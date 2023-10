Iako se još ne zna datum održavanja parlamentarnih izbora, kampanja je već počela. No, ono što je specifično oko nadolazećih izbora jest da se u prvi plan stavljaju ne stranke već stranački "kandidati" za premijersku funkciju. Odnosno, kampanja se personalizira.

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić u razgovoru za Net.hr ističe da smo prvi puta takvu kampanju imali 2007. godine, odnosno bila je to kampanja Radimira Čačića za premijera.

"Tada je Čačić bio najpopularniji ministar po svim istraživanjima u Račanovoj vladi i svjesno se išlo u tu kampanju. Koalicija SDP-HSLS se raspala i imala probleme, vidjelo se da Račan nije pretjerano zainteresiran za premijersku poziciju. Čak je i on sam govorio da treba odvojiti predsjednika stranke od premijera, da bi predsjednik stranke trebao ostati u Saboru i baviti se strankom“, podsjeća.

Tada je to bilo nešto novo, a sada se to radi zbog toga što se kampanja mora personalizirati, jer ne možete prenijeti programe i stvarne političke ciljeve bez da imate osobu koja je na neki način personifikacija toga što želite prenijeti.

Percepcija da premijer nema konkurenciju

"U ovom kontekstu koje se nalazimo, to je još važnije zbog toga što je stvorena percepcija da premijer nema konkurencije; da nema nikoga zbog slabosti Peđe Grbina, šefa SDP-a, koji bi trebao de facto biti lider opozicije, a ne može biti iz više razloga. Prvo ne može biti zato jer čak nisu niti najveći saborski klub, jer je stranku raspolovio", kaže Mamić, dodajući da smo u ovom trenutku bez tradicionalnog šefa oporbe.

"I sada će svaka stranka pokušat nametnut svog kandidata kao osobu koja može biti al pari premijeru“, dodaje.

Mamić kaže da je kod platforme Možemo to posebno zanimljivo. "Vidjeli smo sada na ovom zadnjem Crobarometru da se uz sliku Tomislava Tomaševića stavlja i slika Sandre Benčić, dok su druge stranke prikazane likom svog predsjednika . Ovdje sad imamo dvoje ljudi koji nose poruku, što po meni nije baš dobro“, govori.

"Kampanja će očito biti personalizira. HDZ će ići u takvu kampanju, išli su i prošli puta, a u međuvremenu je Plenkovićeva i vidljivost i percepcija u odnosu na ostale iz HDZ-a, toliko puno bolja da im je sigurno puno bolje ići s kampanjom koju nosi premijer nego neko od ministara. Osim ovi par veterana koji su dugo u politici, ove mlade ministre bi malo tko prepoznao“, kaže.

Mamić pojašnjava da je personalizacija zapravo dogovor politike na način na koji mediji prate politiku i u tom smislu je logična.

Oporbi treba motivacijska kampanja

Na pitanje hoće li personalizirana kampanja izvući više glasača na birališta, kao što to primjerice biva kada su u pitanju predsjednički izbori, Ankica Mamić mišljenja je da neće. "Mislim da ne jer vi kada birate predsjednika, znate da birate predsjednika. A kada birate premijera, vi birate najjaču listu, a onda ta lista daje premijera", pojašnjava.

"Predsjednički izbori su inače Hrvatima najdraži, to su uvijek izbori koji imaju najveću izlaznost. Mislim da će tako i ostati. Što se parlamentarnih izbora tiče, vidjet ćemo kada krenu prave kampanje. Trebali bi svakako napraviti nekakvu motivacijsku kampanju za veći izlazak. Veći izlazak odgovara oporbi, HDZ-u ne odgovara“, pojašnjava.

"HDZ-ovi birači će sigurno izaći da bi svoje zadržali na vlasti. Oporba bi trebala smišljati kako će izvući ove građane koji su ili neodlučni ili neopredijeljeni, kako će ih motivirati da izađu na izbore. Nažalost, to u dosadašnjim izborima nismo vidjeli. Možda će sada netko od oporbe i to napraviti“, dodaje.

U tom je kontekstu spomenula jednu stvar s kojom je krenula platforma Možemo. "Platforma Možemo je krenula s pozivima za mikrodonaciju, to je na neki način uključivanje budućih birača u proces. Kada vi za nekoga date 10 eura ili 15 eura ili 5 eura, onda ste vi motivirani izaći na izbore i glasati za tog nekoga. To je neki prvi pokušaj da se građane dodatno motivira i uključi u kampanju. Ovi drugi to za sada ne rade“, kaže.

"HDZ-u ne treba ta motivacijska kampanja, njihovi birači će sigurno izaći, a svim drugim strankama bi bilo dobro da malo razmisle o toj kampanji“, zaključuje komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić u razgovoru za Net.hr.