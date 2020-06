STRUČNJAKINJA: ‘I dalje biramo HDZ ili SDP. Mislimo da predstavljaju neki svjetonazor iako prvi nisu demokršćani, a drugi nisu socijaldemokrati’

‘Paradoks je da mi ovog trenutka imamo neobrazovanost političara i obrazovanost radnog dijele stanovništva, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru’

Vodeća poslovna konzultantica te stručnjakinja za javni nastup, Mirela Španjol komentirala je za Novi list komunikaciju političara i drugih u javnom prostoru. Inače, Španjol je i vlasnica komunikacijske tvrtke Ciceron. Za početak komentirala je komunikacijske vještine Nacionalnog stožera civilne zaštite.

“Dogodio se fenomen da smo vratili povjerenje u struku. Strah je tu bio element koji je jako važan u donošenju odluka koga slušamo, a koga ne slušamo. Tu su pred tobom liječnici, epidemiolozi, a ti se boriš s nečim što ne znaš, ne poznaš, ne vidiš, što nije fizički opipljivo. Istina je, da su u početku bilo što rekli, mi bismo to slijedili. Imali su ono što u retorici zovemo etos. Imali smo povjerenje u njihovu stručnost, u njihove odluke, u sve što su tada radili, a oni su vrlo jasno i dobro komunicirali svoje poruke. Mislim da su stvarno jako dobro radili u početku. Pred kraj su se malo pogubili zbog toga što je već krenula politička kampanja pa se počelo postavljati pitanje je li taj etos stvarno besprijekoran kao što smo vjerovali u početku. No, Stožer je super komunicirao, mada i tamo ima boljih i lošijih komunikatora.

Ministar Vili Beroš ima taj jedan simpatičan način komunikacije, pomalo štreberski, a to ljudi na kraju krajeva vole kad se radi o strahovima i visokoj vrsti kompetencije za određeno područje. Osim toga, bili smo traumatizirani njegovim prethodnikom. On je bio velika promjena i došao je baš u savršenom trenutku za stvaranje vlastitog etosa, a to je vjerodostojnost, karakter i poštovanje prema publici”, komentirala je Španjol za Novi list.

O Beroševoj potencijalnoj kandidaturi za gradonačelnika Zagreba

Komunikacijska stručnjakinja kaže da bi ona zabranila bavljenje politikom ljudima u čije je obrazovanje država puno uložila, osobito u medicini. Pojasnila je da bi zapravo zabranila da se njihovo znanje koje je toliko Hrvatskoj potrebno rasipa na nešto što u ovom trenutku nije primarno te na nešto gdje se mogu dobiti drugi ljudi koji su možda sposobniji i vještiji u tome. Tada se ne bi gubilo vrhunskog stručnjaka, smatra ona.

“Ako Vili Beroš bude kandidat za gradonačelnika Zagreba, to će možda biti i najmanja šteta upotrebe njegove osobnosti, njegova etosa, samo da se riješimo ovoga što imamo. Za novu ulogu Berošu će trebati tek malo fino ugađanje. Ali, nešto je tu drugo bitno: iz nečega u čemu je apsolutni autoritet, on će se prebaciti u drugu branšu. Političar je drugo zanimanje, on tamo više neće biti liječnik, on će biti političar. Ljudi će s vremenom zaboraviti važnu i dobru ulogu koju je odigrao kao član Kriznog stožera i očekivati će od njega totalno druge stvari. Ako bude gradonačelnik Zagreba, bavit će se politikom, komunalijama, rupama na cesti i tu će mu trebati jedna vrsta drugačijeg govora.

Jer, svatko misli da zna koju rupu treba pokrpati i kako treba izgledati sanacija Zagreba nakon potresa. Njemu će komunikacijski trebati savjetovanje u smislu koje su to ključne teme i kako ih komunicirati, kako ih krizno komunicirati. Kao političar bit će puno ranjiviji nego kao liječnik, jer on nije vrhunski političar kao što je vrhunski liječnik. Brzo će se potrošiti ovaj autoritet koji ima, a hoće li se stvoriti drugi, ne znam. No, on je čovjek koji voli učiti i možda u tome uspije.”, kazala je.

‘Govorništvo je vještina, dobri govornici ne moraju biti dobri ljudi’

Mirela Španjol je nekada analizirala komunikaciju političara, no time se prestala baviti. Za Novi list je objasnila i što je dovelo do toga. Jedan od razloga krije se u nerazumijevanju javnosti jer, objašnjava, dobri govornici ne moraju ujedno biti i dobri ljudi.

“Politička komunikacija je samo jedan dio onog čime se bavim, vrlo zanimljiv i vrlo vidljiv, ali moj biznis nije politika. Ja od toga nisam imala nikakve koristi, financijske i poduzetničke, imala sam zato štete. Jako je teško biti potpuno neutralan. Sjećam se, kad bih recimo analizirala Ivu Sanadera i rekla da je on dobar govornik, a on zaista je dobar i uvjerljiv govornik, javili bi se ljudi s komentarima ‘kako sam mogla lopova ocijeniti kao dobrog govornika’. A još je Ciceron govorio kako možete biti dobar govornik, a da ste i loš čovjek. To je ta zamka govorništva.

