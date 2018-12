STRUČNJAK ZA SIGURNOST KOMENTIRAO INTERVENCIJU SOA-e U SMJENU KOLINDINOG SAVJETNIKA: ‘To nije normalno, takvi poslovi’

To nije normalno, takvi poslovi. Ako su to sigurnosni, protuobavještajni poslovi u svrhu zaštite predsjednice onda bi to značilo da je Radeljić bio prijetnja predsjednici, ako se SOA umiješala

Bivši savjetnik predsjednice Mate Radeljić jučer je priopćenjem objavio kako je smijenjen nakon pritisaka i prijetnji SOA-e. Očitovanje je komentirao kriminalist i stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila.

Razrješenje savjetnike od strane SOA ne bi trebalo biti moguće u Hrvatskoj, smatra Cvrtila.

“To ne bi trebalo biti moguće, ako je tako, onda je to žalosno. To je miješanje ovlasti SOA-e u ovlasti predsjednice, to se tako ne radi. Onaj tko je mogao smijeniti savjetnika je onaj tko ga je imenovao – predsjednica. Eventualno je taj razgovor mogo obaviti šef ureda predsjednice i to u službeni prostorijama, a ne u nikakvim birtijama”, kazao je za N1.

‘To nije normalno, takvi poslovi’

Na pitanje što to govori o odnosima Grabar Kitarović i SOA-e, odgovorio je: “To nije normalno, takvi poslovi. Ako su to sigurnosni, protuobavještajni poslovi u svrhu zaštite predsjednice onda bi to značilo da je Radeljić bio prijetnja predsjednici, ako se SOA umiješala. To može ići u tom smjeru, da možda imaju informacije da je prijetnja prema njoj. Ali ako je takva situacija, onda je trebala reagirati policija, obaviti ozbiljan razgovor možda i uhićenja.”

Radeljićeve tvrdnje nitko još nije demantirao, iz SOA-e su samo šturo priopćili kako je jedna od zadaća iste zaštita sigurnosti državnih tijela te protuobavještajna zaštita najviših institucija RH.

Podsjetimo, smijenjeni savjetnik tvrdi kako su mu rekli da su “spremni automobilom se zabiti u njega”.

“To nije službena komunikacija. Ako i treba primijeniti nekakva sredstva prisile, što u tom slučaju i nije SOA ta koja obavlja neposredno tjelesno osiguranje predsjednice, onda se to kaže na način da će se primijeniti neka sredstva prisile, a ne da će se nekoga gaziti autom. Nitko u državi nema ovlasti da nekoga gazi autom. To naprosto nije službena komunikacija, a nije ni mjesto.

‘Ovo budi sumnju u javnosti’

“Meni se čini da su se tu malo pobrkali, i predsjednica i SOA u svojim ovlastima i komuniciranju. Takve stvari se ne rješavaju u birtijama, na takav način i s takvom retorikom. To može pobuditi sumnju u javnosti da onda službe takve stvari obavljaju za predsjednicu”, rekao je.

Smatra kako u ovoj priča ima posla za policiju i DORH.

‘Očito se predsjednica rješava ljudi koji su smetnja premijeru’

Komentirao je i ostavku savjetnika Vlade Galića zbog afere SMS.

“Očito se predsjednica rješava ljudi koji su smetnja premijeru, zauzvrat za očitu podršku na sljedećim izborima. Mislim da se to kreće u tom smjeru, da je u tom kontekstu višemjesečnog latentnog sukoba premijera i predsjednice, premijer prevladao jer drži poluge članstva, blagajnu HDZ-a, bez čega predsjednica ne može uspjeti u osvajanju novog mandata”, mišljenja je Cvrtila.