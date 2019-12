STRUČNJAKE JE JEDAN KANDIDAT U DEBATI POSEBNO RAZOČARAO: ‘Nije se snašao. Nepovratno je propustio šansu za drugi krug…’

Prema mišljenju stručnjaka predsjednička debata se pokazala kao dobra i korisna za glasače kako bi bolje upoznali predsjedničke kandidate, pri čemu je jedan kandidat razočarao nastupom

Komunikologinja Smiljana Leinert-Novosel, stručnjakinja za odnose s javnošću Ankica Mamić, politički analitičar Ivica Relković te stručnjak za odnose s javnošću Joško Trogrlić analizirali su u emisiji “Otvoreno” HRT-a sučeljavanje predsjedničkih kandidata. Svi su se složili da je debata bila potrebna kako bi glasači mogli vidjeti kakvi su kandidati za koje planiraju glasati. Također se uglavnom slažu da je Miroslav Škoro podbacio i razočarao, odnosno da nije dobro iskoristio priliku.

Na početku se govorilo o načinu na koji su se predstavili kandidati za Pantovčak koji prema anketama dobivaju najviše glasova, Kolinda Grabar-Kitarović, Zoran Milanović i Miroslav Škoro. Analitičar Ivica Relković rekao je kako misli da će većina onih koji su gledali emisiju izaći i na predsjedničke izbore te da je ovakav format debate bio potreban kako bi birači znali koga biraju. Smatra i da bi ubuduće predstavljanje u javnim medijima trebalo biti prvoga dana.

Korektna Kolinda i dobar Milanović

Sučeljavanje je, tvrdi Relković, najviše trebala Kolindi Grabar-Kitarović koja je ušla “u negativni vir”, iako je mogla puno izgubiti. Njezin nastup je ocijenio kao “korektan”.

“Korektno je sve odradila, osim tog pitanja SOA-e. Zoran Milanović je bio pod najvećim pritiskom, no izvrsno se držao. Miroslav Škoro nije bio pripremljen za ovakav način sučeljavanja, iako je najmanje trebao biti opterećen. Nije trebao imati nikakvu tremu, trebao je biti smiren i dominantan, a to nije bio. Vidi se ‘utreniranost’ Grabar-Kitarović i Milanovića te razina nepripremljenosti Škore. Hoće li se to promijeniti u ova dva, tri dana? Ne znamo. Ali ovo je usporilo ‘njegovu euforiju'”, uvjeren je Relković.

Trogrlić je rekao da se očekivao jači napad na Grabar-Kitarović, posebno od glavnih protukandidata, no na kraju najviše ju je napadao Ivan Pernar. Miroslav Škoro, smatra Troglić, “razočaranje je debate”.

Škoro – ‘razočaranje debate’

Što se tiče Kolindine izjave o korupciji u SOA-i Ankica Mamić smatra da se radi o gafu, budući da je ona zadnjih pet godina odgovorna za stanje u službama. No, kritizirala je i Milanovića i Škoru jer nisu reagirali.

“Nevjerojatno je da Zoran Milanović nije imao impuls tu napraviti repliku, a da se Miroslav Škoro danas referira, a jučer u studiju to nije iskoristio. Milanović je bio iznad mojih očekivanja. Dosta je dobro branio svoje pozicije, bio je dosta proaktivan. Miroslav Škoro je bio najneugodnije iznenađenje. Stat pred kameru i pjevati nije isto kao stati pred kameru i govoriti o važnim temama”, rekla je. Dodaje da je Škoro imao dobar momentum, ali i da je nepovratno propustio priliku za drugi krug.

Stručnjak za odnose s javnošću, Joško Trogrlić, također smatra da je Škoro bio “razočaranje debate”. “Čitavu je kampanju radio strateški, možda i najbolje komunicirao. Ovo je bila njegova prilika, imao je najmanje za izgubiti, a najviše za dobiti. Ništa nije iskoristio. Smatram da je netko tko je šarmantan i komunikativan u svojim nastupima, da je trebao puno bolje iskoristiti priliku.”

