STRUČNJAKINJA ZA VANJSKU POLITIKU: ‘Ono što je Trump rekao je nečuveno, ali on je to izrekao. Ako nema dokaze…’

‘Ako (Trump) nema dokaze, a nije ih pokazao, onda se nema kome žaliti. To što on izaziva tenziju i napetost jest stoga što je, zapravo, čovjek koji je sklon velikom showu i lako u njemu funkcionira, za razliku od Bidena’, kazala je Mirjana Rakić

Neizvjesnost oko rezultata američkih predsjedničkih izbora te mogući razvoj situacije u emisiji RTL Danas komentirala je stručnjakinja za vanjsku politiku Mirjana Rakić. rekavši kako ju je iznenadilo to što je Donald Trump “vrlo smireno” proglasio izbornu pobjedu u trenutku dok još nisu bili prebrojani milijuni glasova.

“Očito je da mu je netko dobro savjetovao. Iznio je gomilu podataka tako da on sam nije izjavio ja sam pobjednik, toliko mu je samo da nije mogao objaviti. Ali je objavljivao sve podatke koji su njemu išli u korist u tom trenutku, da bi završio s poantom kako treba zaustaviti glasanje. To je stvarno nečuveno, ali on je to izrekao. Te da smatra da su svi glasovi koji se naknadno broje podložni prijevarama”, kazala je Rakić.

‘Ako Trump nema dokaze, nema se kome žaliti’

“Sama Pennsylvania, na koju je usmjerena tolika pažnja, ima pravo, odlukom suda, brojati glasove do petka. Znači ne postoji noć pobjednika, nego, možda, tjedan pobjednika dok se konačno odredi. A to što se njemu čini da je možda nešto magično nestalo, to su dodatni glasovi koji stalno stižu i koje nije lako izbrojati. Mislim da u Pennsylavaniji ima čak, prema zadnjim podacima, više od milijun glasova za registrirati i to ovih koji su došli poštom”, dodala je Rakić.

Na pitanje što možemo očekivati u idućim danima, Rakić je kazala kako je Trump poručio da će se žaliti sudu i dodala da se žaliti sudu može ako ima dokaze.

“Ako nema dokaze, a nije ih pokazao, onda se nema kome žaliti. To što on izaziva tenziju i napetost jest stoga što je, zapravo, čovjek koji je sklon velikom showu i lako u njemu funkcionira, za razliku od Bidena. A u takvim situacijama je dobar govornik, to je druga stvar”, kazala je.

‘Kada se rezultati na kraju iščitaju, to je to’

Ipak, Rakić kaže kako ne očekuje veće nerede.

“Kada se rezultati na kraju iščitaju, to je to. To je Amerika danas. Bez obzira hoće li biti Bidenova strana pobjednica ili će biti aktualni predsjednik Trump”, rekla je.

Na pitanje kakvu ulogu bi nakon svega mogao igrati američki Vrhovni sud s troje sudaca koje je u njega instalirao upravo Trump, ponovila je da bez obzira koji sud odlučuje, Trump mora imati dokaze.

“Nijedan sudac neće si dopustiti da bez dokaza bude pristran na jednu ili drugu stranu”, rekla je.

U slučaju Bidenove pobjede, Rakić smatra da će on nastaviti Trumpovu ekonomsku politiku unutar države.

“Malo će pojačati regulaciju koja je bila jako smanjivana za vrijeme Trumpa”, dodala je.

Također smatra da će se Trump dobro snaći i ako izgubi izbore te da bi jedino mogao imati problema s nizom mogućih sudskih tužbi od kojih je sada zaštićen predsjedničkim imunitetom.

