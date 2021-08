Komentirajući povlačenje velikog broja proizvoda posljednjih tjedana iz trgovina, Tomislav Kiš iz Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane rekao je za N1 televiziju da je u pitanju jedan izvor povlačenja proizvoda s prolica. "Jedna je velika pošiljka stigla u EU, a bila je kontaminirana etilen oksidom. Trag vodi do dobavljača u Turskoj”, otkrio je.

Istaknuo je da se za kontaminiranu pošiljku najprije saznalo u Španjolskoj koja je potom obavijestila i ostale članice, nakon čega je na razini EU-a dogovoreno da se “ide maksimalno strogo”.

Zašto je zabranjen etilen oksid?

Kiš je naglasio da je etilen oksid u EU-u zabranjen zbog štetnih, moguće i kancerogenih svojstava. “On se koristi kao dezinficijens i za čišćenje postrojenja. To su neke minimalne količine i kompletna ta pošiljka je povučena. Sad se s tržišta povlači i ono što je došlo na tržište temeljem sljedivosti. Svaki proizvođač je dužan moći pratiti svoje sirovine i proizvode i temeljem toga se onda sve to povlači”, tvrdi Kiš i ističe da se etilen oksid kao aditiv koristi za zgušnjavanje.

Smatra da možemo biti sigurni da će proizvođači zaista povući sve kontaminirane proizvode jer su oni odgovorni za stanje svoje hrane na tržištu, a tu je i Državni inspektorat. “Na prvi pogled izgleda da je ovo veći incident, ali ne, ovo je situacija u kojoj sustav pokazuje svoj smisao. Ovo se ne može potpuno izbjeći, dogodit će se opet, ali bitno je da se trenutno i iz predostrožnosti sve povuče. I to se upravo radi”, kaže Kiš.

Što ako naiđete na sumnjivi proizvod?

Na pitanje što napraviti kada kupci naiđu na sumnjive proizvode s istaknutim datumima na policama dućana, Kiš tvrdi da “proizvođači nisu krivi” te da su oni poduzeli mjere i reagirali čim su saznali za moguću opasnost.

"Sumnje na prepakiranje i lažiranje datuma više nisu incidenti, to je svjesno i predviđene su sankcije. U slučaju da se nešto nađe, to nije dopušteno ni zakonski ispravno i novi Zakon je pooštrio kazne za to. To više nije incident, to je prevara”, zaključio je Kiš za N1.