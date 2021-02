STRUČNJAKE NE BRINE TOLIKO JUŽNOAFRIČKI KOLIKO JEDAN DRUGI SOJ KORONAVIRUSA: ‘U Zagrebu je njegova učestalost već 25 posto’

Iako virusni imunolog Luka Čičin Šain drži da pojava južnoafričkog soja u Hrvatskoj nije zabrinjavajuća, mikrobiologinja Jasmina Vraneš tvrdi da se zbog britanskog soja može govoriti o pandemiji unutar pandemije

Virusni imunolog iz Centra za infektološka istraživanja u Braunschweigu, Luka Čičin-Šain prokomentirao je situaciju s koronavirusom u zemlji, a osvrnuo se i na otkriće južnoafričkog soja te sve veći broj zaraženih britanskim sojem. Naime, u subotu su potvrđena dva slučaja zaraze južnoafričkim sojem, a voditeljica Službe za kliničku mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Jasmina Vraneš u HRT-ovom je Dnevniku poručila kako očekuju potvrdu još jednog slučaja.

“U osnovi to nije velik razlog za zabrinutost, ali treba pratiti situaciju. Južnoafrički soj, kao i brazilski, pojavili su se u područjima gdje je prokuženost već visoka. Razvili su se jer se virus prilagodio okruženju gdje dio ljudi ima protutijela. Te mutacije omogućavaju virusu da se razmnožava i širi u stanovništvu koje je bilo zaraženo. To je najozbiljnije za shvatiti. U Hrvatskoj je prokuženost puno niža nego u tim krajevima pa ne bi trebalo biti toliko problema”, rekao je Čičin-Šain za N1 te dodao kako ga više brine podatak o 20 posto zaraženih britanskim sojem.

“To je veći razlog za zabrinutost, to smo vidjeli u drugim europskim zemljama. Širi se brže od drugih sojeva, lakše zaražava ljude, ima češće ozbiljnije kliničke slike. Zato je to razlog za zabrinutost i ako je to jedan od pet s tim sojem, to govori da će se u budućnosti virus širiti brže što može dovesti do ubrzavanja epidemije”, dodao je.

Oprezno ponašanje

Istaknuo je kako je teško razlučiti je li britanski soj krivac za čak 35-postotni porast broja zaraženih u posljednjih tjedan dana. Naglasio je kako virus koji se brže širi može dovesti do bržeg rasta broja novozaraženih, zbog čega treba biti oprezan u komunikaciji s drugima, kontaktima i mjerama, a ne se zamarati pitanjem radi li se o drugom ili trećem valu.

“Mislim da je važno naglasiti da sve te brojke nisu dislocirane od realnosti kako se ponašamo. Na ponašnje virusa ne možemo utjecati, ali možemo utjecati na to kako se mi ponašamo i u kojoj mjeri idemo u društva gdje ćemo sresti puno ljudi i gdje postoji šansa zaraze. Treći val nije važno pitanje, važnije je paziti da ne dovedemo ponašanjem do toga da brojke nastave rasti, nego da se počnu opet spuštati”, istaknuo je.

Pritom je dodao kako otvaranje terasa nije problematično, ali bi zato treninzi u zatvorenim prostorima mogli biti. “Otvaranje terasa ne vidim pretjerano kritičnim. Mislim da je to ljudima i potrebno. Društva moraju sjediti za odvojenim stolovima s dosta prostora između i to bi moglo funkcionirati. Više me brinu okupljanja u zatvorenom prostoru radi sporta. Kad se bavimo sportom, pojačano dišemo, izbacujemo više aerosola. Vidjet ćemo u kojoj je mjeri ta mjera promijenila sliku. Vlada je najavila da će opet pooštriti mjere ako vide da trend raste. Pratit ćemo situaciju. U drugim zemljama također dolazi do otvaranja, ljudima je dosta. U Njemačkoj opet vidimo trend rasta nakon što imali spuštanje. Ništa nije bitno drugačije. Britanski soj je stigao svuda i malo se brže širi”, zaključio je Čičin Šain i poručio da je bolje cijepiti se bilo kakvim cjepivom nego se ne cijepiti uopće.

Pandemija unutar pandemije

Vraneš je naglasila kako epidemiologe brinu novi sojevi virusa, jer oni mogu izbjeći učinak cijepljenja, odnosno hiperimunog seruma, koji posebno pomaže starijim osobama i osobama s komorbiditetima. Čak štoviše, britanski soj je toliko raširen da mnogi govore o pandemiji unutar pandemije.

“I kod nas je tako i naši rezultati to pokazuju, u NZJZ-u, gdje smo mi nasumično pomoću PCR-testa, detektirajući dvije karakteristične mutacije koje se kod tih novih varijanti mogu uočiti kao tipične, utvrdili da u Gradu Zagrebu već imamo oko 25 posto učestalost britanske nove varijante. U cijeloj Hrvatskoj britanska nova varijanta na razini je od 20-ak posto, a u Gradu Zagrebu i malo više, oko 25 posto po našoj procjeni”, rekla je Vraneš.

Istaknula je da postoji puno više varijanti koronavirusa, jer on neprestano mutira. “Brojne mutacije su opisane i brojne različite varijacije virusa cirkuliraju. Značajne su ove tri zato što su hiperinfektivne, zato što se strašno šire, puno brže nego ona originalna varijanta”, zaključila je Vraneš.

