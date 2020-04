STRUČNJAK UPOZORAVA NA POSLJEDICE PANDEMIJE: ‘Ovo označava kraj jednog sustava, a Hrvatsku čekaju dodatni problemi…’

‘Privremeno zatvaranje država u svoje granice, vjerojatno će u narednoj fazi ubrzati deglobalizaciju. To će ojačati nacionalizme u svakom pogledu, od političkog, ekonomskog…’, smatra sociolog Drago Kraljević

Sociolog Drago Kraljević, bivši veleloslanik u Republici Italiji i bivši saborski zastupnik, smatra da će pandemija koronavirusa ubrzati proces deglobalizacije. U svome osvrtu za Glas Istre, Kraljević upozorava da ova pandemija označava kraj neoliberalnog sustava koji su ozbiljno načeli Brexit, pobjeda Donalda Trumpa u SAD-u i jačanje radikalnih stranaka u Europi i svijetu.

“Ne znam što će se dogoditi nakon završetka ove pandemije jer se na globalnom planu nakon trgovinskog, već zahuktava pravi “zdravstveni rat” između SAD-a i Kine, što će snažno utjecati na karakter budućeg svjetskog poretka. Privremeno zatvaranje država u svoje granice, vjerojatno će u narednoj fazi ubrzati deglobalizaciju. To će ojačati nacionalizme u svakom pogledu, od političkog, ekonomskog…”, smatra Kraljević.

Prema njegovu mišljenju, koronavirus ne dovodi u pitanje samo financije, već i industriju, trgovinu i poljoprivredu, koji su stupovi svake države, a time i ljudsko zdravlje.

“Ova kriza sigurno će mnoge građane, bez obzira na njihovo imovinsko stanje i obrazovanje, osvijestiti da smo svi mi – bez obzira što o sebi mislili – istovremeno krhka i ranjiva bića. Ne smijemo biti samo egoisti, materijalisti i brinuti se samo o sebi i svojim problemima, zaboravljajući pritom na užu i širu zajednicu u kojoj živimo”, ističe Kraljević.

‘Hrvatska će se suočiti s dodatnim problemima’

On također napominje da se današnji svijet – uključujući Hrvatsku – suočava s dosad neviđenim izazovima: od klimatskih promjena, povećanja ekonomske i društvene nejednakosti, krize povjerenja u političke i ekonomske institucije, vanjskog duga, emigracija, imigracija sve do koronavirusa. Osim toga, tu je i duboka etička kriza, ističe.

“Poslovni lideri su usredotočeni samo na profit. Financijski sektor je i dalje predatorski, velike farmaceutske kompanije nameću svoju politiku… Mislim da će se u takvim okolnostima manje i slabije razvijene zemlje poput Hrvatske suočiti s još dodatnim unutarnjim problemima. Primjerice, bruto nacionalni dohodak Hrvatske je 2018. godine, po ocjeni prof. Tihomira Domazeta, bio niži 8,7% u odnosu na godinu prije krize (2008.). COVID-19 je samo okidač za takva kretanja, neka vrsta katalizatora, ističe prof. Domazet. Ova pandemija prema mom mišljenju označava kraj neoliberalnog sustava koji su ozbiljno načeli Brexit, pobjeda Trumpa i jačanje radikalnih stranaka u Europi i svijetu”, napisao je sociolog Kraljević u tekstu za Glas Istre.

‘Ova situacija podsjeća me na 1945. i 1989. godinu’

On smatra da će pandemija koronavirusa dokrajčiti neoliberalni model.

“To naravno vrijedi i za Hrvatsku gdje je takav model u velikoj mjeri izrastao na tzv. pretvorbi, privatizaciji, ratnom profiterstvu i korupciji. Ne vjerujem da je to kraj globalizacije općenito, već kraj globalizacije koja je izmakla kontroli demokratskih institucija. To me podsjeća na 1945. i 1989. godinu, kada su najprije nakon kraha nacifašizma, a potom i komunizma, stasali potpuno novi modeli društva utemeljeni na novim demokratskim vrijednostima. Stoga u našim, hrvatskim prilikama, nije lako biti optimist. Jedan od naših uglednih ekonomista, sociologa i književnika dr. Mijo Mirković u svoj je doktorskoj disertaciji između ostalog napisao: ‘Mali narodi moraju raditi više nego ostali.’

A da bi mali narod ipak uživao u svijetu ugled, budući da ne može doći na vagu kvantitativno, da bi mogao barem kvantitativno, po jačini, po kulturnim vrijednostima nešto značiti, mora stvarati karakterne ljude. A karakteran je onaj koji ima dovoljno smjelosti da govori istinu”, ustvrdio je sociolog Drago Kraljević za Glas Istre.

