Europska unija jučer je dogovorila embargo na rusku naftu od kojeg je izuzeta Mađarska. Jedni kažu da je to bio rođendanski poklon Viktoru Orbanu koji je jučer napunio 59 godina. Drugi tumače da je dobitnik Hrvatska, koja bi mogla profitirati. Treći, pak, kažu da smo svi gubitnici jer ćemo naftu skupo plaćati. Sva ta tumačenja u RTL Direktu komentirao je naftni stručnjak Davor Štern.

Na pitanje je li bila dobra odluka uvesti embargo na rusku naftu, odgovorio je niječno.

'Po mom očekivanju, cijena nafte jako će narasti'

"Bili su drugi načini, još uvijek postoje. Razgovara se u Europi o tome da se stavi carina na rusku naftu jer postaje jasno da će nedostatak nafte dovesti do porasta cijena. Bilo koja roba koje nema postiže više cijene. Na kraju će cijela Europa platiti ceh. Dijelovi svijeta koji ne poštuju embargo će dobivati naftu jeftinije, isto kao što će dobivati Mađarska. To nije samo Mađarska. Iza nje se kriju i Češka i Slovačka. Poljska i Njemačka su se odrekle jeftine ruske nafte, ali u krajnjoj liniji mi smo radi sustava Družbe i neizvedene Družba Adrije mogli uz male preinake dobivati rusku naftu direktno u riječku rafineriju po istoj cijeni koju dobiva i Mađarska", kazao je Štern.

Rekao je da bi bilo neozbiljno predviđati cijenu goriva u budućnosti.

''Događaji se promijene, nafta je jučer otišla na 124, danas je pala na 116 dolara za barel. Kako će se postupno jačanje embarga na rusku naftu događati u narednih nekoliko mjeseci, tako će rasti i cijena. Po mom očekivanju, jako će narasti, ali teško je prognozirati koliko. Iz cijele odluke nije jasno što je s izvozom derivata. Prije je bilo riječi o izvozu nafte i derivata, a sada derivate u odluci, ono što je dostupno od informacija, ne vidimo", kazao je.

'Odluka o embargu mogla se drugačije provesti'

Štern također smatra da se odluka o embargu mogla provesti drugačije.

"Europa razgovara da uvede carinu na rusku naftu, ali svi bi trebali dobivati tu rusku naftu. Moglo se reći Rusima u trgovačkom smislu da ćemo kupovati od vas, ali ćemo dati cijenu s kojom nećete moći financirati rat nego samo proizvodnju nafte i njen transport. Da je Europa rekla da će kupovati naftu po 70 dolara za barel, a ne po 120, ruska ratna mašinerija i ekonomija bi dobile udarac, a mi ne bismo pucali sami sebi u nogu", kazao je.

Za Mađarsku je rekao da ima fenomenalnu lobističku mašineriju u svijetu.

''Imaju dobre lobiste u Bruxellesu i Washingtonu. Neke sam upoznao u pregovorima oko INA-e, to su vrhunski ljudi, vrhunski plaćeni i pripremaju teren za sve takve odluke. To se priprema mjesecima i godinama. Novci koji su plaćeni za lobiranje očito su se Orbanu isplatili", kazao je.

'Vjerujem da je Vučić dogovorio jeftiniji plin'

Za jadranski naftovod je rekao da će postati važan ako Mađarska prestane dobivati rusku naftu.

''To je jedini put kojim može dobivati naftu i Hrvatska neće onemogućiti Mađarskoj da se koristi JANAF-om. JANAF ima velike kapacitete, dovoljne da se dostavi nafta u Češku i Mađarsku. Radio sam na izgradnji JANAF-a 1970-ih. Infrastruktura u cijevima položenima prema Mađarskoj je do razine 27 milijuna tona godišnje, a mi govorimo o 11 milijuna tona koje bi išle u Mađarsku, četiri u Slovačku i nešto u Češku. Možda bi se trebale napraviti neke preinake, dodati pumpa ili dvije, ali se u kratko vrijeme to može realizirati. Prestane li dotok nafte iz Rusije cjevovodom u Mađarsku i Slovačku, to su dvije rafinerije u vlasništvu MOL-a, tada bi se trebao početi koristiti Omišalj. Srbija dobiva naftu cjevovodom preko Mađarske, ima i za Srbiju mjesta u cjevovodu, morat će plaćati tranzit i to će JANAF-u donijeti veliki prihod koji će, nadam se, sliti se u proračun", ustvrdio je Štern.

Osvrnuo se i na dogovor Vučića s Putinom.

"Izjave da je dobio 10 puta jeftiniji plin ne bih uzeo s rezervom, vjerovao bih u to jer postoji fenomen u toj trgovini, pogotovo trgovini između država. Nikad se ne sazna cijena, kao što u bivšoj Jugoslaviji republike nisu znale tko dobiva ruski plin po kojoj cijeni. To je bila strogo čuvana tajna i s tim su nas Rusi malo pokušali kontrolirati. Vjerujem da će dobiti jeftiniji plin i to će biti veliki dobitak za gospodarstvo Srbije", kazao je.

'Moramo se naučiti štedjeti energiju'

Na koncu je preporučio štednju energije.

"Treba dizati svijest ljudi o tome da će biti sve skupo, da će energija biti skupa ako se sve skupa to ne zaustavi, a ne vidim načina da se to zaustavi. Moramo se naučiti štedjeti energiju. Ono kako će se cijene preliti na proizvode koje koriste energiju, to je neminovno, ali moramo biti oprezni jer će se to poklopiti istovremeno s uvođenjem eura. Moramo biti oprezni da ne ispadne sve da je poskupjelo radi uvođenja eura. Moramo znati da je poskupjelo radi rata, uvođenja zelene energije, a uvođenje eura će biti kakvo će biti, ali da se ne povezuju te dvije stvari", kazao je.

Na pitanje je li neodgovorno što nitko iz Vlade nije rekao ljudima da štede, Štern je kazao da ljudi to znaju i sami bez da im itko govori.

"Treba privikavati ljude na drugi način života, smanjivanje topline u stanovima, rashladne uređaje bi trebalo kontrolirati, jer mislim da će uz probleme s naftom i plinom lako doći do problema s električnom energijom, a onda imamo velike probleme. Na to treba pripremati stanovništvo, da se racionalnije odnosimo prema energiji i istovremeno razvijati nove oblike obnovljivih energija na brži način nego sada", kazao je.

'Naš je zadatak da osnažimo Inu'

Na pitanje je li ovo trenutak kad nam treba biti krivo što nismo vratili INA-u, Štern je kazao da su vjerojatno postojali pokušaji da se to realizira, ali su bili unaprijed osuđeni na propast.

"Mađari svoj udio smatraju po visokoj cijeni, a nemamo novca ni razloga da to kupimo po njihovoj cijeni. Nisu spremni prodati po cijeni koju im nudimo. Ima izlaza u kompletnom razlazu, kad brak ne funkcionira ljudi se razilaze. To nije ugodan postupak, tako sam čuo, ali s dobrim advokatima argumentima to bi se trebalo napraviti. Hrvatskoj treba domaća, jaka, nacionalna energetska kompanija što INA nije jer Mađarska koja ima suprotne interese Hrvatskoj je 25 suvlasnik u MOL-u, a MOL je 49 posto suvlasnik u INA-i. Nemojmo očekivati da će biti nježni prema nama. Naš je zadatak da osnažimo INA-u da bude nacionalna kompanija i da svoj energetski interes provodimo kroz nju", kazao je Štern.