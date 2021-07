Prizori poplava epskih razmjera koji su proteklih dana potopili velik dio zapada Njemačke, Belgije, Nizozemske, Švicarske, Austrije i Italije ponovno na dnevni red iznose pitanje koliko su na ekstremne vremenske prilike utjecale klimatske promjene i jesu li se tragične posljedice mogle spriječiti. O tome je u RTL-u Danas govorila ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Dunja Mazzocco Drvar.

'Još nismo naučili živjeti s tim upozorenjima'

"Ovakve stvari generalno rečeno imaju veze s klimatskim promjenama. Međutim za svaku pojedinačnu stvar, vremenski događaj, mora se napraviti određena analiza kako bi se vidjelo da to ima veze s klimatskim promjenama. Te se studije rade kad sve prođe, kada se procijeni šteta. Ali sigurno da ekstremni vremenski događaji jesu glavna posljedica klimatskih promjena. Čak ne bih rekla posljedica, već pojavnost s obzirom na to da posljedica zvuči da će to biti u dalekoj budućnost, a ovo je nešto što se već događa, kazala je Mazzocco Drvar.

No, i dalje ostaje pitanje je je li se moglo nešto učiniti da se izbjegnu ovakve tragične posljedice. Mazzocco Drvar kaže da se ovakvo nešto strašno teško može predvidjeti.

"Ako se ne dogodi, onda se samo kaže da se dizala panika. Još uvijek nismo naučili živjeti s tim upozorenjima, kako ih percipirati i kako se treba ponašati", kazala je dodavši da ćemo se ubuduće morati prilagođavati na ovakve situacije jer će ih biti sve više.

'Kredit koji nam je priroda dala ove godine ističe 29. srpnja'

Na pitanje želi li nam priroda nešto poručiti ovakvim vremenskim ekstremima, Mazzocco Drvar je odgovorila da nam "priroda na vrlo slikovit način govori da smo pretjerali, da smo je počeli uništavati više nego što to sama može podnijeti".

"Postoji dan u godini kada po nekakvim proračunima iskoristimo ono što nam je priroda dala i počinjemo živjeti na kredit i vidimo kako to izgleda, ove godine taj je dan procijenjen na 29. srpnja, a tek smo ušli u drugu polovicu godine i onda živimo na račun prirode i onog što nam ona daje. Moramo prestati iskorištavati ono što imamo oko sebe", upozorila je.

Ovoga je bilo i prije, ali ne ovako učestalo

No, s druge strane, u znanstvenoj zajednici čuju se i drugačija mišljenja - da je ovakvih prirodnih katastrofa oduvijek bilo i da su rezultat tisućljetnih zemljinih ciklusa. Mazzocco Drvar kaže da je to i njezin stav.

"I ja ću vam reći da je toga bilo i da se sigurno događalo, ali u rasponima od nekoliko stotina tisuća godina. Međutim ovako ekstremno kako je sada nikada do sada nije bilo i naravno da je to posljedica našeg djelovanja u posljednjih stotinu godina. Ono što sada znamo jest da se to događalo u prošlosti, ali imali smo pet masivnih istrebljenja prethodnih stoljeća, tisućljeća i milenija i sada gledamo da dolazi i šesti, a dokaz toga je da nam se događa nešto što do sada nismo imali", zaključila je Mazzocco Drvar u RTL-u Danas.