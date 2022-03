Posebni savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za energetiku i krizu Julije Domac kazao je, gostujući na televiziji N1, kako su stručnjaci godinama upozoravali da je ovisnost o ruskom plinu opasna.

"Cijela Europa živjela je u iluziji da je energija tržišna kategorija i se svi držimo pravila. Energija je strateška kategorija", kazao je Domac.

'Cijena plina mogla bi ići do 2000 eura'

Dodao je da ćemo još godinama živjeti s plinom, a da će svako nadomještavanje ruskog plina biti skupo.

"Cijena će rasti. Mogla bi i do neslućenih visina – do 2000 eura po kubičnom metru. To uzrokuje veliku inflaciju, probleme u poljoprivredi…”, upozorio je Julije Domac.

Stoga, kaže, treba razvijati obnovljive izvore energije, ali za to je potrebno vremena. U tom smislu naveo je primjere tragičnih domaćih grešaka u energetici: INA, proizvodnja plina, obnovljivi izvori energije…

Priča o globalnom tržištu pada u vodu

Osim plina, problem će biti i nafta, čija cijena raste.

"Rusija je veliki proizvođač nafte, a zbog sankcija ona se ne prodaje. Cijela priča oko energetike je geopolitička i na nju se može utjecati. U ovoj priči SAD dobro zarađuje. Priča je izrazito politička", smatra Domac i dodaje da je zasad teško bilo što prognozirati.

"Europa je podcijenila priču, oslonila se na dogovore. Jedini pravi financijski dobitnik rata u Ukrajini je SAD", naglasio je.

Domac smatra i da će priča o globalnom tržištu na koje se sve može kupiti - pasti u vodu: "Energija nije roba koju se može kupiti ili ne, energiju moraš kupiti", ustvrdio je gostujući na N1.