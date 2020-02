STRUČNJAK ŠOKIRAN UGOVOROM MORH-A I BRODOSPLITA: ‘Pa splitski škver ne zna napraviti ophodne brodove, onaj prvi bio je pun grešaka’

‘BIS nije smio dobiti ni prvi posao izgradnje prototipa jer nisu bili kvalificirani te uopće nisu imali projekt za takvo što. A nakon što su isporučili onakav ophodni brod ‘Omiš’ i s kašnjenjem od četiri godine, o njima MORH više nije trebao ni razmišljati kao partneru’, kaže umirovljeni brodograđevni stručnjak Ivan Adum

U ponedjeljak je Ministarstvo obrane potpisalo ugovore za isporuku vojne opreme u vrijednosti 453 milijuna kuna s 38 tvrtki. Među njima je i Brodosplit koji bi, prema ugovoru s MORH-om, trebao izgraditi još četiri ophodna broda za Hrvatsku ratnu mornaricu (HRM). A da se pitalo Ivana Aduma, umirovljenog inženjera i stručnjaka s 40 godina staža u brodogradnji, Brodosplit uopće ne bi dobio taj posao, piše Slobodna Dalmacija.

“BIS (Brodograđevna industrija Split, nap.a.) uopće nije smio dobiti ni prvi posao izgradnje prototipa jer nisu bili sposobni, kvalificirani, te uopće nisu imali projekt za takvo što. A nakon što su isporučili onakav ophodni brod “Omiš” i s kašnjenjem od četiri godine, o njima MORH više nije trebao ni razmišljati kao partneru”, kazao je Adum.

KRSTIČEVIĆ POTPISAO UGOVORE S 38 HRVATSKIH TVRTKI; Vrijednost poslova je oko 453 milijuna kn: ‘MORH je generator razvoja’

‘Prototip je bio pun nedostataka’

Adum tvrdi da je ophodni brod “Omiš” kao prototip bio pun nedostataka te da, što je najvažnije, nije postigao zadanu težinu.

“Ugradili su motor i nisu se željeli držati onoga što je osnovno – da motor mora biti dovoljno lagan, imati nisko težište. Umjesto traženog od strane HRM-a, bivšeg MTU – Mercedes Mybacha, odlučili su se za Caterpillarov, koji je i duži i teži, pa je zato trebalo produljiti brod. Na koncu su dobili vrlo upitne manevarske sposobnosti, kao i probleme sa stabilitetom, točnije njegovim opsegom. Pokušavalo se to pokrpati stabilizatorima koji vire s ruba broda, ali zato u konačnici vrlo teško može pristati uz drugi brod i obavljati dužnost u ophodnji, za što je namijenjen. Ugrožena mu je i pomorstvenost, što znači da kod određenog stanja mora, ne može držati željeni smjer i brzinu”, kazao je Adum za Slobodnu Dalmaciju.

Da nije tako, dodaje, ugovor MORH-a i Brodosplita ne bi bio držan u tajnosti već bi javnosti bili predočeni rezultati ispitivanja broda.

TVRDE DA RADE NA POBOLJŠANJIMA: Brodosplit godinama gradi novi brod za Ratnu mornaricu, no isporuka se stalno odgađa

Kosor još 2011. obećala Debeljaku taj posao

“Kako je trebalo zametnuti sve tragove nekompetencije, odustalo se od ugovorenog ispitivanja od Brodarskog instituta koji je trebao biti drugi kontrolni mehanizam države. No, u međuvremenu je Institut uništen, pa je to postalo bespredmetno. Na kraju je svoj brod ispitivao sam Brodosplit. Ali, čak ni to ispitivanje nije moglo postići sve ugovorene parametre, pa je konačno brod na ispitivanje preuzeo HRM. Broj parametara koji je ispitivan porastao je na 122, ali i dalje 11 parametara nije zadovoljilo. I tako dolazimo do današnjih dana”, kaže Adum.

On podsjeća da je još 2011. godine tadašnja premijerka Jadranka Kosor javno, na televiziji, obećala vlasniku Brodosplita Tomislavu Debeljaku da će dobiti posao.

“Sklopili su ugovor za prvi, a BIS je odmah preuzeo 11 ljudi iz propadajućeg Brodarskog instituta, iste oni koji su odradili pretprojekt za državu. DIV grupa je time pokazala da ne zna kako uraditi posao, pa je uzela znanje, i to od države koja joj je povjerila gradnju brodova. Desetljećima sam radio u brodogradnji i odgovorno to tvrdim. Debeljak i ekipa ne da nisu stali na tome, već su aneksima i slično promijenili čitav niz stvari iz pretprojekta koji su napravili spomenuti ljudi iz Instituta. Kasnije su ih razbili i poslali u jedno od svoja 52 poduzeća, na tržište. Proslavili su se kada su obnovu Titova “Galeba” fulali za 100 posto”, rekao je Adum te zaključio da se loši projekti ne popravljaju, nego odbacuju.

NAORUŽAVANJE VOJSKE: Stižu četiri nova Black Hawka, oklopna vozila Bradley, brod, a tu je i novi natječaj za borbene avione