STRUČNJAKINJA OBJAŠNJAVA KOLIKO JE KORONA OPASNA U MORU: Je li kupanje u moru sigurno i što je s bazenima

‘Virus je potpuno nov, istraživanja se još provode. No, prema svemu do sada zaista je minimalna šansa da se zarazimo u moru’, kaže epidemiologinja dr. Diana Nonković

S dolaskom ljeta i toplog vremena nije, kako se očekivalo, nestao koronavirus. Ipak, mnogi su pohrlili na more, bazene i druga kupališta ne pitajući se previše je li to epidemiološki sigurno. Onima koji se to ipak pitaju (a i onima koji se bezbrižno kupaju) epidemiologinja iz Splita dr. Diana Nonković poručuje kako su šanse da se ljdui hzaraze koronavurusom u moru ili u bazenu – minimalne.

“Epidemiolozi ne misle da je to posebna opasnost, ukoliko se pridržavamo osnovne mjere, a to je fizička distanca, da svatko ima svoj prostor. Naravno to ne važi za obitelji, oni su svaki dan ionako na okupu. Preporučen je odlazak na more, može biti i izvrsna fizikalna terapija”, kazala je za RTL.hr dr. Nonković.

‘Minimalna je šansa da se zarazimo u moru’

Ponovila je kako se virus prenosi kapljičnim putem te, ako smo u zatvorenom sa zaraženom osobom i u bliskom kontaktu, mala je šansa da se nećemo zaraziti. Kazala je i kako nema opasnosti od zaraze virusom u bazenu.

“Bazeni se tretiraju klorom, a Covid-19 je osjetljiv na sve klorne preparate, tako da bazenska dezinficirana voda štiti od covida-19”, rekla je dr. Nonković dodavši kako je u moru moguća zaraza od virusa i bakterija koji se prenose feko-oralnim putem.

“Djeca koja sjede u plićaku gutaju morsku vodu i mogu se inficirati crijevnim zaraznim bolestima. Virus je potpuno nov, istraživanja se još provode. Prema svemu do sada zaista je minimalna šansa da se zarazimo u moru”, zaključila je epidemiologinja.

U bazenima klor uništava virus

RTL.hr piše kako su nedavno znanstvenici iz Centra za vodnu i energetsku održivu tehnologiju Sveučilišta u Arizoni ustvrdili kako zarazne kapljice mogu kontaminirati vodu, ali da će u u većim vodama poput rijeka, jezera i oceana, njihova koncentracija biti toliko razrijeđena da je vrlo malo vjerojatna mogućnost zaraze ljudi.

Također, prema američkom Centru za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC) ne postoji dokaz da bi se ljudi mogli zaraziti rekreativnim plivanjem, a “rizik od prijenosa koronavirusa kroz vodu očekuje se da bi trebao biti nizak.” Ista stvar je i s bazenima gdje klor u vodi uništava virus.

No, američki stručnjaci preporučuju nošenje maske izvan vode, a u slučaju sumnje na zarazu koronavirusom naominju kako uopće ne bi trebalo ići na plažu.

