STRUČNJAK ZA USTAV ‘UDARIO’ PO NOVIM MJERAMA: ‘To nije dobro, za sve treba vrijediti isto; Ustavni sud bi mogao imati posla…’

‘Nisam protiv ograničenja, ona su uobičajena kod zaraznih bolesti, ali kad ih primjenjujemo, moramo ih primjenjivati jednako na sve’, kaže Đurđe Gardašević sa zagrebačkog Pravnog fakulteta

Đorđe Gardašević, stručnjak za Ustav sa zagrebačkog Pravnog fakulteta, za N1 je komentirao ustavnost novih mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite. Kaže da bi Ustavni sud mogao imati posla ako sam odluči te navodi da se mjere donose brzo i da kratko traju, no da je potrebno brzo reagirati ako se ocijeni neka vrsta neustavnosti.

“To ovisi i o tome hoće li se građani obraćati Ustavnom sudu ili će sam reagirati. Kao primjerice za vrijeme izbora kad je Ustavni sud regirao na nemogućnost ljudi da izađu iz samoizolacije na glasanje. Ako se pojavi slična dvojba, mogao bi opet reagirati.

Brojke nisu usporedive s onima u proljeće jer su puno lošije i broj mrtvih je visok i to zahtijeva određene restriktivne mjere. No, unutar toga postoje diskrepancije koje bi trebalo ustavno-pravno bolje analizirati”, rekao je ustavni stručnjak za N1.

‘BILA BI TRAGEDIJA DA SE NE RIJEŠIMO OVOG VIRUSA DO LJETA’; Šef obrtničke komore: ‘Uvesti kazne za zloupotrebljavanje propusnica’

O propusnicama: ‘Ograničavanje kretanja mora vrijediti za sve’

U novim mjerama našla se jedna od problematičnih stavki, a to su propusnice koje bi trebale biti odobrene onima koji su prije stupanja te odluke na snagu već rezervirali smještaj u nekom hotelu i slično. S druge strane, tu su građani koji bi možda htjeli u vikendicu koji neće moći dobiti propusnicu.

“Stvar je jednostavna, bolest pogađa sve, nema razlike. Ako se provode mjere, moraju ravnopravno biti raspoređene na sve građane. Pitanje godišnjih odmora, iznajmljivanja prostora, to iskače u javnosti i upada u oči. Po meni, to nije dobra mjera. Ako se ograničava kretanje, treba vrijediti za sve bez obzira na konzekvence i je li netko nešto uplatio. Ne mogu ulaziti u medicinsku procjenu je li mjera zabrane opravdana.

Epidemiolozi kažu da je i vjerujem u to pa reagiram na drugoj razini. A to je da mjera ravnopravno utječe na sve. Ako se radi o tome da se sprečava širenje zaraze, onda restrikcije u tom smislu moraju biti ravnomjerne. Nisam protiv ograničenja, ona su uobičajena kod zaraznih bolesti, ali kad ih primjenjujemo, moramo ih primjenjivati jednako na sve”, govori Gardašević.

PLJUŠTE KRITIKE NOVIH MJERA, HOĆE LI NA KRAJU ODLUČIVATI USTAVNI SUD? ‘Stranci smiju u Hrvatsku, a mi ne možemo u drugu županiju…’

‘Vlada ne može biti ispred Stožera i ministra zdravstva’

Balansiranje Vlade između restriktivnih mjera o održavanja gospodarstva, Gardašević kaže da je za njega tu “stvar jednostavna”.

“Naravno da je gospodarski i politički kriterij, obveza države da vodi računa o gospodarstvu, legitiman interes. Država mora voditi računa o tome. No, u našem modelu kriznog upravljanja situacijom covidom-19. Vlada nije ona koja po tom modelu ima prvenstvenu ulogu, nego Stožer, tj. ministar zdravstva. Po zakonu ministar može donositi samostalno sve mjere koje može donositi i Stožer. Primarnu ulogu u ovoj situaciji mora imati Stožer i ministar zdravstva, oni postavljaju kriterije i Vlada bi se tome morala prilagođavati. Gospodarski kriterij tu ne može biti primarni, nego zaštita zdravlja.

Ako zaustavimo gospodarstvo, zaustavit ćemo prihode, nećemo se moći financirati i država će kolabirati. Prvi korak mora dati epidemiološka struka, tj. Stožer koji donosi mjere. Što se tiče političke odluke koje vrste djelatnosti zaustaviti ili organičiti, Vlada ne može donositi odluku o relaksaciji ili pojačavanju mjera. Stožer mora reći kakva je situacija i u okviru toga se mogu poduzimmati te gospodarske aktivnosti.

U zakonu stoji da Stožer djeluje pod nadzorom Vlade. Samo Stožer i ministar zdravstva su tijela koja donose odluke i sigurnosne mjere i u tom smislu se Vlada treba prilagođavati. Vlada je važna, ima ustavnu funkciju, brinuti o gospodarskom razvitku zemlje”, objašnjava stručnjak za Ustav.

OSJEČANI ‘KAZNENO PRIJAVILI’ STOŽER: Održan i prosvjed protiv mjera; ‘I Židovi su imali propusnice’

‘Najbolje bi bilo proglasiti izvanredno stanje’

“Svaka polemika među znanstvenicima je zdrava. Navikli smo mi ne-liječnici da je medicina egzaktnija struka, no čini se da nije, ne može u svemu biti egzaktna. Treba više razgovora o tome i javnost treba znati o tome. Jasno mi je da su mnoge stvari oko virusa i dalje nepoznate, ali tim više o tome treba javno razgovarati, sučeljavati mišljenja, jer jedino dijalog može producirati nešto kvalitetnije. Ako nema dijaloga, onda imamo jedno razmišljanje bez alternative, a to nije dobro”, veli Gardašević.

Ustavni stručnjak je ponovio da on smatra da bi najbolje bilo proglasiti izvanredno stanje. Ističe da se tog pojma ne treba plašiti i da je to kolokvijalni naziv jer on misli da jesmo u izvanrednom stanju zbog trenutne prirodne nepogode, kako i stoji u Ustavu.

“Mislim da bi u tom smislu trebalo poduzeti procedure koje Ustav za takve situacije predviđa, a to je odlučivanje u Saboru o novima mjerama dvotrećinskom većinom, a usto ide i posebna vrsta kontrole Ustavnog suda nad mjerama. Tu onda Ustavni sud može davati više prostora tijelima koja reagiraju sa sigurnosnim mjerama nego u redovnom stanju. To bi bilo prikladnije ustavno-pravno rješenje”, rekao je ustavni stručnjak Đorđe Gardašević za N1.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

KOME HRVATI NAJVIŠE VJERUJU U PANDEMIJI? To je pokazalo najnovije istraživanje; Ljudi otkrili i koje bi mjere postrožili, a koje ublažili