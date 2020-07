STRUČNJAK TVRDI DA ĆEMO IMATI VLADU U ROKU KEKS: ‘Nema vremena za čekanje’; Kaže da sada ‘neće biti žetončića’

‘Brojke to omogućuju, Plenković je mandatar i imat ćemo Vladu u roku keks’

Politički analitičar RTL-a Krešimir Macan prokomentirao je za RTL vjerojatno nikad bržu objavu jedne stranke da ima podršku većine saborskih zastupnika. Brzo sastavljanje vlade želi i predsjednik Republike Zoran Milanović, a to je najavio i premijer Andrej Plenković. “Brojke to omogućuju, Plenković je mandatar i imat ćemo Vladu u roku keks”, kazao je Macan vezano za brzu objavu HDZ-a da ima većinu u Saboru.

“Nema vremena za čekanje, treba se boriti s koronom, ali i ekonomskim posljedicama iste, te treba donijeti zakon o obnovi Zagreba nakon potresa – tu će svi biti za najbolje rješenje. Svi žele da se što prije krene dalje”, komentira Macan.

Ključan mandat iz dijaspore

Macan dodaje kako se sada pokazuje kako je HDZ-u bio ključan ovaj treći mandat iz dijaspore koji su donijeli prvenstveno Hrvati iz BiH, jer s njime imaju 66 mandata, plus dva Reformista i HNS-a i osam manjinaca.

“Tim rukama će se s vremenom pridružiti i neke druge ako za to bude potrebe. Neće biti žetončića, stvari će se odvijati same po sebi, kako su budu donosile nužne reforme – vlada će dobijati podršku za nužne rezove sa svih strana. Mandat neće biti lak – ulazimo s ogromnim financijskim minusom u sljedeće četiri godine i to nije teret koji bi itko rado htio na početku mandata. I to ćemo svi osjetiti i na svojim džepovima”, kaže Macan za RTL.

HDZ 2.0

Macan je iznio i svoje dojmove nakon izborne noći. “Dojmovi su izvrsni. Svojedobno je Jim Messina, strateg Obamine kampanje 2012. rekao da birači nepogrešivo biraju onoga koji im jamči da će za četiri godine bolje živjeti, da je to kriterij broj jedan, mimo svih svjetonazora. Plenković im je poručio ‘Igrajte na sigurno’ i zaokružite mene jer se ‘u krizi poznaju lideri’ i to je im je bio ‘siguran’ izbor, od nepoznatog restarta pokvarenog motora u oluji, što je nudio Bernardić.

Hrvatska je dobila priliku ostati u normalnom desnom centru i ići naprijed, bez da je rob zahtjeva krajnje desnice. Dobro za sve, prvenstveno birač – Plenković je dobio čisti mandat da s novim HDZ-om 2.0 u kojem on ima svoje ljude povede zemlju iz krize, a imat će nikad bolju i jaču opoziciju – a ja uvijek volim reći da je svaka vlast onoliko dobra koliko joj je dobra opozicija.

Optimist sam, kao i većina građana vjerujem danas. Ne samo zbog uspjeha HDZ-a, već i uspjeha Možemo prvenstveno, ali i Stranke s imenom i prezimenom, Focusa i Pametnog, pa i Mosta. Donose neka nova imena u političku arenu i veselim se debatama u ovom sazivu Sabora”, zaključio je Macan za RTL.

