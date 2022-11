Cijene hrane sve su skuplje stoga ne čudi da mnogima dan počinje listanjem kataloga u potrazi za akcijama. Kupuje se strogo prema popisu, a namirnice na sniženju često diktiraju i ono što će kuhati.

"Može se dnevno uštedjeti sigurno između 30 i 40 kuna samo na bazičnim stvarima. Kruh je većinom po 10 kuna, možete ga pred kraj dana ili po akcijama naći za 3-4 kune, isto tako i mlijeko, a da ne pričamo o stvarima koje nisu bazične", kaže Ljiljana Papić iz Zagreba za RTL Danas.

Na ovaj način mjesečno uštedi i do 1000 kuna jer nerijetko se dogodi da je razlika od trgovine do trgovine u cijeni istog proizvoda i do 60 posto.

"Kada je na akcijama može se naći između dvije i pol i tri kune. Kućanstvo troši pola kilograma do kilogram luk, pomnožite to s 30 dana u mjesecu, razlika je 3 kune puta 30 dana u mjesecu, razlika je 90 kuna samo na jednoj namirnici kao što je luk", kaže Papić.

Ciljana kupovina

Velike vikend kupnje hrvatski je kupac zamijenio s više manjih. Po redovnim cijenama kupuje se samo ono što se mora kupiti.

"Di god je akcija moram ići, morate – hoćete nećete", kaže Nevenka Županić iz Zagreba.

"Kupim što mi treba, idem ciljano. Kupim i to je, kupim i na akciji, ali ne uvijek", poručuje Olga Iveta iz Zagreba.

"Uvijek uzmem katalog, ne znači da moram pokupovati sve što je na akciji, ali ako mi baš nešto treba i ako mogu spremiti za zalihu onda si kupim, normalno", tvrdi Julija Matijević iz Zagreba.

Kupovna moć sve je manja, pa su za mnoge građane i akcijske cijene postale luksuz. No često ušteda na jednom proizvodu znači da se više potroši na drugi, onaj po kojeg nismo došli, pa se razlika brzo istopi.

"Građani često planiraju kupovati na akcijama kako bi uštedjeli, kupe jedan proizvod, a zapravo kupe i dodatne proizvode koje niti su planirali, niti im trebaju, a u konačnici potroše veću količinu novca. Problem je i kada se dodatno zadužuju da bi kupili robu na akciji, kupuju je na kredite i na rate i trajno opterećuju svoju obitelj", govori predsjednik Hrvatske mreže protiv siromaštva, Nedjeljko Marković.