STRUČNJAK ZA SIGURNOST OTKRIO KOME JE BEZUK HTIO NAUDITI: ‘To je politički motivirano nasilje, cilj je bio premijer i ministar Medved’

Govoreći o napadu na Markovu trgu i radikalizaciji društva, stručnjak za sigurnost Anđelko Akrap naglasio je kako je potrebno posložiti sigurnosno-preventivni sustav da se ovakve stvari više ne događaju te otkrio dvije mete koje je Danijel Bezuk planirao likvidirati

Ne prestaje se govoriti o napadu na Markovu trgu u kojem je prošloga ponedjeljka 22-godišnji Danijel Bezuk rafalima iz malokalibarskog kalašnjikova teško ranio 31-godišnjeg policajca Oskara Fiurija da bi nedugo zatim na Jabukovcu presudio samom sebi. Zbog toga, ali i stanja sigurnosti u zemlji te radikalizacije u društvu višetjedne prepirke između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića dobile su novu dimenziju.

“To je dio normalne komunikacije političkih dionika koji zastupaju različite stavove i to ne treba miješati s temom zbog koje smo se okupili, a to je pitanje radikalizacije i govora mržnje”, smatra ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, dodajući da to ne vodi k radikalizaciji društva te da Vlada ima odgovornost u pogledu zdravstvene i ekonomske, a ne sigurnosne krize. “Imamo ozbiljne probleme u društvu i ozbiljno im pristupamo”, rekla je ministrica.

Čija je odgovornost?

Stipo Mlinarić, saborski zastupnik Domovinskog pokreta Miroslava Škore u HRT-ovoj emisiji Otvoreno rekao je da dio odgovornosti za napad snose Plenković, ali i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. “Nakon performansa Živog zida premijer je javno rekao da treba pojačati mjere sigurnosti i što je ministar Božinović napravio – apsolutno ništa. Kako je mladić mogao s kalašnjikovim doći do Vlade da ga nitko nije vidio”, upitao je i mladima poručio da je njihovo oružje kemijska olovka i da izlaskom na izbore trebaju mijenjati političare, a ne oružje.

Odgovornost premijera vidi i SDP-ov saborski zastupnik Domagoj Hajduković. “Tu vidim odgovornost premijera koji je licemjeran. Ne možete sijati mržnju i netrpeljivost i očekivati da ćete požnjeti ljubav i harmoniju. Gdje je bio premijer kad su plinske boce i šatori bili na ulicama? Ne možete imati dvostruka mjerila”, poručio je ocijenivši da za svađu i prepirku treba dvoje i da se ne može odgovornost stavljati samo na jednoga.

Mlinarića njihovo prepucavanje podsjeća na svađu djece u školi, a vodeći dvojac u zemlji je nazvao pubertetlijama koji pune javni prostor. Ministrica kulture je pak naglasila da se nalazimo u teškoj situaciji koja zahtijeva odgovornost i ozbiljnost te da ovo nije trenutak za prepucavanja. “Moramo osuditi i pridonijeti da se suzbije bilo kakav govor mržnje”, rekla je.

Mete napada na Markovu trgu

Gordan Akrap, stručnjak za sigurnost s Instituta za istraživanje hibridnih sukoba rekao je da odgovor na prijetnju ne može dati samo Vijeće za nacionalnu sigurnost niti sigurnosni sustav, nego samo društvo u cjelini. “Postoji radikalizam koji vodi u nasilje, ekstremizam i terorizam. Kad se saznaju pravi motivi onda možemo reći je li riječ o terorizmu ili ekstremizmu. Ja bi rekao da je to čin politički motiviranog nasilja, a cilj je bio premijer i ministar Tomo Medved“, kaže.

S resetom društva se slaže i HSLS-ov predsjednik Dario Hrebak. “Ne slažem s Hajdukovićem da je to u jednom smjeru. Meni nije jasan predsjednik Milanović. Dobivam dojam da želi postati lider oporbe, što je njegovo legitimno pravo, ali sada nije vrijeme za to. Hrvatska je pred dvije krize – zdravstvenom i gospodarskom, a građanima nedostaje riječ perspektiva. Oni ne vide kako ćemo izaći iz problema i ja očekujem da se počnemo baviti problemima i izazovima koji su pred nama”, rekao je.

Granica između slobode govora i govora mržnje

Iako se mnogi slažu kako je radikalizam nabujao na internetu, ministrica Obuljen Koržinek se usmjerila na uredničku odgovornost za sadržaj portala kada je riječ o razgraničenju između slobode govora i govora mržnje. “To će pridonijeti da se osigura da ti komentari dolaze na tekstove koji su relevantni i vezani za tu temu. Ne možete imati poligon za širenje mržnje za koji nitko ne odgovara”, rekla je.

Prepucavanje premijera i predsjednika je puštanje magle, rekao je Mlinarić i dodao da više nitko ne govori o Josipi Rimac i nestalom novcu. Istaknuo je da hrvatskom narodu smetaju nepravda, korupcija i kriminal. Akrap se nadovezao dodavši da nitko nije siguran od terorističkog napada, pa ni Hrvatska. “Ali ako posložite sigurnosno preventivni sustav da radi sa svim mogućnostima koja su mu na raspolaganju prijetnju možete smanjiti”, rekao je.

Hajduković smatra da treba učiti iz povijesti, jer tamo leži odgovor na pitanje zašto i otkud potječu podjele u društvu i govor mržnje. Dodaje da se samo tako može riješiti ova situacija. Akrap je istaknuo da je nacionalno zajedništvo neophodno za suočavanje s bilo kojim ozbiljnim rizikom.

“Građani su nam prije nekoliko mjeseci dali povjerenje jer su prepoznali da premijer i većinski HDZ radi na rješavanju ključnih problema – gospodarskih, zdravstvenih problema i atmosfere u društvu. Mi ćemo nastaviti i dalje raditi jačajući institucije. Imajmo povjerenje prema institucijama jer povjerenje će ih učiniti jačima. Moramo se svi zajedno boriti protiv mržnje”, zaključila je ministrica kulture.

