsjetiti na politički kontekst: Ministarstvo graditeljstva vodi Predrag Štromar, HNS-ovac. Milan Bandić je taman bio prijetio izbacivanjem HNS-a iz koalicije, izglasavanjem nepovjerenja ministrici Blaženki Divjak, ali je sve zataškao premijer Andrej Plenković koji je zaključio da još uvijek treba i Bandića i HNS.

Pavković i Lipovac ne odustaju: ponovno pišu Štromarovu ministarstvu, ali ovaj put obavještavaju Ministarstvo uprave – a ministarstvo novog ministra Ivana Malenice odgovara promptno i Ministarstvo graditeljstva upućuje na odgovarajuće postupanje.

I početkom siječnja 2020., točnije 7. siječnja, konačno stiže odgovor Ministarstva graditeljstva u kojem navode da će provesti nadzor nad odlukama o Izmjenama i dopunama GUP-a Grada Zagreba.

U odgovoru koji potpisuje pomoćnik ministra Milan Rezo decidirano je navedeno da je u “Upravi za nadzor, razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i postupanje s nezakonito izgrađenom infrastrukturom ovog Ministarstva zaprimljen zahtjev za nadzorom nad odlukom o izradi predmetnog GUP-a te će se po istom zahtjevu postupiti.”

Nakon višemjesečne borbe stručnjaci konačno dobivaju crno na bijelo odgovor da će se – provoditi nadzor nad odlukom koja je podmetnutim amandmanima postala sporna.

Ovaj je slučaj značajan na nekoliko razina. Prvo, pokazuje kako to izgleda kada se stručnjaci, nesumnjivo ekspertni predstavnici obrate – ministarstvima.

Traje mjesecima. Nema argumentiranih odgovora. A odgovori i spremnost na odgovaranje očito ovise o političkom kontekstu.

“Važno je da nismo odustali. Postigli smo da se naše argumentirane primjedbe sagledaju. I sada čekamo daljnje postupanje pravne države”, komentira Marina Pavković.

Druga je razina: hoće li njihova upornost uspjeti nešto pomaknuti?

“GUP treba pasti bez obzira na milost ili nemilost ove ili one stranke”

Oni očekuju da će nadzor Ministarstva graditeljstva utvrditi činjenice koje će dovesti do poništenja postojeće Odluke o Izmjenama i dopunama GUP-a Grada Zagreba jer nije relevantna s obzirom na to da su njezina načela i programski ciljevi bitno izmijenjeni zbog naknadno ubačenih amandmana. Očekuju i provođenje cijele procedure – ispočetka. Očekuju da Grad Zagreb odustane od bilo kakvih izmjena i dopuna zastarjelog dokumenta i pokrene postupak donošenja novog suvremenog dokumenta GUP-a. “Očekujemo da se procedura započne ispočetka na zakonit, kvalitetan i svrhovit način. Zamislite, kad struku vuku za nos, kako će građani razumjeti složenost postupanja i malverzacije koje se pri tome sprovode? Normalno da građani prosvjeduju”, komentira Marina Pavković.

Na pitanje kako komentira činjenicu da je Milan Bandić odgodio raspravu o izmjenama GUP-a u Gradskoj skupštini iz prosinca za veljaču ove godine, i da je tvrdio da ima suglasnosti oba ministarstva, Pavković odgovara da iz odgovora koji oni posjeduju slijedi nedvojbeno da Ministarstvo graditeljstva ipak provodi “nadzor nad odlukom” – i da je nedopustivo da se unatoč svim propustima na koje upozorava struka, izmjene nađu na dnevnom redu sjednice.

Činjenica jest da se talasa i politika i da je sve više signala i iz HDZ-a na temelju kojih se može zaključiti da podrška izmjenama GUP-a neće biti bezrezervna.

“Žalosno je ako će presuditi politička trgovina. GUP treba pasti bez obzira na milost ove ili one stranke. Prije svega zato jer se mijenja na nezakonit način i metodom podvale. Unatoč višemjesečnoj borbi i paušalnim odbijenicama iz ministarstava želim vjerovati da neće dati zeleno svjetlo nezakonitom postupanju s razornim posljedicama na Zagreb. Vjerujem da znanje i hrabrost mogu zaustaviti nasilje nad našim glavnim gradom. Struka i građani. Kad se prestanemo bojati usprotiviti neredu i bezakonju imat ćemo i grad i državu u punom smislu riječi”, komentira Marina Pavković.