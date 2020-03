STRUČNJAK ZA SIGURNOST O NOVOM PRILJEVU MIGRANATA: ‘Vojska može biti dobra potpora policiji, ograda je nepotreban trošak’

‘Mislim da je puštanje ovih migranata početak jedne kampanje koju provodi turski predsjednik Erdogan gdje se vidi da migranti mogu poslužiti kao svojevrsno oružje. To je nehumano i nekorektno, ali to je politički pragmatizam’, rekao je sigurnosni stručnjak Marinko Ogorec

Nakon što je turski predsjednik Recep Tayyip Erodgan odlučio pustiti oko 75 tisuća izbjeglica iz Turske prema Europskoj uniji, na ovim prostorima očekuje se novi migrantski val. O tome kolika je to prijetnja za Europu te kako bi Hrvatska trebala reagirati, u emisiji RTL Danas govorio je stručnjak za sigurnost Marinko Ogorec.

“Mislim da je puštanje ovih migranata početak jedne kampanje koju provodi turski predsjednik Erdogan gdje se vidi da migranti mogu poslužiti kao svojevrsno oružje. To je nehumano i nekorektno, ali to je tako. Odnosno to je politički pragmatizam koji se događa u naše vrijeme i na našim prostorima u 21. stoljeću”, rekao je i kazao da se trenutno na prostoru Turske nalazi oko 3,7 milijuna migranata.

‘Europa ne bi trebala toliko tolerirati Erdogana’

“Ovo sada je kap u moru. No, ako bi došlo do nekih većih puštanja tih ljudi tek onda bi se vidjelo koliko je taj problem složen i velik”, rekao je Ogorec dodavši kako vjeruje da će Erdogan ponovno zatvoriti granice Turske kada ostvari svoje interese. Smatra da Europa ne bi, u tolikoj mjeri, trebala tolerirati trenutačno ponašanje Erdogana.

“Treba s njim porazgovarati i vidjeti što se da napraviti u ovoj situaciji. Treba napraviti dogovore, a vjerujem da je i Erdogan za to spreman”, kazao je naglasivši da su Bugarska i Grčka suverene države koje imaju puno pravo zaštititi svoje granice na svaki način i koje to rade.

“Nažalost, gledamo ružne scene, ali i to je dio današnjeg života”, kaže Ogorec.

Smatra da je hrvatska policija spremna za dolazak migranata iz Turske na našu granicu.

‘Ako nemate dovoljno ljudi, ni ograda neće pomoći’

“Hrvatska policija je i do sada radila izvanredan posao i radi izvanredan posao. Ako dođe do pojačane migracije, trebat će se i policija pojačati”, kazao je Ogorec.

On smatra da je postavljanje ograde ili žice na granicu “nepotreban trošak” koji ništa neće riješiti.

“Da bi imali učinkovitost ograde, morate je štititi ljudima. Ako nemate dovoljno ljudi, ni ograda neće pomoći. Činjenica je da su Oružane snage spremne i osposobljene za taj posao i mogu biti jako dobra potpora policija da napravi taj posao”, kazao je.

Ogorec smatra da se scenarij iz 2015. godine neće ponoviti, ali da se može dogoditi ono čemu već svjedočimo – pritisak na granice kroz disperzirane tokove i prostore koji nisu branjeni i štićeni.

“Pokušavaju se provući tamo gdje je manje prohodan teren. I to možemo očekivati i to pojačano jer dolazi proljeće i ljepši dani. Tada bi pritisak migranata i inače bio veći”, zaključio je Ogorec.

