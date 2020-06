STRUČNJAK ZA MEĐUNARODNU SIGURNOST: ‘Situacija u SAD-u ne izgleda dobro i postoji vjerojatnost da dodatno eskalira’

‘Brutalno ubojstvo ovog Afroamerikanca nikako nije uzrok, već samo okidač situacije’, kaže Ogorec

Stručnjak za međunarodnu sigurnost Marinko Ogorec komentirao je uzavrele nasilne prosvjede u SAD-u u kojima je dosad uhićeno više od pet tisuća ljudi, a ima i smrtno stradalih. Sve je počelo nakon ubojstva Afroamerikanca Georga Floyda koji je skončao pod koljenom policajca koji je dulje od osam minuta držao ga na njegovom vratu.

Situacija u SAD-u ne izgleda dobro i postoji vjerojatnost da dodatno eskalira. “Činjenica je da je i predsjednik države u jednome trenutku morao u sklonište. To dovoljno govori o ozbiljnosti situacije”, rekao je Ogorec u Studiju 4 HRT-a.

Za uvođenje reda u zemlji zadužena je Nacioinalna garda, objasnio je te otkrio koja je točno njezina uloga, tko njome zapovijeda i koje su joj ovlasti.

“Nacionalna garda u stvari jeste vojska, to jesu vojne formacije, ali su predviđene za djelovanje na teritoriju vlastite zemlje i teritorijalno su ustrojene. A da se radi o klasičnim vojnim snagama govori i činjenica da raspolažu dijelom s ratnim zrakoplovstvom, dijelom obalnom stražom. Da u pitanju su jake vojne snage koje se u ovom slučaju mogu upotrijebiti”, kaže Ogorec.

Nasilni prosvjedi diljem svijeta

Nasilni prosvjedi kao takvi pojavljuju se kao novi oblik asimetrične prijetnje koji polako eskalira posvuda po svijetu, upozorava.

“Počelo je u Francuskoj sa Žutim prslucima, pa je nastavljeno u Hong Kongu, Južnoj Americi, a sada se događa i u SAD-u. Govorimo o jednom klišeu – svi ti prosvjedi imaju opravdani razlog zbog kojeg počinju. U pravilu počinju kao mirni prosvjedi i u jednom trenutku naglo eskaliraju u masovne nemire i nerede s vrlo destruktivnim posljedicama”, kazao je Ogorec.

Naposlijetku to najviše odgovara ljudima iz kriminalnog miljea i radikalnim političkim strukturama. “Ljudi iz kriminalnog miljea najbolje se snalaze u kaotičnim situacijama, naravno na vlastitu korist. Druga su opcija radikalne političke strukture. Je li u pitanju Antifa kod Amerikanaca ili neke druge strukture, to ćemo tek vidjeti”, kazao je Ogorec.

Dijelom se slaže s Trumpom

Trump za nerede optužuje Antifu, ljevičarsku organizaciju te je čak zaprijetio da će ih proglasiti terorističkom organizacijom. Ogorec smatra kako za to ima temelje.

“Možete to nazvati kako hoćete, ali činjenica je da se radi o vrlo destruktivnim situacijama. Da li je to terorizam? Nije klasično postavljanje bombe u ime neke političke ideje ali jeste pljačkanje, uništavanje tuđe imovine, napadanje nedužnih ljudi u ime neke ideje. Možete to nazvati kako hoćete ali u pitanju je kriminalna aktivnost bez daljnjega”, tvrdi.

Američko društvo duboko podijeljeno

Postavlja se pitanje koje to ovlasti ima američka policija kad nekome može klečati na vratu, tući ga ili čak pucati za onim koji bježi.

“Ne bih rekao da je u pitanju samo postupanje policije, problem je u američkom društvu koje se, to je sad vidljivo, nalazi u jednom dubokom jazu, u jednom socijalnom diskursu, dubokom političkom diskursu, sada i gospodarskom. Tako da možemo reći da postoji čitav niz faktora koji su pridonijeli ovome što se sada dogodilo. Brutalno ubojstvo ovog Afroamerikanca nikako nije uzrok, već samo okidač situacije. Uzroci leže u dubokom strukturalnom poremećaju Amerike kao društva. Što se rasizma tiče, pa oni imaju problem s rasizmom praktički od svog Građanskoga rata pa na ovamo”, kazao je Ogorec.

Iako velik broj Amerikanaca kaže kako je rasizam duboko ukorijenjen u toj zemlji, Ogorec zaključuje: “Policajci se stalno nalaze u stvarnoj opasnosti, vjerojatno se od tuda rodila ona – prvo pucaj, pa onda pitaj”, kazao je te dodao kako novinare smatra kolateralnim žrtvama.