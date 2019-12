STRUČNJAK VJERUJE DA BRKIĆ NEĆE BITI PRESUDAN: ‘On nema doseg izvan HDZ-a. Milanović je u bitnoj prednosti’

‘Kod Grabar Kitarović imamo čitav niz ljudi koji govore o angažmanu. To znači da Milanović ne smije pogriješiti, a Grabar Kitarović mora učiniti sve, apsolutno sve i ići na, da malo parafraziram Škorino – sve ili ništa. I oni vide da je Milanović u ne maloj, nego bitnoj prednosti’, kazao je politički analitičar Ivica Relković

Politički analitičar Ivica Relković ne smatra da će uključivanje Milijana Brkića u kampanju HDZ-ove predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar Kitarović biti presudno.

“Milijan Brkić može angažirati HDZ-ove mreže. HDZ-ove mreže mogu dosegnuti maksimum 25 do 30 posto od ukupnog broja birača. Može stabilizirati stranku, sve izvan stranke ne. On nema doseg izvan HDZ-a”, rekao je Relković gostujući na televiziji N1.

‘Milanović je u ne maloj, nego bitnoj prednosti’

Strategije i taktike su se podijelile, smatra Relković dodajući da Zoranu Milanoviću odgovara da on bude u fokusu, a da u kampanji ima što manje Davora Bernadića i članova tima.

“Kod Grabar Kitarović imamo čitav niz ljudi koji govore o angažmanu. To znači da Milanović ne smije pogriješiti, a Grabar Kitarović mora učiniti sve – apsolutno sve i ići na, da malo parafraziram Škorino – sve ili ništa. I oni vide da je Milanović u ne maloj, nego bitnoj prednosti”, kazao je Relković.

On također smatra kako strategija prema kojoj Andrej Plenković i njegovi ministri odgovaraju na pitanja koja bi inače bila postavljena Grabar Kitarović, time ne pomaže aktualnoj predsjednici.

“To ne nosi prednost Grabar Kitarović, što ne znači da bi joj prednost nosilo da se uvijek ona pojavi. Znala je izreći gafove koji su je kasnije pratili, koje nije mogla oprati nego ih je tumačila, tako da se sve više dodatno zakopa”, ističe Relković.

Njegov problem je ‘treća rečenica’, a njezin riječ ‘zajedništvo’

Objasnio je i zašto smatra da je Milanović sada u prednosti.

“U utakmicama jedan na jedan ne koristi druge, oni ne daju snagu. Ne biramo Vladu. Sad ispada da su za Grabar Kitarović, u odnosu na Milanovića, sučeljavanja minus. U prvom krugu joj je resetiralo kampanju nakon gafova. Jedan na jedan nije isto. Ne morate samo poentirati, možete i pogriješiti. To je zadnja karta na koju Grabar Kitarović može ići, ne zato hoće li ona pogriješiti, nego hoće li Milanović pogriješiti. On je u prednosti, on ne smije pogriješiti”, rekao je Relković gostujući na N1.

Dodaje kako Milanović ne bi smio dopustiti da mu breme bude famozna “treća rečenica viška” koju često izgovori, a ide u prilog percepciji njegovog bahatog garda. S druge strane, kaže Relković, HDZ ima problem s neprestanim ponavljanjem riječi “zajedništvo” koja, kaže, dobro prolazi samo kod HDZ-ovih simpatizera, a ostatak biračkog tijela odbija.

“HDZ ima problem što riječ koju prezentiraju isljučivo kao unutarstranačko zajedništvo, prezentiraju i prema van. Kad govore riječ zajedništvo uopće ne vide da iritiraju određeni dio publike izvan HDZ-a jer onakvo euforično zajedništvo kakvo imaju na skupovima ne dijeli centristički dio biračkoga tijela. Takvo zajedništvo stvara potpuni otpor. Bude li ona takvo zajedništvo naglašavala u debati, oni su gubitnici, ne mora Milanović ništa govoriti. Što više HDZ ponavlja zajedništvo, on je slabiji”, zaključio je.

