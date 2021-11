Posljednjih dana sve je više vijesti o ljudima koji uzimaju ivermektin provt Covida-19, no zamjenica ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić Šimetin upozorava to nije čudotvorni lijek protiv COVID-a i da može biti opasan.

"Ne, to uopće nije lijek protiv COVID-a i ne bi se smio uzimati protiv COVID-a niti kao prevencija niti kao liječenje COVID-a", rekla je Pavić Šimetin u Dnevniku Nove TV.

"Lijek ima puno nuspojava opisanih u sažetku - to su i moguće jake alergijske reakcije i zatajenje jetre… To je situacija kada se laici igraju doktora, to je opasno i ne smije se raditi", upozorava Pavić Šimetin.

Cijepljeni rijeđe prenose virus

Tvrdi i kako cijepljeni puno rijeđe prenose virus od necijepljenih. "To je toliko rijetko da je to rizik koji možemo prihvatiti kao što prihvaćamo rizik da onaj koji nije cijepljen, a ima negativan test ipak možda je zarazan", rekla je Pavić Šimetin