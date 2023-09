Turistička sezona bliži se kraju pa polako na red dolazi svođenje računa i ostvarenih rezultata.

"Rezultati ove turističke sezone su dobri, dolasci i noćenja su na razini 2019. godine. Ono što nas posebno veseli jest da se promet povećao u predsezoni, rekla je u emisiji "U mreži Prvog" na Prvom programu Hrvatskoga radija, ravnateljica Uprave za sustav turističkih zajednica, kategorizaciju i pravne poslove Ministarstva turizma i sporta Monika Udovičić.

Iznenadila neka strana tržišta

Predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Istre Lorena John istaknula je da su ih neka strana tržišta iznenadila.

"Iznenadila su nas neka tržišta, bilo je dosta Danaca, povratak Talijana, Nijemaca je bilo u nešto manjem broju, ali su zato su drugi popunili termine", rekla je.

"Ovo nam je bila prva strateška sezona i popunjenost u ugostiteljstvu je u količinama bila nešto manja; špica sezone, odnosno 7. i 8. mjesec su zabilježili količinski pad prodaje od 10% do 20%, no, financijski se to nadoknadilo. Nije bilo rasta u srpnju i kolovozu, ali to nas veseli jer nismo pucali 'po šavovima', a imali smo jako veliki rast u predsezoni i nadamo se da će postsezona biti dobra. Nama ne treba rast ni u 7. ni 8. mjesecu, nego rast kvalitete", rekla je predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja Jelena Tabak, dok je ekonomski analitičar Damir Novotny dodao:

"Hrvatski turizam je postao mit. Imamo čitav niz eksternih učinaka koji nisu povoljni za lokalne zajednice. Preopterećenost infrastrukture, velika koncentracija turista u kratkom vremenskom roku također donosi preopterećenost komunalne infrastrukture, stvara se trošak koje lokalne zajednice vrlo teško mogu procijeniti. Hrvatska nema dovoljno hrane za taj broj turista koji dođe u kratkom roku, nema dovoljno svih roba, pa onda na vanjskim računima imamo deficite jer se roba mora uvoziti."

Kada je riječ o održivom turizmu, imamo sve veći broj kapaciteta, govori se čak o 55.000 novih kreveta.

"Veliki je to pritisak na lokalnu infrastrukturu, plaže su postale preopterećene, gosti su počeli izbjegavati mjesta gdje se skuplja veliki broj kupača. To je ove godine bio problem u Puli i okolici. Recimo, objekti koji su imali bazene bolje su radili od onih koji ih nisu imali. Zbog prevelikog broja gostiju mjesta na plaži baš i nije bilo", rekla je John i dodala:

"Što se tiče cijena apartmana, tu je bilo dosta šaroliko. Ima onih koji su poprilično digli cijene, i onih koji su se umjereno držali tih cijena. Blago povećanje cijena je rezultiralo time da su bili popunjeniji od onih koji su podigli cijene za 30% i više od toga. To je u konačnici rezultiralo da su krajem kolovoza morali spuštati cijene."

Nema prilike za smanjenje cijena

Jelena Tabak dotaknula se novih cijena na Jadranu.

"Mislim da mi nemamo prilike za smanjenje cijena, kapacitetima smo ograničena zemlja, a jedna od ljepših i kvalitetnijih u Europi. Što se tiče pred i post sezone, tu smo u mogućnosti. Sve te skupe kuglice sladoleda i kave koje se masovno objavljuju u medijima nalaze se na rivama, u samim centrima i za očekivati je da će tamo biti veće cijene", rekla je i dodala:

"Mi se možda jesmo odmakli od onoga što smo bili zadnjih 15 godina, ali u redu je da smo se odmakli, u redu je da smo u zapadnom tržištu i da nismo više jeftina destinacija, ni ne bismo smjeli biti. Moramo biti kvalitetni i gosti nam moraju biti zadovoljni."