Govorništvo je uvjerljivost, govorništvo je karizma. I neki svjetski diktatori su imali izvrstan javni nastup. U nas je jako teško odvojiti osobu od njenog nastupa i odgovaranje na komentare nakon mojih političkih analiza oduzimalo mi je jako puno vremena. S druge strane, nekako mi se činilo da sam napravila dovoljno da podignem kulturu komuniciranja, da ljudi znaju prepoznavati što je dobar nastup, a što je manipulacija, a povukla sam se i jer sam vidjela da političari nemaju od analiza nikakve koristi. Odnosno, nitko do njih nije me poslušao pa poradio na nekim dijelovima svog nastupa. Jako malo njih”, veli Španjol.

‘Izbrojala sam koliko je puta Bandić za vrijeme izbora spomenuo majku i boga’

Kada je riječ o banalizaciji sadržaja, Španjol kaže da su prvo s tim počeli mediji. Kao primjer navodi vrijeme kada je Zoran Milanović postao premijer pa ju je novinarka zvala da ju pita nešto o njegovom hodu. Ova politička retoričarka pitala ju je je li on što rekao, na što je novinarka odgovorila negativno. Španjol joj je tada rekla da zove ortopeda, a ne nju jer “ona nije gatara”.

“Nije političarima u interesu da ih stalno promatrate pod tim povećalom. Fokus je na nebitnim stvarima, a nitko se zapravo ne pita za sadržaj. Jednostavnije je procijeniti kako je netko odjeven, koliko je kila dobio, nego sam sadržaj. Ja sama uvijek vukla na sadržaj, a sadržaj nije medijski atraktivan. Zato sam ponosna što sam, kad sam pratila izbore na RTL-u, pobrojila koje je riječi u svom govorenju koristio Bandić, koliko je puta spomenuo majku, vjeru, Boga, dok je s druge strane Josipović spominjao zakone, koristio konjuktive… Meni je to zanimljivije kao jezičaru, kao stručnjaku za retoriku, jer to govori što su vrijednosni sustavi jednoga, a što drugoga. Ta usporedba je zanimljiva, a ne tko se i zašto zakašljao”, govori konzultantica.

Jesu li poslovnjaci zahtjevniji od političara?

Na pitanje jesu li poslovni ljudi, kojima njezina tvrtka pruža usluge, zahtjevniji od političara, Španjol “kao iz puške ispaljuje” da jesu i to apsolutno.

“Zainteresiraniji su. Stalo im je, jer znaju da će taj ulog u tu vrstu edukacije na kraju donijeti neki društveni profit. Moć uvjeravanja je sama po sebi prodaja, i politika je prodaja, i ovo što nas dvoje radimo je prodaja. Čim zinete – prodajete. Mi moramo, želimo, nekog uvjeriti u nešto što je naš stav, naše mišljenje, naša ideja. U poslovnom svijetu to uopće nije pitanje: prezentacijske vještine, komunikacijske vještine, pregovaračke vještine, to su sve – vještine, a sve što je vještina da se naučiti.

Poslovnjaci su na to navikli, njima je sastavni dio posla da neprekidno rade na sebi. I tu sada imate paradoks da je neki pripravnik u nekoj firmi prošao više treninga osobnog razvoja nego neki političar koji je 20 ili 15 godina u politici. I onda taj pripravnik vidi sve greške u političara koji odlučuje o njegovoj sudbini. Paradoks je da mi ovog trenutka imamo neobrazovanost političara i obrazovanost radnog dijele stanovništva, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru. Kao da je u politici neka negativna selekcija”, objašnjava Španjol za Novi list.

‘Mi smo naviknuli na jednu drugu politiku nego što je ona Ivice Puljka ili Darija Hrebaka’

“Na prošlim izborima u parlament je skoro ušao Ivica Puljak. Imate gradonačelnika Svete Nedelje pa Hrebaka u Bjelovaru. To su ljudi koji razmišljaju na drugačiji način, na drugačiji način doživljavaju politiku, i to je ta nova svijest, ali ne znam koliko će nama trebati da ta nova svijest postane većinska. Stara prevladava.

Mi smo navikli na jednu drugu politiku. HDZ je vojska. I SDP je vojska. Još uvijek ljudi glasaju po navici, ne za određenu stranku već za svoj svjetonazor. Oni misle da te stranke predstavljaju njihov svjetonazor, makar su davno to prestale raditi. Niti su ovi pravi demokršćani, niti su ovi pravi socijaldemokrati. Mi i dalje biramo ili – ili”, pojasnila je Mirela Španjol.