Škoro je, tvrdi Troglić, trebao puno izravnije slati poruke, poglavito one koje je slao posljednjih dana, obraćajući se HDZ-ovom biračkom tijelu, govoreći “da su oni njegovi glasači”. To je u utorak navečer potpuno izostavio. “Škoro je trebao puno izravnije napasti predsjednicu. Milanoviću je prilika sa SOA-om bila fantastična. U njegovom stožeru su procijenili da im se ne isplati izravno napadati Grabar-Kitarović jer bi time mobilizirali ‘cijeli desni elektorat’. Oni su zapravo očekivali da će to Škoro raditi, ističe Ankica Mamić.

Za Leinert-Novosel Škoro ima jedan ključan problem. “On se sinoć našao u ulozi onoga koji treba izazivati i napadati. U toj se ulozi nije snašao. Njegov sadržaj je bio nedorastao onome što se od njega očekivalo. To je rutina koja se zapravo teško prekida, pa me njegov nastup nije iznenadio.”

Interesantan Jurčina/Bandić

Komunikologinja Smiljana Leinert-Novosel analizirala je nastup Darija Juričana čiji je nastup, prema njezinu mišljenju, razbio dosadu. “Sa svojim stilom komunikacije razbio je učmalost, dosadu, taj manje interesantan stil prezentacije sadržaja. Doveo je i do nečeg drugog. Do toga da su se ozbiljne teme počele neozbiljno doživljavati. Mislim da to nije dobro. Kada tematizirate korupciju, je li se dobro toliko izrugivati od korupcije”, upitala se.

Smatra da Juričan zapravo radi na projektu koji bi mogao “naplatiti” na parlamentarnim ili lokalnim izborima.”U svakom slučaju interesantan projekt.”

Orešković i Peović uspješno komuniciraju

Dalija Orešković i Katarina Peović imale su dosta oštre napade, a Smiljana Leinert-Novosel smatra da su one žene koje uspješno komuniciraju u javnosti.

“Orešković je puno uspješnija, sadržajno je pokrila sve što je bilo bitno za njenu prezentaciju. Ali način na koji se to radilo, to u sebi nije imalo, u dovoljnoj mjeri, liderske komponente. Sve se svelo na sukob nje i predsjednice. U ovakvim debatama bitno se fokusirati na osobnu prezentaciju, a ne na sukob s nekim. Katarina Peović je željela biti ona koja nudi nešto apsolutno novo. No, treba vidjeti može li se vraćanjem na staro, napraviti nešto novo”, ističe Smiljana Leinert-Novosel

Kolakušić glumi da je u kampanji

Ankica Mamić izjavila je kako misli da Mislav Kolakušić “glumi” da je u predsjedničkoj kampanji, tj. da je odrađuje.

“Već sam nekoliko puta rekla da mi se čini da on glumi da je u predsjedničkoj kampanji. On ovu kampanju odrađuje jer ju je ranije najavio. On je rekao ako ne skupi 600 tisuća glasova, da se oni povlači iz politike. Ti protestni glasovi, koje je mogao dobiti u predsjedničkim izborima, mislim da će u jednom dijelu otići prema Zoranu Milanoviću. Tu je zanimljivo vidjeti da je on i dalje treća politička snaga u Hrvatskoj. Dejan Kovač je isto ozbiljno razočarao. U kampanji je dobro artikulirao ideje, bavio se budućnošću, no u emisiji se potpuno izgubio.”

Što dalje?

“Dva kandidata imaju jake infrastrukture, oni će pokušati mobilizirati birače. Grabar-Kitarović je nastupom u sučeljavanju biračima konačno dala nešto “za što se mogu uhvatiti”. SDP pak mora pokušati probuditi aparat koji je poprilično uspavan. Škoro se mora konsolidirati i pokazati da nije izgubio kampanju, nego da može još uvijek nešto napraviti. Jučer je izgledao kao da je u nekom knockdownu”, ističe Trogrlić.

“Milanović se medijski mora što više pojavljivati, ‘mali kandidati’ iz njegove zone dobili su vidljivost i dobit će još više iduća dva dana. Miroslav Škoro mora prestati govoriti o ovom događaju. Što više ponavlja i nekoga optužuje, to mu je minus. Mora prijeći u javnu kampanju”, zaključuje Relković.