Dr. sc. Ivan Puljiz, predstojnik Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" komentirao je jutro za HRT informaciju da je u Hrvatsku jučer stiglo prvih 1800 doza lijeka protiv bolesti COVID-19. Kaže da je to Ronapreve koji je kombinacija dvaju mononuklonskih antitijela te da se već primjenjuje u nekim zemljama. Uz njega je Europska agencija za lijekove odobrila još četiri koktela, istaknuo je.

"To su lijekovi koji su sintetizirani od jedne imunosne stanice i tim lijekom se zapravo u organizam unose gotova protutijela. Lijek djeluje tako da se veže na proteine šiljaka virusa i sprječava ulazak virusa u stanicu. Mononuklonska protutijela su učinkovita ako se daju na početku bolesti.

Prema smjernicama daju se u prvih sedam dana bolesti ali njihova je učinkovitost to veća što se prije daju. Što ranije se daje, njegova je učinkovitost bolja. Koktel se daje u obliku intravenske infuzije tijekom sat vremena i potreban je bolnički nadzor nad pacijentima tijekom primjene lijeka radi moguće reakcije", objasnio je Puljiz.

Daje se pacijentima koji su pod rizikom od razvoja teže bolesti, bilo da je riječ o imunokompromitiranima ili kroničnim bolesnicima. Ne izdaje se na recept, niti se može nabaviti u ljekarni, već se daje intravenozno, pod nadzorom liječnika. Jedna doza tog lijeka košta 15.000 kuna, a Vlada je sve doze platila 30 milijuna kuna. To bi nam trebalo biti dovoljno za sljedećih devet mjeseci. Uz to, pacijenti još mogu dobiti Remdesivir i Regkrion.

"Trenutno je u ocjeni je veći broj lijekova, upravo u ovoj indikaciji, neki od tih lijekova su antivirusni, koji bi se mogli koristiti u obliku kapsule to su lijekovi molnupiravir i lijek pakslovid, oni još nisu dobili odobrenje za stavljanje u promet i oni se još uvijek ocjenjuju. To su lijekovi koji bi išli na recept", potvrdila je za RTL epidemiologinja iz HALMED-a Tihana Šlezak.

Normaliziranje situacije

Puljiz kaže da je stanje u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" sve povoljnije. "Zadnjih je dana situacija u Klinici nešto povoljnija nego što je bila nekoliko tjedana unatrag. To znači da se ne traži mjesto više kao prije, svako jutro imamo do desetak slobodnih kreveta tako da možemo na neki način normalno funkcionirati."

Otkrio je da su pacijenti koje primaju sve mlađi ljudi, oni srednje životne dobi od 30 do 56-60 godina. "Također viđamo i jako stare ljude od 80-tak godina koji nisu cijepljeni, to mi je neobjašnjivo. Imali smo ljude od preko 90 godina koji nisu bili cijepljeni, iz nama nepoznatog razloga ti ljudi nisu cijepljeni. Nažalost, takvi ljudi najčešće loše završe i to relativno brzo.

Isto tako imamo ozbiljnih kliničkih slika kod osoba koje su srednje životne dobi, mlađe životne dobi. Uz ljude koji imaju neke popratne bolesti imam i one bez ikakvih popratnih komorbiliteta, prije toga potpuno zdrave osobe koje su isto tako loše završile. Nažalost u zadnjih mjesec, dva svjedočimo i tome, tako da je bilo umrlih u dobi od 23, 37, 45 godina. Da su ti ljudi bili cijepljeni imali bi vjerojatno dobru šansu da se to tako ne završi", rekao je dr. Puljiz.

Umiru i mlađi pacijenti

Stopi smrtnosti je, prema Puljizu, ostala na otprilike istoj razini kao i na početku pandemije s tim da sada umiru i mlađi pacijenti.

"U prvom valu to su bili stariji ljudi u pravilu, ali sada viđamo ljude srednje dobi, mlađe ljude koji prije nisu umirali. Sada umiru i takvi. Stariji u pravilu nisu bili cijepljeni. Imamo i onih koji su cijepljeni, a umiru. To je za očekivati jer cjepivo ne štiti 100%. Smrtnost je negdje na početku na razini klinike bila nekih 10-12 posto. Taj postotak se održava, s tim da sada umiru i mlađi ljudi, koji prije nisu niti završavali na bolničkom liječenju", ustvrdio je.

Na tvrdnje mnogih da je COVID-19 samo malo jača gripa, Puljiz kaže da je i gripa ozbiljna bolest, ali da je COVID-19 kud i kamo ozbiljnija bolest i kao takva se mora shvatiti. Dodao je da je pitanje dana kada će u Hrvatskoj prevladat zaraznija varijanta omikron pa ćemo "opet biti u problemu".

Kako će Ronapreve djelovati protiv omikron soja tek treba vidjeti. No, epidemiolozi i infektolozi upozoravaju da lijekovi nosu zamjena za cjepivo.