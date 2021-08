Profesor Mirko Bilandžić, nositelj kolegija Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti na Filozofskom fakultetu, gostovao je u RTL-u Danas gdje je komentirao aktualnu situaciju u Afganistanu.

„Kazao bih da je ovo s povratkom talibana na vlast jedna prekretnica koja ima svoje povijesne implikacije, ali mi se čini još ozbiljnije za pitanja međunarodne sigurnosti“, rekao je.

„Imamo sitauciju koja jasno ukazuje da je Zapad zbog vojne nadmoći sposoban ostvariti briljantne vojne pobjede, što je bilo rušenje talibanskog režima 2001. godine. Međutim, Zapad očigledno ima ozbiljan deficit u pogledu post ratne izgradnje tih društava koja su iz drugog kulturološkog kruga“, nadodaje.

U tim kaotičnim društvima koja su u stvari u nekom stanju rata svih protiv sviju, ponovno se pokazuje da su te islamističke strategije, kako to oni zovu, upravljanja divljaštvom, a to je u stvari kapitaliziranja kaosa od strane jedino onih koji su dobro organizirani, a to su islamisti i da se ovdje pokazalo da su sposobni vratiti se na vlast, kazao je.

„Rekao bih da je to ne samo jedan ozbiljan poraz Zapada i zapadnih modela upravljanja krizama, već bih rekao bih da je ovo višestruka pobjeda talibana koji su nakon rušenja 2001. godine gotovo nestali sa scene, a vratili su se još moćniji i još organiziraniji i ono što je posebno bitno, očito s određenom podrškom i legitimitetom do tada pro američkih kolaboracionista u Afganistanu, uključivo i afganistanske državne strukture do jučer“, rekao je.

Na pitanje kakav se sada tip vladavine i kakav oblik režima očekuje u toj zemlji, kaže da će to biti forma islamističkog emirata, koji je prije postojao, jedna ultra konzervativna islamistička ideologija sa oblicima totalitarizma.

Na rubu građanskog rata

„Što znači da možemo očekivati opet rigidnu, ne samo interpretaciju, ali i praksu islamskog šerijatskog prava, što je jedna fundamentalistička ideologija koja može neminovno gurnuti Afganistan minimalno u forme sektaškog nasilja, prije svega u odnosu na do jučerašnje kolaboracioniste Zapada, a bojim se i puno ozbiljnije, a to je da se može naći na rubu građanskog rata“, nadodao je.

„Ono što možda nije bilo uzalud u postupanju Zapada je to da su talibani, do jučer svjetski neprijatelji broj jedan, dobili stanoviti legitimitet, i da ih je Zapad, prije svega SAD, priznali minilano u veljači prošle godine kada su sklopili sporazum izvan dosega tadašnje afganistanske vlade što mi se čini da bi moglo utjecati na talibane i na njihove pokušaje traženja legitimiteta i suradnje u okviru međunarodnog poretka, što će neminovno utjecati i na geopolitičku strukturu, i svijeta, a pogotovo na tom području, prije svega na relaciji između Saudijske Arabije, Irana, Pakistana, Sovjetskog Saveza, Kine i SAD-a“, zaključio je Mirko Bilandžić.