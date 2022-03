Zrakoplovni stručnjak Alen Šćurić za N1 je komentirao pad letjelice u Zagrebu, a prije svega ističe da je sigurno već poznato odakle je doletjela. Zar mislite da je teško? Vlast već odavno zna odakle je ispaljena, samo nam ne želi reći", smatra Šćurić i ponavlja:

"Budite sigurni da se u ovom trenutku zna odakle je ona došla. Ako znate odakle, onda znate tko drži taj ficlek zemlje." Pritom je, smatra, znakovita šutnja NATO-a.

'Da je ruska, NATO ni o čemu drugom ne bi baljezgao'

"Ako pretpostavimo da se radi o ruskoj provokaciji, to će NATO iskoristiti. Ako se radi o pogrešci Ukrajine, onda ćemo sve učiniti da to sakrijemo. Malo ćemo ih našpotati kao saveznici da ne zna nitko", kaže.

"Da se radi o ruskoj letjelici, NATO ništa drugo ne bi govorio i baljezgao. Ovo što nema reakcije dovoljno govori da je raketa došla sa savezničke strane iz Ukrajine", kaže Šćurić upozoravajući na puno veći problem od toga tko je točno lansirao letjelicu.

'Ne da imamo loš PZO, mi ga uopće nemamo'

"Mi sada moramo postaviti neka pitanja. Mi smo članica NATO-a, živimo u trusnom području… a ne zaustavimo raketu nego pustimo da padne u Zagreb. Ne mogu dokučiti kako je to moguće 2022. godine", pita se. S obzirom na relativno malu brzinu, zastarjelost letjelice i velike dimenzije, pita se kako je moguće da dron nije oboren.

"To je nešto što možete skinuti, neću reći praćkom, ali… Što mi imamo ako to nismo uspjeli skinuti? Ne bih rekao da imamo obranu koja je neučinkovita. Mi je nemamo. Nemamo je", rekao je i osvrnuo se na izjave ministra Banožića.

'Ako je istina što ministar kaže, kako je moguće da je to palo u Zagrebu'

"Naš ministar je rekao da smo je pratili dok je bila u mađarskom i našem prostoru. Ako je on to izjavio ili lupio i ostao živ, a političar je, ili je to istina. Ako je to činjenica, ako vi nešto imate u zračnom prosotru, i to nešto leti, vi morate identificirati što je to. Vi morate podići avione i vidjeti što je to. To može imati jako zle nakane, pa mi smo 500 kilometara od rata. Ako je ministar to izjavio, kako je moguće da to i dalje leti i na koncu padne u Zagrebu? Palo je u Zagrebu, palo je 20 kilometara od NE Krško. Pobogu", kaže.

O mogućnosti da je ova raketa nosila aviobombu, Šćurić kaže kako "sam Bog zna što je ministar htio reći". "Svako takvo oružje ima tragove eksploziva. Ono što ja znam je da to oružje nije borbeno. Nekad je bilo špijunsko, a sad služi Ukrajini da malo provocira Ruse. To je toliko staro da i nema neku funkciju. Ne vjerujem da je imala neki teški eksploziv", kaže.