Gost RTL-a Danas bio je Goran Bandov, stručnjak za međunarodne odnose sa Sveučilišta u Zagrebu koji je govorio o izazovima pred Rusijom i svijetom, a samim time i Hrvatskom. Bandov je rekao da unatoč Putinovim prijetnjama nuklearno oružje još nije opcija.

"Sigurno u ovom momentu nuklearno naoružanje još nije opcija. On još nije stjeran u kut, ako ikad bude bio stjeran u kut onda ćemo moći ozbiljnije razgovarati. To bi značilo da nema apsolutno niti jednu opciju, da ga njegov narod stjera. U ovom momentu još nismo u toj fazi, on ima još cijeli niz opcija koje može koristiti u ovom ratu i nuklearno je samo faza zastrašivanja. Ona je ružna, strašna i opasna, ali je još daleko od pritiskanja bilo kakvog gumba", kazao je Bandov.

'Onaj tko baci prvu bombu, mora računati da je druga već kod njega'

"U tome sigurno svi gube, uključujući i Rusiju. Onaj tko baci prvu bombu, mora računati da je druga već kod njega i da će biti bačena na njega. To je jedna vrlo vrlo opasna eskalacija koja sumnjam da će se dogoditi. Nema u ovom momentu prikazivanja da bi to išlo u tom smjeru. Zapravo se radi o jednoj klasičnoj metodi zastrašivanja koja jest doktrina zastrašivanja, da plašite nekog na suprotnoj strani da ćete ga napasti. Današnji govor ne razlikuje se previše od dosadašnjih. Kada ga analizirate više-manje sve elemente ima prethodnih govora. Jedina razlika je pitanje mobilizacije. "

Dodao da bi Putinov poziv na djelomičnu mobilizaciju kod Rusa mogao stvoriti osjećaj da direktno sudjeluju u ratu. "Ono što sigurno može stvoriti je osjećaj da je rat sada i u Rusiji. Da Rusi direktno sudjeluju u tom ratu. Dosad su značajno bili pošteđeni tog osjećaja i rat se za njih događao negdje jako daleko. Njihov život donekle je tekao redovnim putem, donekle su bili zaštićeni. S ovim momentom da možete u 5 ujutro dobiti poziv, trebate biti spremni i sjesti u autobus i da idete na bojišnicu."

'Zapad neće priznati referendume'

Dodao je da je mobilizacija bila logičnija prije nekoliko mjeseci. "Vjerojatno negdje u travnju bi bila puno logičnija, ali mobilizacija je nešto što je Putin stalno izbjegavao. Vidimo da i sad nije raspisao opću mobilizaciju nego djelomičnu. Mobilizacija je ulazak rata u samu Rusiju. Bilo bi logičnije da je to napravio ranije i da je imao više vojnika na terenu. Sada dovesti nekoga iz bilo kojeg grada u Rusiji na bojišnicu bez ikakve pripreme neće biti tako jednostavno. To nije vojnik kakvog trebate na terenu", kazao je Bandov.

Komentirajući provođenje referenduma u osvojenim ukrajinskim regijama, Bandov je rekao: "Oni nisu s međunarodnim javnim pravom, ali nisam siguran da Putin gleda što je međunarodno javno pravo jer ne bi krenuo uopće u rat. Ti referendumi će, ako rezultat bude pozitivan, da ti teritoriji za rusku državu jesu dio Rusije i da postaju suvereni teritoriji ruske federacije. To za Zapad ne znači ništa, Zapad to neće nikako priznati. Rusi se mogu pozvati na svoju doktrinu, da mogu štititi svoj teritorij i naravno opet mogu zastrašivati nuklearnim naoružanjem."

