STRUČNJAKINJA ISTAKNULA JEDAN PROBLEM S INAUGURACIJOM: Ali, puno oštrije riječi uputila je Kolindi…

Politički odnosi će se neminovno promijeniti, ističe, a predsjednik je jedini izravno izabrani visoki dužnosnik pa bi bilo bolje da inauguraciju mogu promatrati i građani

Inauguraciju na Pantovčaku, a ne kao do sada na Markovom trgu, komunikacijski stručnjaci uglavnom pozdravljaju, prije svega jer je izabrani predsjednik Zoran Milanović izbjegao zamku u koju je upala njegova prethodnica te mu na prisegi neće sjediti osuđeni dileri, ljudi pod otpužbama i ratni zločinci.

No komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić za N1 je istaknula kako se iz tog poteza može iščitati mnogo više.

„Sama ta činjenica govori da će Milanović biti bitno drugačiji od predsjednice Grabar-Kitarović. Oni su kao osobe bitno različiti. Ja bih rekla da je Kolinda Grabar-Kitarović populist, a Milanović elitist. Mislim da ćemo već iz toga vidjeti bitnu razliku u stilu vladanja”, rekla je, ističući kako će politički odnosi Pantovčaka i Markova trga promijeniti.

NIŠTA SE NE SMIJE PREPUSTITI SLUČAJU: Stručnjak smatra da je Milanović na sigurnom terenu, ali upozorava i na potencijalnu opasnost

‘Promijenit će se i politički odnosi’

“Čim imate na drugom brdu predstavnika druge političke opcije, sigurno će se promijeniti. Vidimo da Zoran Milanović bitno drugačije razmišlja. Promijenit će se i politički odnosi”, kazala je Mamić, ističući kako je već i imenovanje Lozančića poslala određenu poruku te kako će Milanović, kao predsjednik koji ima pristup nadzornom aparatu, biti iznimno važan politički čimbenik.

Ipak, osobno misli da je inauguracija u javnosti dobra stvar. Što se tiče same inauguracije, meni je malo žao. Možda to nije trebalo biti tako strašno pompozno, ali budući da je predsjednik jedini dužnosnik izabran izravno od građana, nekako mi se čini da bi bilo dobro da je čin inauguracije podijeljen i s građanima, a ne samo s političkom elitom ili s onima koji su pozvani na Pantovčak.

Njegovu prethodnicu je prilično oštro ocijenila.

RIBIĆ UPUTIO ‘ČESTITKU’ MILANOVIĆU: ‘Nema povjerenja bez očišćenja. Od vas prvo tražimo ispriku! Bojimo se da vuk dlaku mijenja, ali…’

‘Njena agenda je prilično nevjerodostojna’

“Pripadnici političke elite bi trebali razumjeti što građani misle. Njena agenda je prilično nevjerodostojna. Svim tim temama se nije bavila tijekom mandata ili to barem nije vidljivo. Što se tiče ženskih prava, nismo tijekom pet godina vidjeli puno ženskih tema. Rekla bih da je ovo o čemu predsjednica govori da će ono što govori da će se baviti u sljedećih pet godina prilično nevjerodostojno”, ističe Mamić.

No prilično je zadovoljna njenom oproštajnom porukom.

„Ja bih rekla da je s komunikacijskog stanovništva ovo zadnje obraćanje bilo na razini puno višoj nego što je to bila komunikacija u predsjedničkoj kampanji. Dakle, ovo je s njom netko ili dobro izvježbao ili netko s njom dobro pripremio, ona je čak govorila i normalnim hrvatskim standardom, bez tog nekog čudnog govora koji smo slušali u kampanji. To da će povijest suditi njen mandat, to je točno. Za svakog dužnosnika sudi povijest”, smatra Mamić.