STRUČNJAK UPOZORAVA SPLIĆANE: ‘Splitu prijeti epidemija ospica’; Jedna majka: ‘Nisam cijepila djecu, niti planiram’

Pad procjepljenosti protiv ospica dovodi do neminovnog sve većeg broja zaraženih. Nakon dva nedavna slučaja u Splitsko-dalmatinskoj trenutno se sumnja na još tri nova – sva tri su članovi obitelji ranije zaraženog Solinjanina. Nitko od njih nije cijepljen.

Ranija dva slučaja pojavila su se u relativno kratkom vremenskom razdoblju. Ospice su prvo dijagnosticirane na Hvaru i to ženi iz BiH koja je na otok došla kao sezonska radnica. Nije zarazila u Hrvatskoj nego je u Hrvatsku došla već zaražena. Potom su ospice dijagnosticiranre i ranije spomenutom Solinjaninu.

Splitu prijeti epidemija

U Splitu postoji opasnost od javljanja epidemije ospica, s obzirom na to da je znatan dio predškolske djece osjetljiv zbog niske procjepljenosti posljednjih godina, a i među odraslima ima znatan dio osjetljivih jer prije tri-četiri desetljeća cjepni obuhvati su bili niži nego u ovom stoljeću, kaže za Vijesti.hr voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a, Bernard Kaić.

Budući da je opasnost od širenja zaraznih bolesti povezana i s putovanjima, svake se godine pojave slučajevi importiranih bolesti. Prošle godine zabilježeno je devet takvih slučajeva.

‘Nisam ih cijepila, ni neću’

A prema jugu će se ovo ljeto uputiti i jedna mlada majka koja nije cijepila svoje dvoje djece zbog, kaže, straha od autizma.

“Nisam cijepila sina protiv ospica, i ne planiram cijepiti ni drugo dijete. Bliska osoba u obitelji je neposredno nakon cjepiva oboljela od autizma. Uvjereni smo, iako vam to nitko neće potvrditi, da postoji bliska povezanost između cjepiva i ovog razvojnog poremećaja mozga”, rekla je za Vijesti.hr ova majka o tezi koja nikada nije znanstveno potvrđena.

‘Ne postoji nijedan dokaz da je cijepljenje povezano s autizmom’

“Ne postoji nijedan znanstveni dokaz da je cijepljenje povezano s nastankom razvojnih poremećaja iz spektra autizma. Svatko ima pravo postavljati hipoteze o mogućoj povezanosti cijepljenja s nekim zdravstvenim stanjem ako ima barem nekakve argumente koji bi upućivali na takvu mogućnost. Nažalost, često se postavljaju hipoteze koje nisu ničim utemeljene. Što se tiče povezanosti cijepljenja s autizmom, brojne su kvalitetne studije rađene i objavljene, i zaključak je svih do sada obavljenih istraživanja da nema povezanosti cijepljenja s autizmom”, kaže epidemiolog Bernard Kaić.

Majka koja djecu nije cijepila kaže da do sada nije imala nikakve sankcije osim što dijete nije mogla upisati u vrtić, no, kaže, i to se sredilo.

U Hrvatskoj zakonom propisana kazna za necijepljenje djece iznosi 2000 kuna. No, da bi netko bio novčano kažnjen, roditelje koji odbijaju cijepiti djecu prvo treba prijaviti sanitarnoj inspekciji, a prijeti im i kazna zatvora do 3 godine.