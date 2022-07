Stručnjak za krizni menadžment Danko Sučević komentirao je na televiziji N1 javnosti još uvijek nepoznate okolnosti ostavke ministra financija Zdravka Marića. On ne vjeruje da premijer Andrej Plenković ne zna razlog Marićeve ostavke.

"Poznavajući ministra Marića i premijera Plenkovića, ne vjerujem da je istina da premijer ne zna kuda on ide. To je apsolutno van pameti. To je ono što se ne događa ni u najmanjim obrtima, da se ne razgovara tko i zašto odlazi", rekao je.

Loše iskomunicirana ostavka

Sučević smatra da je sve dosad učinjeno, a vezano uz objavu ministrove ostavke, loše napravljeno.

"Mi ćemo cijeli dan danas, a možda i tjednima spekulirati o čemu se tu radi, zašto se to radi, što je stvarno predmet. Krizno komuniciranje očito je loše odrađeno", smatra.

Ističe kako ostavljanje puno upitnika nad glavama onih kojima se neka vijest objavljuje šteti samo onome koji komunicira.

"To je tako i u praksi i u teoriji kriznog menadžmenta, jer otvarate razne spekulacije koje se nikad ne zatvore. Vi kad prekasno reagirate, sve spekulacije dugoročno ostaju otvorene. Tako da to ne može biti namjerno. Može biti ili pokazatelj nesposobnosti, što je kod nas normalno, ili pokazatelj bahatosti u smislu – nikad nismo dobro komunicirali i ništa nam se nije dogodilo pa nam je svejedno", kazao je Sučević na N1.

'Čuo sam ljude da im to unosi neizvjesnost'

Govoreći o tome što za Vladu znači odlazak ministra financija u trenutku globalne krize, Sučević je rekao da je mnogo važnije što to znači građanima.

"Već sam čuo ljude da im to unosi neizvjesnost u život. Marić je bio najstabilnija karika ove Vlade, i na najvažnijem mjestu. On je svojom pojavom i svojim aktivnostima davao stabilnost i Vladi i državi. Njegov odlazak unosi dozu nestabilnosti. Sve zemlje imaju problem, a mi ćemo imati još teži", rekao je Sučević.

Sve vijesti i reakcije oko ostavke ministra Marića pratite OVDJE.